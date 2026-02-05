SHE、大分県「転職なき移住」パートナーシップ宣言企業に参画代表福田が2月4日（水）に大分県庁で登壇し、パートナーシップ宣言を実施

SHE株式会社

女性のためのキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO/CCO：福田恵里、以下SHE）は、大分県が推進する「転職なき移住」の促進による地方創生に賛同し、大分県と企業・団体の連携を目指す「転職なき移住」パートナーシップ宣言企業として参画しました。

2026年2月4日（水）に開催されたパートナーシップ宣言式では、当社代表取締役の福田が登壇し、女性のリスキリング支援と場所にとらわれない働き方の実装を通じて、大分県の関係人口創出・地域産業の活性・移住検討層に向けた大分県への移住促進などに取り組むことを含むパートナーシップ宣言を行いました。

SHEは本連携を通じて、住む場所を理由にキャリアを諦めない社会の実現を目指し、都市と地方の垣根を越えた新しい地方創生モデルの構築に取り組んでまいります。

■ SHEの「学ぶ」と「働く」が循環するキャリアプラットフォームを活用した自治体連携モデルを実現

シーライクスは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルを定額で学べる、女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン、Webマーケティング、ライティングなど、パソコンひとつで仕事につながるデジタルスキル・クリエイティブスキルを中心に、これまで累計20万名以上の女性の理想のキャリア形成を支援してきました。オンライン学習に加え、コーチング、コミュニティ、お仕事案件への挑戦機会を通じて、学びが仕事につながり、好きな場所・好きな時間で働くことを実現するためのサポートが充実しています。

シーライクスの受講生は、副業や転職にとどまらず、フリーランスや起業など多様なキャリアチェンジを実現しています。また、地方に暮らしながらリモートで仕事を受ける、地元企業に転職するなど、住む場所を変えずに働き方を更新したり、仕事の選択肢を拡大することでUターンやIターンなどキャリアきっかけの移住を実現したり、自身のキャリアと生活の両立を実現している事例も生まれており、地方でもキャリアの選択肢を広げられることを示すロールモデルとなっています。

2025年11月には初の九州拠点「SHE Fukuoka」を開設したことにより、九州エリアでのコミュニティ支援・就業支援がより強化されました。

地域でのキャリアにおいては、就業機会の不足や、理想のキャリアを描くための情報接点やロールモデルの不足などの課題が存在します。SHEは地域コミュニティと連動した学習支援・就労支援の知見を活かし、今回の大分県とのパートナシップを通じて、大分県に住みながら働き続けられる就業機会の創出や、移住を検討する層に向けて大分県で理想の働き方やキャリアを実現できる選択肢を提示することに取り組みます。これらの取り組みを通じて、定住・移住の促進を図るとともに、多様な働き方が生まれる地域の姿を共に描いていくことを目指してまいります。

＜SHE×大分県 パートナーシップ宣言の内容＞- １. 大分県への転職なき移住（関係人口創出）への取り組み

大分県の魅力発信：20万人を超える熱量の高いSHEコミュニティに対し大分県の魅力を発信し、SHE受講生にも多く存在する移住に関心を持つ層を中心に効果的にアプローチします。

働く状態の創出：SHEのデジタルスキル獲得とキャリア支援を通じ、女性たちが場所を選ばない働き方を実現することで、大分県を拠点とした「転職なき移住」や二拠点居住を強力に推進します。

- ２. 域外企業と域内企業の交流促進による産業活性・関係人口の創出

域内外にSHEが抱える多様なプロフェッショナル人材と域内企業を繋ぐマッチング機会を創出します。

また、SHEのキャリア支援を通じ、大分県内の女性達が域外企業で就労する機会を創出します。SHEが抱えるクリエイターやマーケターなどの人材知見を活かしたブランディングやDX支援を通じて、地域産業のアップデートと持続的な関係人口創出に寄与します。

- ３. 多様な知見・スキルを活用した地域課題の解決、魅力ある地域づくり

大分県の女性を対象としたリスキリング支援を行い、結婚や妊娠・出産、子育て、介護などのライフイベントなどに左右されず自分らしく働き続けられるキャリアの自律をサポートします。

デジタルスキルの提供を通じた高度人材育成により、地域課題の解決と多様な個が輝く魅力ある地域づくりに貢献します。

＜2月4日 パートナーシップ宣言の様子＞

■ 大分県における転職なき移住促進による地方創生に向けたパートナーシップ宣言について

大分県は、転職なき移住の促進による地方創生を目的に企業・団体との相互の連携・協力を目指し、令和5年度から本事業をスタート。令和5年度に12社・3団体、令和6年度に10社とパートナーシップを構築しています。この度新たに、令和7年度に9社とのパートナーシップを構築し、累計で31件の企業・団体と連携しています。

