カミナシ、「Eight EXPO 2026」に出展

株式会社カミナシ

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズを提供する株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）は、2026年2月18日（水）～2月19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「Eight EXPO 2026」に出展します。

背景

「Eight EXPO 2026」は、DX、営業支援、マーケティング、キャリア支援など、企業の成長を加速させる多彩なソリューションが一堂に集まる展示会です。会場には、企業の経営者、管理職、企画・営業・人事担当者が多数来場し、新たなサービスや企業との出会いの創出に向けた活発な交流が行われます。

カミナシは、本展示会において現場DXプラットフォーム『カミナシ』を出展します。『カミナシ』シリーズ製品は、紙による管理や属人的な作業をデジタル化し、現場における「ムダ」と「手間」を削減することで、業務効率化と品質向上を支援するソリューションです。ブースでは実際のデモンストレーションを通じて直感的な操作性を体験していただけるほか、導入事例や効果についてもご紹介します。

展示会概要

現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズについて

- イベント名：Eight EXPO 2026- 開催日時 ：2026年 2月18日（水）～2月19日（木）10:00-18:00- 会場 ：東京ビッグサイト- 主催 ：Eight（Sansan株式会社）- 公式サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/- カミナシブース番号：1-11

現場DXプラットフォーム『カミナシ』は、現場管理の要である「作業・人・設備」を軸に、多角的なソリューションを展開するクラウドサービス群です。帳票帳票をデジタル化する『カミナシ レポート』をはじめ、設備保全、従業員教育、コミュニケーションツールなどの製品を幅広くラインナップ。アナログで分断されていた現場情報をクラウド上で統合・活用することで、生産性を飛躍的に高め、現場で働くノンデスクワーカーの誰もが活躍できるスマートな業務環境を構築します。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp