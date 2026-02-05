【ソラミチシステム：無料オンラインセミナー】2月26日、27日に開催！「【経営者向け】地域で選ばれ続ける薬局に聞く！店舗拡大と企業価値の経営戦略セミナー」

株式会社ソラミチシステム

クラウド電子薬歴『CARADA 電子薬歴 Solamichi』の企画・開発・販売を行う株式会社ソラミチシステムは、無料オンラインセミナー「【経営者向け】地域で選ばれ続ける薬局に聞く！店舗拡大と企業価値の経営戦略セミナー」を2月26日（木）、27日（金）に開催します。

オンラインセミナーの詳細・お申込みはこちら： https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/89946/apply?np_source=press

調剤報酬改定や人材不足、競争の激化などの薬局を取り巻く環境の変化により、これまでの延長線上の薬局経営では成長が難しい局面を迎えています。

本セミナーでは、株式会社スピカコンサルティング 執行役員の沖田 大紀氏、有限会社白男川薬局 代表取締役の白男川 賢治氏、ならびに同社 専務取締役の馬庭 瑞枝氏を迎え、地域に根ざしながら着実に店舗拡大と企業価値向上を実現してきた薬局経営の実例をもとに、対談を行います。

店舗拡大の判断基準やDX・IT化による業務効率化、地域で選ばれる薬局になるための価値を高める戦略について、理論にとどまらず、実践者が「現場で何を考え、何をしてきたのか」を経営と現場の両立をテーマに深掘りします。

「地域No.1」を目指した店舗拡大を視野に入れる薬局経営者・管理者や、DX・IT化を経営に活かしたい方、薬局の価値向上や他局の成長事例に関心のある方に必見の内容です。ぜひご参加ください！

【オンラインセミナー概要】

●開催日時：2月26日（木）、2月27日（金）

9:30～10:30 / 12:30～13:30 / 19:30～20:30

●会場：オンライン（ネクプロにて配信）

●参加対象者：薬剤師・薬局関係者

●参加費用：無料

●オンラインセミナーの詳細・お申込みはこちら： https://solamichi.v2.nex-pro.com/campaign/89946/apply?np_source=press

【講師】

沖田 大紀（おきた だいき）

株式会社スピカコンサルティング 執行役員

神奈川県出身。青山学院大学卒業後、大和証券株式会社に入社。2017年に株式会社日本M&Aセンターに入社し、業種特化型の中堅・中小企業のM&Aに取り組む。在籍当時のコンサルタント（約600名）中、入社後の累計成約件数2位（2019年/2021年の成約件数全社1位）。調剤薬局業界の専門書籍等も出版。2023年スピカコンサルティングに参画。一貫して調剤薬局業界のM&Aに携わる。

白男川 賢治（しらおがわ けんじ）

有限会社白男川薬局 代表取締役

1940年創業、鹿児島で一番長い歴史を誇る白男川薬局の三代目代表取締役。

「最高のホスピタリティをもって、安心と感動を創造し、人とまちを元気にする親切な企業へ」という理念を掲げ、地域の健康を支え続けている。

調剤業務にとどまらず、在宅医療、介護・相談支援、地域活動などを通じて、薬局を「お薬を渡す場所」から「暮らしを支える拠点」へと進化させてきた。

近年では、M&Aにより、グループを拡大、グループとして調剤薬局22店舗、福祉事業所2事業所、カフェ1店舗、人材紹介会社を展開し社員数は150名。（※令和7年1月現在）

地域の一人ひとりに寄り添い続ける薬局であるために、現場を大切にし、人を育て、これからの地域医療のあり方を問い続けている。

馬庭 瑞枝（まにわ みずえ）

有限会社白男川薬局 専務取締役

2006年、一般企業勤務を経て、有限会社白男川薬局に入社。

薬局店舗業務、人事採用、新規開局、新規在宅開拓等、幅広く業務を担当。店舗運営の経験を経て、2020年エリアマネージャーから役員に就任。

白男川薬局における在宅の新規開拓の旗振りを馬庭専務中心に行っており、現在1,200件以上の在宅対応を行っている。

高まる在宅医療のニーズにいち早く適応し、鹿児島県で在宅医療薬局としての高い地位を築いている。

【『CARADA 電子薬歴 Solamichi』について】

『CARADA 電子薬歴 Solamichi』は、患者の症状や薬剤の処方内容、指導履歴などを記録できるクラウド型の電子薬歴システムです。薬剤師の業務を支援するサービスとして、処方に際して飲み合わせの危険性が高い薬剤のチェック機能や、患者への服薬指導内容のナビゲーション機能などを搭載しています。

2024年調剤報酬改定でも重要視されている対人業務の強化、かかりつけ化の促進に役立つ「服薬フォロー」機能やトレーシングレポートの作成サポート機能、服薬指導の会話を生成AIによりテキスト化し、薬歴システムに自動反映するAI薬歴作成支援機能「AI音声入力」※などを備え、薬歴作成の時間短縮および、服薬指導の質の向上も支援します。

また、薬歴の作成状況のチェック機能や患者対応業務のto doリストを備えており、クラウド型システムにより場所や時間を選ばずに薬歴の作成ができるため、薬剤師の業務効率化に貢献します。

2021年度グッドデザイン賞を受賞しました。

URL： https://site.solamichi.com/news/2021/10/20_02

※「AI音声入力」は、薬剤師と患者の会話の議事録を作成するオプションサービスです。実際の会話を要約するため、会話の内容によっては、生成された文章が薬歴の要件を満たさない可能性があります。要約された内容が適切なものか、薬剤師による確認が必要です。

※CARADAは、株式会社エムティーアイの商標または登録商標です。

※Solamichiは、株式会社ソラミチシステムの登録商標です。

※ネクプロは、株式会社ネクプロの商標または登録商標です。