今後、各企業・団体のパートナーシップ宣言に基づき、地方創生の取組や、大分県の持つ地域資源や人材と域外企業等のマッチング機会の創出を通し、大分県の抱える様々な地域課題の解決を図る取組及び大分県を中心としたこれからの社会における新たな働き方、暮らしの推進を検討・実施・共創します。

https://www.pref.oita.jp/soshiki/10112/tenshokunakiijyu-partner.html

佐藤樹一郎大分県知事からのコメント

このたびは、パートナーシップ宣言を行っていただき、心より感謝申し上げます。

大分県は、豊かな自然環境と暮らしやすさを兼ね備え、移住先として高い魅力を有しています。ぜひ本県において、転職なき移住を実現していただくことを期待しております。

本取り組みを機に、参画企業の皆様と県内市町村、そして大分県の末永い協力関係が築かれていくことを願っております。





■ 地方在住SHElikes受講者の声

＜大分県在住のSHElikes受講生の声｜SHElikes受講生 早崎 梨那さん＞

・大分県での居住歴｜東京都出身、現在は大分県に居住

・SHElikesで受講した内容｜ライティング、マーケティングを中心につまみ食い受講(※)で50職種以上のコースをほぼ受講

※SHElikesは50職種以上のコースが定額学び放題。その中から興味のあるものを自由に組み合わせて自分が学びたいだけ学ぶ学習スタイル。

・SHElikes受講歴｜1年（2025年2月受講開始）

・現在のお仕事・働き方｜

2025年12月から地域貢献したいという思いを実現し、自治体・生産者をつなぐ「ふるさと応援プランナー」として、 地域の特産品や生産者の魅力を発信するふるさと納税運営事業に携わっています。自治体や生産者の方々と丁寧に向き合い、信頼関係を築きながら、 「どうすれば選ばれるか」「どうすれば届くか」という売れる仕組みを考える仕事です。

ふるさと納税を通じて、 地域の明日を豊かに、そして面白くすることに貢献しています。

仕事以外にも地域と関わりたい思いから、こども食堂やEARTH DAYのボランティアなど、地域貢献できる取り組みも並行して実践しています。

・SHElikes受講後の変化・実現したこと｜

元々同じ職場で10年間、パートで働いていましたが、「子どもの成長に寄り添って、在宅で働きたい」と一念発起し、在宅ワークで働くことを目指して受講しました。現在は、やりたかった地域に関わる仕事へキャリアチェンジできただけでなく、地域や社会に貢献できることを実践したいとの思いからボランティア活動にも取り組んでいます。

特に受講で変化したことは、大分に住みながらでも自分と同じように母親で自分の理想のキャリアを実現するために頑張っている仲間と出会えて、現在も交流できていることです。私は受講してすぐ、受講生が自主的に交流したりナレッジをシェアするママさんコミュニティのコミュニティプランナーを担当しました。九州エリアの受講生と交流したり、地域を盛り上げる自主企画のイベントなどを開催したり、一緒に頑張る仲間ができたことで「私でもできる」と思い、地方でも理想のキャリア実現のハードルを下げてくれました。

まだ受講から1年しか経っていませんが、受講を通じて、「自分の好きを思い出して自分軸で選択できる自分に戻ることができた1年」と思えるようになりました。

・今後、実現したいこと｜

今後は、子育てでお世話になってる大分県に恩返しをするため、地域にもっと貢献していきたいです。3人の子どもを持つシングルマザーの私でもSHElikesを受講してから、自分の「好き」や「挑戦したい」気持ちに気付くことができました。ママになっても自分を忘れず、女性がいつまでも輝き続けられる社会を作っていきたいと思っています！

■ 参考資料｜地方や移住で活躍する受講生事例

▲大分県在住SHElikes受講生 早崎 梨那さんのお写真

・地方在住で理想のキャリアを叶えた受講生事例（一部）

日本中で活躍中！“変わりたい”を叶えた全国のSHElikes受講生まとめ

日本中で活躍中！"変わりたい"を叶えた全国のSHElikes受講生まとめ

以前の10倍以上の収入を自由に使えるように」元・居酒屋の女将から 自由に働くマルチクリエイターに転身！

以前の10倍以上の収入を自由に使えるように」元・居酒屋の女将から 自由に働くマルチクリエイターに転身！

夫婦で地元・湘南でコーヒー店をオープン。SHElikes受講をきっかけに起業に挑戦

夫婦で地元・湘南でコーヒー店をオープン。SHElikes受講をきっかけに起業に挑戦

40代・地方在住で私らしいキャリアを叶える。デザインを学び、得意分野の副業で年収アップ

40代・地方在住で私らしいキャリアを叶える。デザインを学び、得意分野の副業で年収アップ

憧れの韓国に移住！接客業から9ヶ月で自由に働くフリーランスマーケターになるまで

憧れの韓国に移住！接客業から9ヶ月で自由に働くフリーランスマーケターになるまで

■ SHElikes（シーライクス）について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて｜https://shelikes.jp/trial/

■ SHE株式会社とは

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp

