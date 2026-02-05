不登校オルティナブルスクール「NIJINアカデミー」は、東北２校目となるリアル校『福島校』を開校します

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する不登校オルタナティブスクール『NIJINアカデミー』は、2026年4月7日（火）東北地区２校目のリアル校『NIJINアカデミー福島校』を開校いたします。

■ NIJINアカデミーとは

不登校の小中学生は年々増加しており、2025年には過去最多の35万3970人に達しました。子どもが安心して学び、多様な学び方を選べる居場所づくりは、社会全体で取り組むべき大きな課題となっています。

NIJINが設立した不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、子どもたちが自宅からでも、オンラインを活用して質の高い教育を受けられる”新しい学びの選択肢”として、注目を集めています。

2023年9月の開校以来、累計600名以上が入学し、復学を果たした児童生徒も200名を超えています。現在は、自宅から学べる「オンライン通学」に加え、実際の教室に通いながら学ぶ「リアル教室」と組み合わせた『ハイブリッド通学』を全国で展開し、子どもたちの多様なニーズに応える仕組みを整えています。

■ リアル教室【福島校】の特徴

朝9:45時に登校する子どもたちは、全国の教室やメタバースと繋がり、「ホーム体育」で身体を動かし、自由進度学習やランチタイム、オンライン授業、全国の友達とサークルなどを楽しむことができます。リアル教室にしかない楽しみとして、福島校では教室長が和太鼓やアロマテラピーの講師をしており、羊毛フェルトなどの手芸、書道とともにいつでもレッスン可能です。６DK＋縁側の広い一軒家で、好きな場所で好きなことにチャレンジできます。

壁に絵を描いたりと、DIYをしながらみんなで作り上げる未完のフリースクール。

楽器は和太鼓のほかにも電子ピアノやドラムなどたくさんあります。画材や工作材料、書道具、ボードゲーム各種、トランポリン、サンドバッグ等の室内遊具のほか、外遊び遊具も取り揃えております。

選択肢がたくさんあるからこそ、子どもたちは「好き！」をみつけて自主的に活動し、成長していきます。

NIJINアカデミーがこれまでメタバースで確立した教育メソッド・カリキュラムを取り入れ、地域の教材を加えた豊かな教育活動を展開してまいります。

■ 教室長メッセージ/開校への想い

和太鼓が大好きな教室長です

福島校教室長のカナカナこと、菅野佳菜（すげのかな）です。

２０２６年４月に福島県初となる『NIJINアカデミー福島校』を開校する運びとなりました。１年以上前からYouTubeで代表の想いを知り、共感し、憧れの存在だったNIJINアカデミーの一員になれたことを、とても嬉しく思います。

福島県は子ども人口がどんどん減っているのにもかかわらず、2024年度の不登校小中学生の数は4,365人にまで増加しました。民間フリースクールは10校程度あるとはいえ、そこに毎日通える子はほんの一部の子です。

山間部や交通機関が乏しい地域の子は、フリースクールに通うことすらできないのです。

両親が共働きで送迎が困難な子、地方特有の閉鎖的な空気感のせいでひきこもりになってしまう子も、同様です。

不登校の子と、フリースクール等の機関とつながりのある子の数字を考えると…

教育から、社会から取り残されている子は、いったい何人いるのでしょう。

相当な数になりますよね。親子でどんな思いを抱えているか、考えると胸が痛みます。

そんな『教育難民』の子どもを救える新しい選択肢、メタバースのフリースクールがあります。

NIJINアカデミーは、熱心なスタッフのサポートと多彩な授業、サークルもあるので、家でひとりぼっちの子も、孤独になりません。

「ホーム体育」があるので、どんなに雪が積もる寒い日でも、熊の警戒地域でも、みんなと楽しく身体を動かすことができます。

そして、このたびオープンする福島校は、JR奥羽本線に乗って山形県米沢市等から乗り継ぎなしで来ることができ、阿武隈急行線や福島交通飯坂線、JR等で福島駅まで来られるお子さん、福島市内のお子さんは送迎も可能です。

私は息子の不登校を経験し、とても悩んだ時期がありました。もう誰にもこんな思いをしてほしくないという強い想いで2024年から会社員のかたわら開業準備をすすめ、2025年12月に「しあわせみつけるフリースクールらくまるはうす」をOPENいたしました。

お子さんと保護者の方のメンタルケアにも力を入れております。

大人になった皆さんも、子ども時代は長く濃く感じませんでしたか？

「学校に行けない」というだけで、お子さんが劣等感や罪悪感を感じて過ごすのはつらいことです。

そんな大切なお子さんの時間を、楽しく学び、幸せに過ごしてほしい。

それが私の一番の願いです。

■ NIJINアカデミー福島校 募集要項

【対象】不登校の小中学生

【開講日】毎週火曜日（週1回）9:45～15:00

【場所】福島県福島市笹木野字笹木野原3-170（JR奥羽本線庭坂駅から徒歩約13分、福島交通路線バス「新林」から徒歩約5分、敷地内駐車スペース有り約3台）

【時期】2025年４月７日(火) 開校予定

【定員】７名（先着順）

【お申し込み方法】お申し込み入力フォーム(https://docs.google.com/forms/d/1MQXFnzADrNXa9dB7VnbYvRlOZpHNJEyd3vKOBaDpUp0/viewform?edit_requested=true)

【相談会】教室でのご相談は随時メールorフォームにて受け付けています

【メール】nijin.academy.fukushima＠gmail.com

【教室HP】https://nijinacademy.my.canva.site/fukushima

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国から約600名超が入学している。2024年9月からはリアルでも学べる場を提供しており、現在開校予定も含めて34校。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割以上が在籍校の出席認定を獲得。

※2026年1月現在

▶NIJINアカデミーHP：https://www.nijin.co.jp/academy

■ 株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念

に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

会社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL：https://www.nijin.co.jp/