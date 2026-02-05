NESCAFE × familiar 初のコラボレーションが実現！ ファミリアチェックとクマちゃんをあしらったオリジナルデザインの「ネスカフェ ふわラテ」が数量限定で登場
詳細URL：https://familiar.co.jp/blogs/news/nestle
株式会社ファミリア（所在地：神戸市中央区、代表取締役社長 岡崎忠彦）は、ネスレ日本株式会社（所在地：神戸市中央区、代表取締役社長 兼 CEO 深谷龍彦）とコラボレーションした「ネスカフェ ふわラテ ファミリア アソートパック 15本入り」のオリジナルパッケージをデザインしました。また、オリジナルパッケージの発売を記念して、2026年2月14日（土）より、一部ファミリアショップにて試供品をプレゼントいたします。
本コラボレーションは、お子様とそのご家族の未来のため、ホッとするひとときを届けるとともに、環境に配慮した取り組みを行いたいという両社の想いが重なり、実現しました。「ネスカフェ ふわラテ」のファミリアオリジナルパッケージの販売をはじめ、ファミリアショップでの試供品の提供、アップサイクル素材を使用したオリジナルバッグが当たるプレゼントキャンペーン、コーヒー染めの素材を使用した親子で楽しめるワークショップなど、コラボレーションならではの多彩なコンテンツを展開いたします。「ネスカフェ ふわラテ」オリジナルパッケージは、ファミリアチェックとアイコニックなクマちゃんのラテアートを描いたあたたかみのあるデザイン。スティックは、コラボレーション限定デザインで、3種類のフレーバーにあわせてオリジナルチェックを使用しています。
この機会に、コラボレーションならではの特別なアイテムと体験を、ぜひお楽しみください。
- オリジナルパッケージ
ファミリアチェックを使用した、オリジナルパッケージの「ネスカフェ ふわラテ」が登場。「ネスカフェ ふわラテ」シリーズは、お湯を注ぐだけでふわっとした泡とクリーミーな味わいが楽しめるスティックミックス製品です。今回のオリジナルパッケージは、「カフェインレス」「ハーフ＆ハーフ」「ふんわりキャラメルラテ」の3つの味を楽しんでいただける15本入り。ファミリアチェックを全面にあしらい、クマちゃんのラテアートを描いた、思わず手に取りたくなるデザインです。スティックは、コラボレーション限定のオリジナル柄。フレーバーにあわせて、3色のオリジナルチェックをあしらい、思わずシェアしたくなるポジティブなメッセージを添えました。この機会にしか手に入らない限定パッケージをお楽しみください。
購入方法
■販売場所：全国の主要スーパーマーケット等、通販サイト、ネスカフェ 原宿、ネスカフェ 三宮
■販売開始日：2026年3月1日（日）より順次
※ファミリアでの販売はございません。
※販売場所・在庫状況に関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。予めご了承ください。
※予定数量がなくなり次第、販売を終了します。
サンプリング
オリジナルパッケージの発売を記念して、対象店舗にご来店のお客様へスティックサンプルをプレゼント。ご家族みなさまでかわいらしいパッケージとホッとするひとときをお楽しみください。
お渡し方法
■配布条件：ファミリアの対象店舗にご来店のお客様
■対象店舗： ファミリア 神戸本店・代官山店・芦屋モンテメール店・宝塚店・高島屋新宿店・高島屋玉川店・丸の内ビル店・高島屋横浜店・広尾店・松坂屋名古屋店・広島ミナモア店・福岡岩田屋店
■配布開始：2026年2月14日（土）～ ※オリジナルパッケージの「ネスカフェ ふわラテ」については、ファミリアでの販売はありません。
※各店なくなり次第終了とさせていただきます。予めご了承ください。
- キャンペーン
ファミリアオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施！対象商品をご購入のうえ、ご応募いただいた方全員にオリジナル壁紙をプレゼント！さらに、対象商品を3点以上ご購入のお客様には、抽選で300名様にオリジナルバッグをプレゼント！ぜひ、ご応募ください。
■応募期間：2026年3月1日（日）～6月15日（月）
※詳しくは詳細URLよりご覧いただけます。
※ファミリアでの実施はございません。
オリジナル壁紙
「ネスカフェ ふわラテ」のオリジナルパッケージとリンクしたコラボレーション限定デザインがポイント。ファミリアチェックをベースにカフェタイムを楽しむクマちゃんを描きました。
オリジナルバッグ
表地は、「ネスカフェ」や「キットカット」などの廃棄される紙パッケージを再利用して作られたアップサイクル素材。柔らかな印象で、丈夫かつ、使い込むことに経年変化も楽しんでいただける素材です。アートは、おうちでラテを楽しむクマちゃんたちを表現。NESCAFEのロゴや、カップにはアクサンマークをあしらいコラボレーションならではのデザインに仕上げました。
- イベント
“世界にひとつだけのオリジナルエプロン”をつくるワークショップを開催。コーヒー染めのアップサイクル素材に、好きなデコレーションパーツを組み合わせて、自分だけのモチーフをデザインできる体験イベントです。ぜひ、親子でお揃いのエプロンづくりをお楽しみください。
■場所・日程 ：
ネスカフェ 三宮 2026年3月7日（土）・8日（日）・14日（土）・15日（日）・21日（土）・22日（日）
ネスカフェ 原宿 2026年4月4日（土）・5日（日）・11日（土）・12日（日）・18日（土）・19日（日）・25日（土）・ 26日（日）
■対象 ：4歳～小学生のお子様 ※ご希望の場合は、大人用サイズもご用意がございます。
■参加費 ：3,300円 （税込）
ご予約方法はこちら：
ネスカフェ 三宮 https://nes.tl/fuwalatte26ss-sns-workshop-kobe
ネスカフェ 原宿 https://nes.tl/fuwalatte26ss-sns-workshop-Tokyo
※サイトオープン日は2026年2月28日（土）です。 ※ファミリアでの実施はございません。
ネスレ日本について
ネスレ日本株式会社は、スイスに本社を置く世界最大の総合食品飲料企業ネスレの日本法人で、1913年(大正2年)に創業しました。ネスレは、「食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」を存在意義(パーパス)としています。そのために、ネスレは、安全で、美味しく、環境にも配慮された製品やサービスを皆さまにお届けできるよう、日々努めています。
- 株式会社ファミリア 【子どもの可能性をクリエイトする】
わたしたちは、すべての子どもたちがもっている可能性という未来を、一緒にクリエイトしていきます。うまれて最初に触れる「もの」「こと」、最初に目にするもの、身に付けるもの。そのすべてに、本物とやさしさを。ファミリアは、世界で最も愛されるベビー・子ども関連企業になるために、子どもたちの可能性に触れる「本物」を発信していきます。
URL : https://familiar.co.jp/
■会社概要
会 社 名： 株式会社ファミリア
代 表 者： 代表取締役社長 岡崎忠彦
所 在 地： 兵庫県神戸市中央区磯上通4-3-10
URL ： https://familiar.co.jp/
■公式SNSアカウント
Instagram：https://www.instagram.com/familiar_official/
LINE ：https://lin.ee/YLBJxn0
X ：https://x.com/familiar_jp
TikTok ：https://www.tiktok.com/@familiar_official