不動産オーナー向けセミナー「繫忙期ピーク！AIデータで加速する満室戦略～繁忙期を制する実践ノウハウ大公開～」2/14(土)オンライン開催

株式会社クラスコ

株式会社クラスココンサルファーム（本社：石川県金沢市／代表取締役社長：小村 典弘）は、同社が運営する不動産オーナー向け相談窓口FC「満室の窓口」において、2026年2月14日(土)に、全国の不動産オーナーを対象とした無料オンラインセミナーを開催します。

■開催の背景

人口減少や入居者ニーズの変化によって賃貸住宅業界にも影響が及ぶ中、賃貸オーナーにとっては、「賃料の減額交渉」や「不動産会社の集客減により入居者が決まらない」といった問題が発生しています。これらを解決するために、満室の窓口では最新の賃貸経営情報をご提供し、少しでも賃貸オーナーの皆様のお役に立ちたいと考え、オンラインセミナーを毎月開催しています。

■イベント内容

今回のセミナーでは、株式会社三光不動産 マネージャー 嶋田 敦仁氏を講師に、セミナーを開催します。当日は、「繫忙期ピーク！AIデータで加速する満室戦略～繁忙期を制する実践ノウハウ大公開～」と題して、最新の賃貸経営に関するノウハウを解説します。

※Webセミナーのため、スマートフォン、パソコンなどのタブレットとネット環境があれば、どこからでも参加可能です。

■開催概要

セミナー名：繫忙期ピーク！AIデータで加速する満室戦略～繁忙期を制する実践ノウハウ大公開～

講師：株式会社三光不動産 マネージャー 嶋田 敦仁

日時：2026年2月14日(土)10:00～11:00

参加費：無料

定員：先着100名

会場：オンライン開催（申込み後に参加URLを発行）

参加特典：別日に空室対策・賃貸経営の無料個別相談が可能

※お近くの満室の窓口加盟店にて対応いたします。エリアによっては、対応しかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

〈セミナー詳細、申込みはこちら〉

https://fudousanowner.crasco.jp/events/detail/147

----------------------------------------------------------

【会社概要】

＜会社名＞

株式会社クラスココンサルファーム

＜代表者＞

代表取締役社長 小村 典弘

＜資本金＞

1億9,300万円（グループ全体）

＜所在地＞

金沢本社

〒920-0024 石川県金沢市西念4-24-21

TEL 076-222-1111 FAX 076-264-9156

東京オフィス

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-16-11 フォーキャスト西新宿5F

TEL 03-6833-5500 FAX 03-6675-9004

＜事業内容＞

不動産会社向け経営・業務改善コンサルティング、ITシステムの開発・販売、マーケティングコンサルティング、セミナー開催、人材採用・育成コンサルティング

----------------------------------------------------------