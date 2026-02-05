『教場』シリーズ監督・中江 功が語る「“監督”とは、何を見て、何を決める人なのか」出演俳優・井桁弘恵がその核心に迫る
井桁弘恵、中江 功
ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で放送中、井桁弘恵がナビゲート、“明るいあすのヒントを探す”ラジオ番組『LOGISTEED TOMOLAB.～TOMORROW LABORATORY』（毎週土曜日 20:00～20:54）。
2月7日（土）の放送回には、木村拓哉主演の『教場』シリーズを手がける監督・中江 功をスタジオに迎え、俳優として『教場』シリーズに出演する井桁弘恵が「監督」という仕事の本質、そして『教場』という作品の核心に迫ります。
現場で監督は何を見て、何を判断し、どんな基準で「OK」を出すのか。
監督という立場の面白さと難しさ、俳優との関係性、演出の現場で大切にしている視点について、実体験をもとに語られます。
さらに、シリーズ最新作『教場 Reunion／Requiem』へと連なる物語の背景や、制作の裏側についても。
ここでしか聞けないエピソードとともに、作品づくり、そして仕事に向き合う姿勢を共有する濃密なトークをお届けします。
番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。
▼radikoで聴く
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260207200000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260207200000)
【番組概要】
放送局：J-WAVE（81.3FM）
番組タイトル：LOGISTEED TOMOLAB.～TOMORROW LABORATORY
放送日時：2月7日 (土) 20:00～20:54
ナビゲーター：井桁弘恵
ゲスト：中江 功（映画監督/ドラマ演出家/プロデューサー）
