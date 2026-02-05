追加生産決定！「_SHIP KOMBUCHA」ご好評につき季節限定「GINGER GROOVE」を2月6日（金）より販売を再開いたします ～数量限定で再生産、全国の店舗で順次発売～

株式会社 大泉工場

株式会社大泉工場（本社：埼玉県川口市、代表取締役：大泉寛太郎、以下、大泉工場）が製造・販売する発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA（シップ コンブチャ）」は、季節限定「GINGER GROOVE（ジンジャー グルーヴ）」を2025年12月5日（金）より数量限定で発売いたしました。昨年同時期に販売した季節限定商品の販売本数を7日間で上回り、予定数量が完売したため、追加生産を行う運びとなりました。

今回の追加生産分は、2026年2月6日（金）より公式オンラインショップおよび全国のグローサリーストアや飲食店にて順次販売をいたします。

追加製造の背景｜発売直後からの圧倒的な反響

自社農場で農薬を使わずに育てた生姜を100％使用し、“Farm to Bottle”を実現した「GINGER GROOVE」。昨年から更に改良を重ね、配合・味わいもパワーアップした今年のフレーバーはお客様をはじめ、グローサリーストアや飲食店から反響を呼び、多くのご注文や問い合わせをいただきました。

大量生産を前提とせず、数量限定で生産いたしましたが、「また飲みたい」という多くの声を受け、あらためて追加生産を決定いたしました。

取扱店舗・パートナー様の声

実際に現場でお客様と接している取扱店舗のご担当者様より以下のようなコメントをいただきました。

【グロサリーストア ご担当者様コメント １.】

「生姜は通年を通して需要の高い素材ですが、季節限定として仕込まれたこの味わいは、今の時期に特に相性が良いと感じています。

コンブチャを好まれるお客様との親和性も高く、その飲みやすさとバランスの良さが印象的でした。」

【グロサリーストア ご担当者様コメント ２.】

「昨年も人気だったと聞いていましたが、実際に味わってみて、その理由がよく分かりました。GINGERの風味がしっかりと感じられつつも、コンブチャとしてとても飲みやすく、幅広いシーンで選ばれやすい一杯だと思います。今の季節はもちろん、継続的な需要も期待できる商品です。」

商品の特徴｜心地よい温かみを感じさせる生姜とスパイスの調和

古くから寒い季節のケアに用いられてきた代表的な食材であり、ショウガオールやジンゲロールなどの成分が冬のカラダをやさしく整えるとして親しまれている生姜に、シナモン、クローブ、鷹の爪を独自のバランスでブレンドしました。

自社農場で収穫した生姜は、コールドプレスジュース用のマシンで搾汁することで、生姜の爽やかな香りとフレッシュな辛味を引き出しました。生姜とライムのすっきりとした味わいに、シナモンとクローブがもたらす甘さや温かさを感じさせる香りのスパイスを組み合わせることで、複雑で飲み応えのある、奥深い味わいを生み出しています。

サステナブルな循環から生まれた、”Farm to Bottle”の特別な一杯

大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する持続可能な社会の実現に貢献するため、様々な活動を行っております。「_SHIP KOMBUCHA」の製造過程で残渣となった有機茶葉などをコンポストとして自社農場などで利用する他、ボイラーから出る水蒸気を冷やして水資源として再利用、排水は自動的にクリーンな水になる様に中和槽を介してから行うなど、循環を意識した地球にやさしい取り組みを行っています。

新商品「GINGER GROOVE」は、当社が原料作りから手がける”サーキュラーエコノミー（循環型経済）”による商品です。

「商品の原料作りから自ら手がけることで、“どこで・誰が・どのように”作ったのかを明確にし、生産背景の透明性が高い商品をお客様に安心・安全に、美味しく召し上がっていただきたい」という願いから、原料には、自社農場で育てた生姜を使用しています。農薬を使わず、「_SHIP KOMBUCHA」の製造過程で生じた茶葉や原料をコンポストに利用した循環型の農法を採用する自社農場で、種まきから収穫まで社員やボランティアの方々によって実施いたしました。「大量生産→大量消費→大量廃棄」を前提にしないため、数量限定での販売となっております。 地球にやさしいサステナブルな循環を体現した、特別な1杯をお楽しみください。

商品概要

■商品名：GINGER GROOVE（ジンジャー グルーヴ）

■発売日：2026年2月6日(金)

※2025年12月5日（金）より第一弾販売。予定数量に達したため、完売

■内容量：300ml

■保存方法：冷蔵

■賞味期間：製造から180日

■価格：オープン価格

■販売先：公式オンラインショップ（https://shipkombucha.com/shop/products/ginger）

※飲食店、グロサリーストアなどでのお取り扱いは、2月7日（土）より順次開始いたします。

※限定数量に達し次第、販売終了となります。

「_SHIP KOMBUCHA」について

コンブチャは、お茶に糖類を加え酢酸菌と酵母から生まれた『SCOBY（スコビー）』を入れて発酵させた植物由来の微炭酸飲料「発酵スパークリングティー」です。

ほかの発酵食品と同じように、腸内環境を整える働きから免疫力強化やアンチエイジング等の効果を期待して、健康でアクティブな暮らしを求める人たちに人気のドリンクです。海外ではカフェやスーパーマーケットなどで気軽に手に入るほどポピュラーなドリンクで、フルーティな酸味と爽やかな飲み口が特徴です。

「_SHIP KOMBUCHA」は、果汁・香料・保存料は一切添加せずに、自然栽培などのナチュラルな原材料を使用して醸造しているオーガニック・コンブチャブランドです。2023年にはコンブチャとしては日本で初めて有機JAS認証を取得したほか、世界大会において4フレーバーすべてが賞を受賞しました。日本でも数少ない非加熱製法のコンブチャ専用ブルワリーで、お茶の抽出から発酵、ボトリングまで、職人の手で丁寧に時間をかけて醸造しています。白ブドウや洋梨を思わせるフルーティな酸味と発酵由来のうまみをお楽しみいただけます。

「_SHIP KOMBUCHA」の導入をお考えの皆さまへ

電話番号：048-222-1171

メール：kombucha@oks-j.com

公式サイト／オンラインショップ：https://shipkombucha.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/_ship_kombucha/

株式会社大泉工場について

株式会社大泉工場は「地球を笑顔で満たし、素敵な環境を創造する」というパーパスのもと、人と自然が調和する未来を目指し、持続可能な社会の実現に貢献するため、発酵スパークリングティー「_SHIP KOMBUCHA」の製造・販売、プラントベース・カフェの運営、ファーマーズマーケットの企画・運営など、ウェルネス・環境配慮を軸に多岐にわたる事業を展開しています。

会社名 ： 株式会社大泉工場

代表者 ： 代表取締役 大泉寛太郎

本社所在地： 埼玉県川口市領家5-4-1

設立 ： 1938年3月（1917年3月創業）

資本金 ： 20,000,000円

URL ： https://www.oks-j.com/

お問合せ ： https://www.oks-j.com/contact

事業内容：

_SHIP KOMBUCHA（コンブチャの製造・販売）／ 1110 CAFE/BAKERY ／ BROOKS GREENLIT CAFE ／ CAMPUS（スペースレンタル・OKS CAMPUS MARKET等のイベント企画運営）／ Goodnature（コールドプレスジュースマシン販売・修理）／ FUTURE FUN FOOD（ポップコーンマシンの販売・修理）／ Food Products 事業 ／ 不動産管理

※本プレスリリースに記載されている内容は、発表日現在のものです。予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。