2026年2月25日（水）セミナー開催のお知らせ『Beyond Research：R&Dに求められる、次の競争優位 ─ 研究が社会と市場を動かすために、R&Dが担う新しい役割とは ─』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年2月25日（水）、『Beyond Research：R&Dに求められる、次の競争優位 ─ 研究が社会と市場を動かすために、R&Dが担う新しい役割とは ─』をテーマにセミナーを開催します。

これまでR&D組織は「優れた研究を行うこと」自体が存在意義とされてきました。 しかし今、社会や市場は“よい研究”そのものではなく、「その研究がどんな価値を生み出すのか」「どんな人の心を動かすのか」を問う時代に変わりつつあります。

技術力に加え、共感を生み出すクリエイティビティや、価値を届けるマーケティング的視点が、研究組織にも求められるようになりました。R&Dは、もはや“技術をつくる場”ではなく、“価値を社会につなぐ場”へと変化しているのです。

本イベントでは、資生堂のオープンイノベーションプログラム「fibona」を牽引する中西裕子氏をお迎えし、研究を社会・事業と結びつけるための「語り方」「つなぎ方」を、対話を通じて紐解きます。

“Beyond Research”── 技術を共感に変え、社会を動かすR&Dの新たな役割を共に考える特別セッションです。

モデレーター

中西 裕子

株式会社資生堂／ブランド価値開発研究所 マネージャー

名古屋大学大学院物質理学専攻（化学系）修士課程修了後、資生堂へ入社。スキンケア商品の処方開発研究、化粧品基剤の基礎研究、デザイン思考的アプローチを用いた研究テーマ設定を経て、現在は、資生堂のR&D戦略、新規研究の企画立案、資生堂R&Dオープンイノベーションプログラムfibonaのプロジェクトリーダー。

プログラム

18:00 - 18:10｜オープニング

R&Dがいま問われている“存在意義の再定義”

18:10 - 18:50｜インプットトーク

R&Dの拡張 ─ R&Dの社会接続デザイン

18:50 - 19:50｜ディスカッション～ワークショップ

R&Dは、何を変えれば「価値を社会につなぐ場」になれるのか

19:50 - 20:00｜クロージング

20:00 - 20:30｜交流会（自由参加）

※内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

このような方／組織におすすめです- 自社のシーズを活用し新たな価値創出をしていきたい- 他部門から求められる領域が広がってきている- 他社のR&D部門の組織文化・仕組みづくりを知りたい- R&D組織の最大活用化の方法を知りたい

開催概要

日時：2026年2月25日（水）18:00～20:00（交流会 20:00～20:30）

会場：Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区京橋2丁目2-1 京橋エドグラン 29F）

定員：50名 ※応募者多数の場合は抽選となります

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/4qWaXmm

問合せ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail event@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/