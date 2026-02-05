Priv Tech、株式会社サイバーエースとパートナーシップを開始、「プライバシーコンサルティングサービス」を共同提供

Priv Tech株式会社

Priv Tech株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中道 大輔、以下Priv Tech）は、デジタルマーケティング支援を展開する株式会社サイバーエース（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島 大、以下「サイバーエース」）と協業し、企業のデジタルマーケティングにおける「プライバシーの保護・透明性の担保」と「広告成果（計測・ROI）の最大化」を両立する「プライバシーコンサルティングサービス」を共同で展開いたします。

■背景と目的

Cookie規制の強化、個人情報保護法やGDPR等の国内外規制、ならびに外部送信規律への対応が進む中、同意取得や情報提供の設計が不十分な状態では、計測の欠損や配信最適化の停滞が起こりやすく、結果として広告投資の意思決定精度（ROI）にも影響が出ます。

一方で、法務・開発・マーケの分業により、対応が属人化し、運用が継続できないという課題も顕在化しています。

本取り組みでは、Priv Techのプライバシー・法務領域の専門知見と、サイバーエースの広告運用・クリエイティブ・データ利活用を含む実行支援力を掛け合わせ、設計から実装、運用定着までを“現場で回る形”に落とし込みます。特に、プライバシー規制や社内統制の要求が厳しい環境においても、透明性を担保しながらデータ活用を継続できる体制づくりを支援します。

■サービスの特徴

「プライバシーコンサルティングサービス」は、国内外のプライバシー規制に対応しながら企業のデータ活用を最適化するための包括的な支援サービスです。

両社の連携により、プライバシー対応の検討から実装、運用定着までを一貫して支援します。

1．現状把握と課題抽出

・現行ポリシーおよびデータフローを点検

・Web／アプリのスキャンにより、Cookie利用や外部送信の実態を可視化

2．ポリシー改定の設計支援

・利用目的の特定（例：パーソナライズ広告配信、サービス改善のための分析）

・平易な表現や図解を用いたユーザーフレンドリーな設計

・外部送信規律およびオプトアウト対応の明確化

3．実装支援と運用支援

・同意管理プラットフォーム「Trust360」導入支援

・電気通信事業法「外部送信規律」対応の自動化支援

・社内研修および運用ルール策定の支援



■提供メニュー（一部）

・新規施策に伴うプライバシーポリシー改定支援 （期間：3～6か月）

・日本法プライバシーポリシー改定支援 （期間：3か月）

・Cookieポリシー作成支援（サイトスキャン・ひな型作成）（期間：1～2か月）

・Trust360 電気通信事業法対応 （導入期間：2週間～1か月）

・Trust360 同意管理（CMP）導入 （導入期間：2週間～1か月）

・CVAPI*などの計測ツールの導入

※CVAPI= 従来のCookie（クッキー）を利用したタグベースの計測に代わる、新しい広告効果測定の技術。





■期待される効果

・マーケティングデータを適法・円滑に活用し、施策ROIの改善に寄与

・法務対応の負荷を抑えつつ、レピュテーションリスクを低減

・透明性の向上を通じた顧客信頼の醸成と、ブランド価値の向上

・プライバシー保護を"選ばれる理由”に変え、競争力を強化



※「プライバシーコンサルティングサービス」において、株式会社サイバーエース及びPriv Tech株式会社は、非弁行為を実施いたしません。

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

■サイバーエースについて

サイバーエースは、サイバーエージェントグループとして、Web広告を中心としたデジタルマーケティング支援を提供しています。広告運用力とクリエイティブ力を強みに、多様なWeb広告領域に対応。事業主様のご予算や事業特性に合わせた質の高いサービスを全国に提供しています。また、サイバーエージェントが有する各種アセットやテクノロジーを活用し、広告効果の最大化に向けた支援を行っています。





■今後の展望について

今後もPriv Techは、サイバーエースとの強固な連携のもと、プライバシー領域における知見と技術を結集し、「プライバシーコンサルティングサービス」の更なる価値向上に貢献してまいります。

【株式会社サイバーエース 会社概要】

会社名 ：株式会社サイバーエース

住所 ：東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号渋谷スクランブルスクエア20階

設立 ：2018年5月1日

代表者 ：代表取締役社長 西島 大

事業内容 ：インターネット広告事業

URL ：https://cyberace.co.jp/



【Priv Tech株式会社 会社概要】

会社名 ：Priv Tech株式会社

住所 ：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー34階

設立 ：2020年3月2日

代表者 ：代表取締役 中道 大輔

事業内容 ：プライバシー・セキュリティ・AIリスクマネジメント事業

URL ：https://privtech.co.jp

提供サービス ：Trust 360 同意管理

https://privtech.co.jp/service/trust360/

Trust 360 電気通信事業法対応

https://privtech.co.jp/service/trust360/telecommunications-business-act/

プライバシーコンサルティング

https://privtech.co.jp/service/privacy-consulting/

AIリスクマネジメントサービス

https://service.privtech.co.jp/ai-risk-management

サイバーセキュリティサービス

https://security.privtech.co.jp/