オプト、デジタル産業の有力企業・リーダーが集結する完全紹介制AIコミュニティ「AI Digital Community(ADC)」を共同で設立

「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、LTVM（LTV Marketing）（※1）により、顧客の事業成長を先導する株式会社オプト（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：金澤 大輔、以下 オプト）は、AI Portalize株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：寺田 昇平、以下 AI Portalize）、株式会社CyberACE、株式会社CARTA HOLDINGS、株式会社シーエー・アドバンス、株式会社Faber Company、株式会社キュービック、NE株式会社（順不同）とともに、デジタル産業においてAI活用に取り組む経営層、事業責任者、および実務推進担当者を対象とした、完全紹介制の実践的AIコミュニティ「AI Digital Community（以下、ADC）」を共同で設立し、活動を開始したことをお知らせいたします。

なお、ADCは、オプト 上級執行役員 黒沢 槙平とAI Portalize 代表取締役CEO 寺田 昇平が代表理事を務め、各社の経営層・AI責任者が参画することで参加費無料の相互扶助型コミュニティとして、企業の垣根を超えたAI実装の加速を目指します。

■ 設立の背景

生成AIの登場により、デジタルビジネスを取り巻く環境は大きく変わりつつあります。

企業が成長し続けるためには、業務効率化など足元の取り組みを進めるだけでなく、AIを前提とした新たなビジネスモデルや事業戦略を見据えることが不可欠です。一方で、こうした変化にどう向き合うべきか、その答えはまだ定まっておらず、一社だけで最適解を導き出すことは容易ではありません。

ADCは、こうした課題に業界全体で向き合い、デジタル産業の底上げを図るために設立されました。「検証のプロセスを共有し、未来のビジョンをともに描く」その考えのもと、現場での実践的な検証結果から、経営視点での事業戦略に至るまで、多角的な知見を共有・蓄積していきます。

■ AI Digital Community（ADC）の3つの特徴

1.AI活用の共有に加え、AI時代の「事業戦略」をディスカッション

AI活用の議論だけでなく、「AIによってデジタルビジネスはどう変わるのか」「次はどのような事業機会が生まれるのか」など、中長期的な視点でのディスカッションを行います。業界の重鎮や最前線の経営者たちが、不確実な未来を読み解くための羅針盤となる場を提供します。

2. 経営層から現場まで、レイヤーを超えた「集合知」

日本のインターネットビジネスを牽引してきた、元 株式会社CARTA HOLDINGS 代表取締役社長執行役員 宇佐美進典氏をはじめとする理事陣に加え、各社のCTO・CAIO、現場の推進リーダーが参画。経営視点の戦略と現場視点の実践知を掛け合わせることで、実行力を伴うAI活用を推進いたします。

3. 参加費無料・完全招待制の「ギブ・アンド・テイク」

本コミュニティは参加費無料です。金銭的な対価ではなく、「自社の検証結果や仮説をコミュニティに還元する（Giveする）」ことを参加の条件としています。 情報の質と心理的安全性を担保するため、参加は既存メンバーからの推薦・紹介のみの完全招待制とし、熱量の高いメンバーだけで構成された濃密な場を提供いたします。

