サンコーの「すきまピカピカ 10本入」が3か月連続でAmazonベストセラー1位を獲得

掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供する株式会社サンコー(https://sanko-gp.co.jp/)（本社：和歌山県海南市、代表取締役：角谷太基）は、細かな掃除に適した「すきまピカピカ 10本入」(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC-%E3%81%99%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%AE%E6%B1%9A%E3%82%8C%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97-10%E6%9C%AC%E5%85%A5-%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-BA-95/dp/B00H6ZVX1W?ref_=ast_sto_dp&th=1)が、Amazonのキッチンブラシカテゴリーにおいて、2025年12月～2026年2月の3ヶ月連続でベストセラー1位を獲得したことをお知らせします。※2026年2月5日時点

見落とされがちな「冬家電のすきま汚れ」と衛生リスク

12月の大掃除がひと段落する一方で、1月～2月にかけては「やり残し掃除」の見直しや、ウイルス・花粉対策を意識した衛生管理への関心が高まる時期です。新年を迎え、生活環境を整えたいという意識が高まるこの時期こそ、改めて身の回りの“見落としがちな汚れ”に目を向ける必要があります。

中でも、冬場に使用頻度が高まる加湿器やファンヒーターなどの冬家電は、意外にもお手入れが後回しになりやすい存在です。これらの家電は、吸気口や吹き出し口、細かな溝やすきまなど、構造上ホコリや汚れが溜まりやすい特徴があります。

さらに、電化製品という特性上、水洗いができないものも多く、「掃除がしづらい」「分解方法が分からない」といった理由から、十分なお手入れが行われないケースも少なくありません。その結果、目に見えないすきま部分に汚れが蓄積し、衛生面への影響が懸念されることもあります。年末の大掃除では手が回らなかった冬家電だからこそ、使用頻度が続く1月～2月にかけて一度立ち止まり、状態を確認することが重要です。

届きにくいすきま汚れにアプローチ、「すきまピカピカ 10本入」が選ばれる理由

こうした冬家電のすきま汚れに関する課題に応えるのが、サンコーの「すきまピカピカ 10本入」です。本商品は、先端が薄く平らなスティック形状のため、スポンジでは届きにくい細かなすきまにもフィットしやすく、加湿器やファンヒーターなど冬家電のメンテナンスにも活躍します。素材には、当社独自技術である異形断面のポリエステル繊維「びっくりフレッシュ(R)(https://www.sanko-gp.co.jp/brand/bikkuri/)」を採用。水だけでも汚れをしっかりとかき落とすことができるため、洗剤を使いたくない電化製品まわりをはじめ、キッチン、トイレ、窓のサッシなど、さまざまな場所で安心して使用できます。

また、10本入仕様のため、掃除する場所ごとに使い分けがしやすく、汚れたら気兼ねなく交換できる点も支持されている理由の一つです。こうした使い勝手の良さが評価され、このたびAmazonのキッチンブラシカテゴリーにおいて、3か月連続でベストセラー1位を獲得しました。

さらに「すきまピカピカ 10本入」は、国内生産による安定した品質を保ちながら、日常使いしやすい手に取りやすい価格を実現しています。近年、物価高が家計に大きな影響を与える中、生活者の負担を少しでも軽減したいという想いのもと、品質と価格のバランスを追求してきました。

「すきまピカピカ 10本入」商品概要

商品名｜すきまピカピカ 10本入(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC-%E3%81%99%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%AE%E6%B1%9A%E3%82%8C%E8%90%BD%E3%81%A8%E3%81%97-10%E6%9C%AC%E5%85%A5-%E3%81%B3%E3%81%A3%E3%81%8F%E3%82%8A%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-BA-95/dp/B00H6ZVX1W?ref_=ast_sto_dp&th=1)

品番｜BF-58

JANコード｜4973381227532

サイズ｜（1本当たり）18×2cm

品質 ｜柄：ポリプロピレン、不織布：ポリエステル、耐熱温度：80度

生産国｜日本

特長

・トイレや浴室、洗面台などの手が届きにくい、狭いすきまのお掃除に最適です。

・不織布部分には特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とします。

・洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。

・ヘラ部分でガンコな汚れを落とせます。

「びっくりフレッシュ(R)」とは

1993年に誕生した、水だけでも汚れが落とせる当社独自の“異形断面のポリエステル繊維”です。何本ものエステル繊維のより合わせで、適度な剛性・弾性を実現しています。また、繊維のもつ特殊断面形状の側面エッジングがすみずみの汚れまでかき出すため、水だけでも汚れを落とすことができます。現在では、商品数は約300種類にのぼり、2021年度からの累計販売数は990万個を突破。多くのお客様にご愛用いただいています。

サンコーは今後も、日々の暮らしに寄り添い、家計にもやさしい実用的な商品を通じて、快適な生活環境づくりをサポートしてまいります。

和歌山県海南市を拠点にジャパンメイド・ハイクオリティ・顧客ファーストをモットーに、掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売まで一気通貫して提供しています。代表商品「おしっこ吸う～パット」シリーズは、2021年度からの販売数が約180万個を突破しました。皆さまの暮らしに寄り添う生活サポート用品メーカーとして、豊かな社会を支えていきます。



