2月５日（木）発売「週刊少年チャンピオン」10号の表紙＆巻頭グラビアは、日向坂46の宮地すみれちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！
株式会社秋田書店（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二）は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』（編集長：松山英生）2月5日（木）発売の10号にて、表紙&巻頭グラビアに日向坂46の宮地すみれさんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録＆限定QUOカード200名プレゼント企画も実施いたします。
大好評発売中の最新シングル『クリフハンガー』の選抜メンバーとして活躍中の宮地すみれちゃんが週チャン２度目の登場！！前回より洗練されて少し大人になった彼女に大注目です。両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！
【宮地すみれさんコメント】
「2回目、嬉しい気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです！20歳最初のソログラビアです！
前回登場のときから実はイメチェンしまして、前髪が重たくなりました。そんな私にも注目していてくださると嬉しいです…！」
商品概要
●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」10号
●発売日：2月5日（木曜日）
特別定価：400円
全国の書店、コンビニエンスストアにて
