『教場』シリーズ監督・中江 功が語る「“監督”とは、何を見て、何を決める人なのか」出演俳優・井桁弘恵がその核心に迫る

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で放送中、井桁弘恵がナビゲート、“明るいあすのヒントを探す”ラジオ番組『LOGISTEED TOMOLAB.～TOMORROW LABORATORY』（毎週土曜日 20:00～20:54）。

2月7日（土）の放送回には、木村拓哉主演の『教場』シリーズを手がける監督・中江 功をスタジオに迎え、俳優として『教場』シリーズに出演する井桁弘恵が「監督」という仕事の本質、そして『教場』という作品の核心に迫ります。

現場で監督は何を見て、何を判断し、どんな基準で「OK」を出すのか。

監督という立場の面白さと難しさ、俳優との関係性、演出の現場で大切にしている視点について、実体験をもとに語られます。

さらに、シリーズ最新作『教場 Reunion／Requiem』へと連なる物語の背景や、制作の裏側についても。

ここでしか聞けないエピソードとともに、作品づくり、そして仕事に向き合う姿勢を共有する濃密なトークをお届けします。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260207200000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260207200000)

【番組概要】

放送局：J-WAVE（81.3FM）

番組タイトル：LOGISTEED TOMOLAB.～TOMORROW LABORATORY

放送日時：2月7日 (土) 20:00～20:54

ナビゲーター：井桁弘恵

ゲスト：中江 功（映画監督/ドラマ演出家/プロデューサー）

番組ホームページ：https://www.j-wave.co.jp/original/tomolab/

番組X (旧Twitter)： https://x.com/tomolab813?ref_src=twsrc%5Etfw

番組Instagram： https://www.instagram.com/tomolab813/