■ コミュニティ概要

名称 ：AI Digital Community (ADC) 公式サイト：https://ai-digital-community.com/

参加費 ：無料

参加資格：完全紹介制（既存メンバーからの推薦が必要）

対象 ：デジタル産業における経営者、AI関連事業責任者、AI実務推進担当者 等

■ 運営体制（参画企業・理事）

デジタル産業を牽引する以下の企業・メンバーが運営・活動を主導いたします。

【代表理事】

寺田 昇平（AI Portalize株式会社 代表取締役CEO）

黒沢 槙平（株式会社オプト 上級執行役員）

【理事】

宇佐美 進典（元 株式会社CARTA HOLDINGS 代表取締役社長執行役員）

貫場 友介（株式会社CyberACE CAIO）

加藤 友幸（株式会社CARTA HOLDINGS AI推進室長）

大城 拓真（株式会社シーエー・アドバンス 執行役員）

月岡 克博（株式会社Faber Company 執行役員）

倉嶋 将矢（株式会社キュービック AI戦略室）

鈴木 涼（株式会社オプト 執行役員）

高橋 洋平（NE株式会社 執行役員CTO / AI Portalize株式会社 取締役CTO）

ほか

■ オプトからの参画者

代表理事

株式会社オプト 上級執行役員

黒沢 槙平

2010年(株)オプトに入社。2016年に広告運用コンサルティング部の部長を経て、2019年デジタルマーケターの人材開発の専門部署を設立し責任者に就任。その後、人事部部長の兼任を経て、2021年1月より、コーポレート領域管掌の執行役員に就任。さらに、2022年より経営企画領域を兼任。2024年4月より広告運用管掌の執行役員に就任後、2025年、広告領域 上級執行役員に就任。

黒沢 槙平からのコメント

生成AIの台頭により、デジタル産業は今、これまでの延長線上にはない大きな転換点を迎えています。もはやAIは単なる業務効率化のツールではなく、ビジネスの前提そのものを再定義する存在です。 この不確実な時代において、1社だけの知見で最適解を導き出すことには限界があります。ADC（AI Digital Community）は、デジタル産業を牽引するリーダーたちが企業の垣根を越えて集い、成功も失敗も分かち合うことで、日本のデジタルビジネスを次なるステージへ引き上げるための場です。 私たちオプトは、ADCを通じて、単なる技術活用に留まらない『AI時代の新しい事業戦略』を共に描き、産業全体の変革を力強くリードしていきます。

理事

株式会社オプト 執行役員

鈴木 涼

2011年(株)オプトに入社。運用型広告のオペレーターを経て、2018年東京オペレーション部の部長就任。2020年に沖縄、仙台を含む拠点オペレーション事業全体を担当。2024年4月より、オペレーション領域執行役員：VPに就任。

理事補佐

株式会社オプト

坂本 英絵

2017年(株)オプトに入社。広告運用コンサルタントを経て、2020年より広告運用専門部署のチームマネージャーに就任。2025年1月より、広告領域のBPM部門 室長に就任。

理事補佐

株式会社オプト

岡田 健太郎

2025年(株)オプトに入社。タグ実装や計測支援などのテクニカルサポート業務を経て、2025年12月より広告運用部署へ異動。

理事補佐

株式会社オプト

野上 花歩

2023年(株)オプトに入社。入社当時より、広告運用専門部署に所属。現在は、人材、金融、EC業界のクライアント様を中心に広告運用、入稿ディレクション業務に従事。

理事補佐

株式会社オプト

大谷 将太郎

2021年(株)オプトに入社。入社後、(株)デジタルシフトへ出向し、Webサイト制作のPM・ディレクターとしてサイト構築やCVR改善施策に従事。2023年より(株)オプトへ帰任。現在は広告事業領域において、ランディングページ（LP）やWebサイトのCVR改善支援業務に従事している。

【株式会社オプトについて】

オプトは、「新しい価値創造を通じて産業変革を起こし、社会課題を解決する。」をパーパスに掲げ、“近く、深く、速く、そして永く。顧客を先導するグロースリーダー”になることを目指しています。顧客企業の先のエンドユーザーへの深い理解と、真に顧客に寄り添った「顧客視点でのLTV」支援を通じ、顧客企業の永続的な事業成長を先導いたします。そして、自らが深くその構造を理解する広告産業を変革（AX=Advertising Transformation(R)）することで、中長期的にはIX（産業変革＝Industrial Transformation(R)）を実現いたします。

■株式会社オプト 会社概要

設立年月：2015年4月1日

資本金：1億円 （2024年 12月末現在）

代表者名：代表取締役社長 金澤 大輔

本社所在地：東京都千代田区四番町6番 東急番町ビル

事業内容：マーケティング事業

URL：https://www.opt.ne.jp