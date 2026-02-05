クラウドエースが Google Cloud の新パートナープログラムにおいて最上位の Diamond パートナーの認定を取得

クラウドエース株式会社

クラウドエース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉積礼敏）は、Google Cloud の新しいパートナープログラム「Google Cloud Partner Network」において、Google Cloud の「Service」および「Co-sell」の両領域で、最上位ランクであるDiamond パートナーの認定を取得したことをお知らせいたします。

また、本プログラムの開始に伴い、従来のスペシャライゼーションに代わる新基準において、最高レベルの技術力と実績を示す「Advanced Competency」を 6 分野で取得いたしました。

■ 新プログラム「Google Cloud Partner Network」について

「Google Cloud Partner Network」は、パートナーの技術的な専門知識にくわえ、お客様への貢献度や共同販売の成果をよりダイレクトに評価するために刷新された新フレームワークです。本プログラムでは Premier などの従来のティアにくわえ、新たに最高位となる「Diamond（ダイヤモンド）」ティアが導入されました。Diamond ティアは、卓越した成果を継続的に創出し、Google Cloud より厳選された極めて少数のパートナーのみに付与される最上位のステータスです。製品（Google Cloud / Google Workspace）および活動カテゴリ（Service / Co-sell / Technology）ごとにティアが判定される中、クラウドエースは Google Cloud 領域の「Service」および「Co-sell」の両部門において、国内パートナーとして最上位の認定を受けました。



【クラウドエースの認定ティア一覧】

Google Cloud / Service：Diamond

Google Cloud / Co-sell：Diamond

Google Cloud / Technology：Select

Google Workspace / Co-sell&Service：Premier

Google Workspace / Technology：Select

■ 6 分野の「Advanced Competency」取得について

新しいコンピテンシー フレームワークでは、知識・スキルの開発能力（キャパシティ）と、実際の成功事例や販売前後の貢献度（ケイパビリティ）の 2 つの側面が測定されます。クラウドエースは、以下の 6 つの分野において、高い専門性を裏付ける Advanced Competency を取得いたしました。

【クラウドエースが取得した Advanced Competency】

Software & Internet

Business & Pro Services

Databases

Application Modernization

Infrastructure

Artificial Intelligence

■ 今後の展望

クラウドエースは現在「第二創業期」を迎え、AI を活用してビジネスを根本から変革する「AX（AI トランスフォーメーション）」を推進しています。今回の Diamond 認定はこれまで積み上げてきた技術力と、お客様のビジネス成長に寄与してきた実績が認められた証です。この傑出した技術力を背景に、AI ネイティブなシステム構築を通じて、お客様と共に新たな価値を創り上げてまいります。

クラウドエース株式会社について

本社 : 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル 26 階

代表取締役社長 : 吉積 礼敏

ウェブサイト：https://cloud-ace.jp

事業内容：クラウドエースは、AI ネイティブな業務とシステムを設計する IT 戦略パートナーです。企業の AX や DX を戦略から実装、運用までワンストップでご支援します。傑出した技術力の証明として Google Cloud Partner プログラムにおいて Service および Co-sell のカテゴリで最上位となるDiamond パートナー認定を受け、Google Cloud Partner Top Engineer に選出されたエンジニアをはじめとした多数のエキスパートが在籍。プロジェクトを共にするお客様にあらゆる場面で感動していただけるよう、AI 駆動による圧倒的スピードでビジネスの可能性を最大化します。

※Google Cloud 、GoogleWorkspace は Google LLC の商標です。