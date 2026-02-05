CoIU×KRP特別企画イベント「CoIUが実現する社会課題解決の新しいカタチ」

京都リサーチパーク株式会社

京都リサーチパーク株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：浅野貢男、以下、KRP）は、2026年2月27日（金）に、飛騨古川に2026年春開学予定のコー・イノベーション大学（Co-Innovation University、略称：CoIU）による京都での活動本格始動を記念し、「CoIUが実現する社会課題解決の新しいカタチ ～学生×地域が生む未来～」を開催します。本イベントは、CoIUが京都に設ける地域キャンパスでの活動開始を応援するとともに、地域課題解決に向けた新しい視点と人の流れ、連携のカタチを紹介するキックオフイベントです。

事前申込：https://coiuxkrp-vol1.peatix.com

■本イベントについて

今回のイベントではゲストに、CoIUの構想から実現までを主導してきた中心人物でもあるCoIU学長候補の宮田 裕章 氏、地域との連携・実装を数多く手がけてきた学校法人CoIU理事長の井上 博成 氏、そして社会課題解決領域の起業家を多数支援してきた(株)taliki代表の中村 多伽 氏をパネリストに迎えます。更に、モデレーターには、京都で社会課題解決に取り組む起業家・事業会社が集うコミュニティを運営する(株)フェニクシー代表の橋寺 由紀子 様にもご登壇いただきます。

CoIUの皆さまは「外からの風」として、京都の地域課題に新しい視点と行動力を持ち込みます。本イベントは、その京都での活動が本格始動するキックオフイベントです。

■開催概要

日 時：2026年2月27日（金）18：00～19：30

会 場：京都リサーチパーク 西地区10号館1階GOCONC

※アクセス：https://www.krp.co.jp/goconc-event/access/

定 員：60名

参加費：無料

主 催：京都リサーチパーク株式会社

お申込：Peatixよりお申込みください⇒https://coiuxkrp-vol1.peatix.com

■タイムスケジュール

17:30 開場（受付開始）

18:00 イベントスタート/オープニング

18:05 CoIU概要紹介

18:25 トークセッション

19:25 クロージング

19:30 交流会

19:50 中締め

※プログラムは都合により変更になる可能性がございます。予めご了承ください。

【登壇者】

Co-Innovation University学長候補

宮田 裕章 氏

1978年岐阜県生まれ。2003年東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻修士課程修了。同分野保健学博士（論文）。早稲田大学人間科学学術院助手、東京大学大学院医学系研究科医療品質評価学講座助教を経て、2009年4月同准教授、2014年4月同教授（2015 年 5 月より非常勤） 、2015年5月より慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授。専門はデータサイエンス、科学方法論、Value Co-Creation。2025日本万国博覧会テーマ事業プロデューサーをはじめ多様な社会活動に携わる。地域とともに創る新しい未来のイメージについては今後SNSなどを含め様々な媒体で発信していく。

学校法人CoIU理事長

井上 博成 氏

平成元年（1989年）生まれ。岐阜県高山市出身。東日本大震災をきっかけに地域の新しい価値を感じ、出身地である高山市と京都大学との間で2014年～自然エネルギーに関する研究開始をきっかけに高山市へ戻るようになる。京都大学大学院経済学研究科博士課程研究指導認定退学（2024年博士号取得）。主な研究領域としては自然資本と地域金融。自然エネルギーを研究⇔実践する中で、小水力では、飛騨高山小水力発電(株)を設立（2015年）し、そののちも各地に法人を設立しながら全国各地で小水力発電の事業化を行う。木質バイオマスを研究する中でエネルギー利用のみならず、木材そのものの利用に高い関心を持ち、飛騨五木(株)（2015年）の立ち上げや、金融視点から東海地方で当時唯一の管理型信託会社である、すみれ地域信託(株)（2016年）の設立など理論と実践とを日々往復している。

株式会社taliki 代表取締役CEO

talikiファンド 代表パートナー

中村 多伽 氏

1995年生まれ、京都大学卒。大学在学中に国際協力団体の代表としてカンボジアに2校の学校建設を行う。その後、ニューヨークのビジネススクールへ留学。現地報道局に勤務し、アシスタントプロデューサーとして2016年大統領選や国連総会の取材に携わる。様々な経験を通して「社会課題を解決するプレイヤーの支援」の必要性を感じ、帰国後に株式会社talikiを設立。400以上の社会起業家のインキュベーションや上場企業の事業開発・オープンイノベーション推進を行いながら、2020年には国内最年少の女性代表として社会課題解決VCを設立し投資活動にも従事。Forbes JAPAN2023「世界を変える30歳未満」選出。

株式会社フェニクシー代表取締役／共同創業者

橋寺 由紀子 氏

2019年にソーシャルインキュベータ「toberu」を立ち上げ、社会課題に挑む起業家が集い、学び合い、事業を磨き上げるコミュニティを運営している。研究開発者として、2つの化合物の新規作用機序薬（ファーストインクラス）の承認取得に携わった経験と、CEOとして上場を成功させた実績を基に、産学官と起業家が交差するエコシステムの形成を目指し、京都から挑戦が連鎖する場づくりに取組んでいる。

■京都リサーチパークとは：

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。

https://www.krp.co.jp/



■コー・イノベーション大学とは：

Co-Innovation University（略称 CoIU）について（https://coiu.jp/）

学校法人CoIUが運営するCo-Innovation University（CoIU）は「問いを立てる力」と「共創力」を育む4年制大学です。

地域での実践、多様な理論・対話を行き来する学びを通じて、学生・教職員・社会人がともに地域課題に挑みます。

拠点は岐阜県飛騨市。全国にサテライトキャンパスを展開し、世代や立場を越えて学び合う“新しい大学のかたち”を目指しています。

◯開 設 ：2026年4月

◯学部学科 ：共創学部地域共創学科

◯入学定員 ：120名

Instagram：＠coiu_2026：https://www.instagram.com/coiu_2026/

Facebook：https://www.facebook.com/coiu2026

Note：https://note.com/coiu_2026