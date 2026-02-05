【リアルセミナー開催！】M&A「完勝」のシナリオ～売却2回・買収2回の経験者が語る、失敗しないための戦略的思考～

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、売却2回・買収2回を経験した株式会社光井コミュニティ代表取締役の光井宏氏をゲストにお迎えして、将来M&Aを検討している経営者向けのセミナーを2026年3月28日(土) 13時から開催いたします。

開催概要

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_011?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event011- 開催日時：2026年3月28日(土) 13時00分~14時30分- - 第1部/ 13時00分~13時45分（オンライン配信 兼 会場開催） 「実践者が語る M&Aプロセスの急所 ～4度の成約で分かった、交渉を有利に進めるための『攻め』と『守り』～」- - 第2部/ 13時45分~14時30分 *リアル開催のみ「リアル限定トークセッション＆質疑応答」- 所要時間：1時間30分- 開催形式：ハイブリット形式（リアル開催＋オンライン配信）- 定員 ：リアル開催 10名・オンライン開催 定員なし- 開催場所：SHARE LOUNGE TSUTAYA BOOKSTORE イノゲート大阪- アクセス：大阪府大阪市北区梅田3丁目2-123 イノゲート大阪 6階（梅田駅/大阪駅直結）- 配信ツール：ZOOM（ウェビナーモードで配信いたします。）- 登壇者 ：株式会社光井コミュニティ 代表取締役 光井宏 氏- 参加費 ：オンライン参加 無料、会場（リアル）参加 1,100円（税込）

【ご留意事項】

*リアル開催の定員が超えた場合、抽選制とさせていただきます。抽選から外れた場合でもオンラインで参加が可能です。

*経営者の方限定となります。

*同業の方は参加をお断りする場合がございます。

*オンライン配信は顔出し声出し無しでご参加いただけます。

登壇者のご紹介

株式会社光井コミュニティ 代表取締役 光井 宏 氏

2022年3月に鍼灸整骨院15店舗などを運営する（株）光井JAPANをイグジット。

2022年6月にホームページ制作会社の（株）ポータルズを買収。財務改善し2024年12月にイグジット。

セミナー開催の背景

M&Aには、教科書通りの理論は通用しません。

常に「売り手」と「買い手」の生々しい思惑がぶつかり合うからです。

本セミナーの登壇者は、自ら両方の立場を経験し、15店舗の多店舗経営からバイアウトまでを成し遂げた実践者です。

今回は、オンライン参加の方にも配慮し、冒頭30分に「成約を引き寄せるための本質的な思考法」を凝縮。

会場参加の方には、その後の1時間を使い、より踏み込んだ具体的な事例やQ&Aを通じて、M&A成功のシナリオを深掘りします。

こんな方におすすめ

セミナーに申込む（無料） :https://prime.ma-navigator.com/seminar/event_011?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event011- M&Aのプロセスを「単なる流れ」ではなく「戦略的な勝ち方」として学びたい方- 「売却」も「買収」も視野に入れ、経営の選択肢を広げたい経営者- 4回成約させた実践者の「判断の基準」をダイレクトに聞きたい方- 仲介会社の説明にどこか「綺麗事」を感じている方

