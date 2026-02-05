大好評の刻印サービスが名古屋初上陸！(米)断熱ステンレスボトル「Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)」がラシックにて1週間限定のPOPUPを開催。

アルコ株式会社

アメリカを中心としたアパレル商材の輸入や卸売事業、小売事業を行うアルコ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長：降幡昌弘）は、2026年2月16日(月)～2月23日(月・祝)の期間中、ラシックにてHydro Flask(R)のPOPUPイベントを展開いたします。

会場では、東京/大阪で連日行列となった大好評の刻印サービスを実施いたします。

Hydro Flaskのアイテムとともに、冬の水分補給も自分らしく。

あなただけの1本を作りに、ぜひお越しください。

世界にひとつだけの1本を。自分だけのボトルをつくる「刻印サービス」

Hydro Flaskのボトルに、お名前やお好きな言葉、記念日などをその場で刻印できる特別なカスタマイズサービスを実施いたします。自分へのご褒美にはもちろん、お出かけの思い出を刻んだり、大切な方への心のこもったギフトにも最適です。世界にひとつだけのHydro Flask作りをお楽しみください。

※本イベントでの刻印サービスは、会場内で購入されたボトルのみを対象といたします(ボトルのお持ち込み不可)。

※一部、刻印サービス対象外商品がございます。

※ボトル1本につき1デザイン刻印いたします。

※刻印は英数字のみ対応可能です(10文字以内・記号不可)。また、公序良俗に反する内容はお断りする場合がございます。

※フォントや刻印位置は、指定のテンプレートよりお選びいただけます。完全オリジナルのデザインには対応しておりません。

※刻印後の商品につきまして、お客様都合による返品・交換はお受けいたしかねます。内容をよくご確認の上、お申し込みください。

※機材の不具合や混雑状況などにより、予告なくサービスを中止・変更する場合がございます。

冬を彩る、鮮やかなカラーを豊富に展開

200ml MICRO HYDRO

（左から）White / Agave / Aloe / Oat / Trillium / Reef / Black

ブランド史上最もミニマルな200mlサイズボトル。コーヒーやジュースを入れるためのサブボトルとしてはもちろん、ちょっとしたお出かけの水分補給にも役立ちます。小さいバッグにも入れられるのが特徴。

容量：200ml

価格：\3,520（税込）

商品ページはこちら(https://www.hydroflask.co.jp/shopdetail/000000000218/bottles/page1/recommend/)

HYDRATION 16oz WIDE MOUTH

（左から）White / Agave / Coconut / Oat / Trillium / Reef / Nectar / Beachplum / Sandpiper / Black

ブランドを代表する、不動の定番アイテム。氷がスムーズに入る広口タイプは、飲み物の準備もしやすく、内部の洗浄も簡単で清潔に保ちやすいのが特徴です。473mlの容量は、オフィスワークからジム、アウトドアまで、どんなシーンでも頼れる万能なサイズ。

容量：16oz（473ml）

価格：\4,730（税込）

商品ページはこちら(https://www.hydroflask.co.jp/shopdetail/000000000007/bottles/page1/recommend/)

HYDRATION 18oz STANDARD MOUTH

（左から）White / Agave / Coconut / Nectar / Reef / Beachplum / Sandpiper / Black

Hydro Flaskのアイコニックなシルエットが特徴の細口ボトル。飲み口が狭いため、歩きながらや運転中でも中身がこぼれにくく、スムーズな水分補給が可能です。さらにスリムなボディは、バックパックのサイドポケットにもスッキリと収まります。

容量：18oz（532ml）

価格：\4,950（税込）

商品ページはこちら(https://www.hydroflask.co.jp/shopdetail/000000000002/bottles/page1/recommend/)

POPUP詳細

会期：2月16日(月)～2月23日(月・祝)

場所：愛知県名古屋市中区栄3-6-1

ラシック 1階

ラシックパサージュ

Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)



Hydro Flask(R)(ハイドロフラスク)が生まれた地、アメリカ・オレゴン州ベンドはアウトドアとクラフトビールが非常に盛んなエリア。2009年、当時アメリカ市場でシングルウォールのステンレスボトルやハードプラスチックボトルが全盛の中、Hydro Flaskは初めて保冷・保温のできる断熱ボトル(Growler)の販売をスタート。手売りから始めたそのボトルは「いつでも冷たいビールを飲める」と地元の人々の心をすぐに掴みました。その後、ビーチエリアで注目を集めるライフセーバーにボトル提供をするなどユニークなPR戦略が功を奏し、人気は急速に拡大。 2011年には売上１億円を突破し、2015年にはヨーロッパを皮切りに国外販売を開始。その2年後には20カ国以上の進出を果たしており、同年、日本にも初上陸しました。アメリカ国内のステンレス・断熱ボトル市場では約70％のシェアを誇り、“断熱ボトル” という名称よりも“Hydro Flask”というブランド名が知れ渡っています。 ボトルをはじめ、様々なアクセサリーやアウトドアに適した軽量ボトルやカトラリー、アウティング向けのソフトグッズなど、豊富で幅広い製品ラインナップもHydro Flaskの大きな魅力の１つ。世界に想像以上のリフレッシュを提供する事こそがHydro Flaskの使命です。

オフィシャルサイト :https://www.hydroflask.co.jp/index.html公式Instagram :https://www.instagram.com/hydroflask.jp/