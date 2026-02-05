JAぎふにおける業務用二輪の代替を見据えた小型モビリティ「mibot」の導入実証を開始

KGモーターズ株式会社

KGモーターズ株式会社（代表取締役：楠 一成、以下、KGモーターズ）は、ぎふ農業協同組合（以下、JAぎふ）と連携し、業務用二輪車に依存してきた現場業務の持続性を見直す取り組みとして、小型モビリティ「mibot」の導入実証（PoC）を、2026年2月4日より開始しました。

本実証は、夏季の高温や冬季の寒さ・風雨といった気候条件の中でも、安定して業務を継続できる移動手段の確立を目的としています。

■ 実証の背景

JAぎふ 蘇原支店前における実証の様子

JAぎふでは、施設間の移動や地域内での営業活動・顧客対応業務など、短距離・低速・頻繁な乗り降りを伴う業務において、長年二輪車が活用されてきました。一方で、夏季の高温や冬季の寒さ・風雨といった気候条件下では、業務に従事する職員の身体的負担が大きく、体調管理や安全面への配慮が不可欠となっています。

こうした環境は業務効率や継続性にも影響を及ぼしており、現場では改善の余地があるとされてきました。一方で、軽自動車への置き換えは、車両サイズやコストの面で過剰となるケースも多く、業務特性に適した代替手段が求められていました。

■ 実証の内容

エアコン操作を含む車両機能の確認を行う様子

本実証では、ドアおよびエアコンを備えた1人乗り小型モビリティ「mibot」を用い、JAぎふの実際の業務環境下で、通年利用を見据えた運用適合性を検証します。

具体的には、以下の観点を中心に確認を行います。

- 気候条件に左右されない業務遂行の安定性- 業務に従事する職員の身体的負担の変化- 日常的な業務動線との適合性- 業務用二輪からの置き換え可能性

冬季において業務用として成立するかを確認することで、夏季を含めた通年利用に向けた前提条件の整理を行います。

■ 今後について

KGモーターズは、本実証を通じて、JAをはじめとする地方の現場業務において、これまで前提とされてきた二輪利用のあり方を見直し、気候条件に左右されにくい、持続可能な業務移動手段の選択肢を検討していきます。

本実証で得られた知見は、今後の追加検証や製品改良に反映するとともに、同様の課題を抱える他地域・他業種への展開に活用していく予定です。

■ 小型モビリティ「mibot」について

mibotは、1人で完結する業務移動において、過不足のない移動手段を提供することを目的に開発された超小型EVです。

ドア・エアコンを備え、季節を問わず業務利用が可能な点を特徴としています。

■ 会社概要

社名：KGモーターズ株式会社

本社所在地：広島県東広島市西大沢2-2-9

代表取締役CEO：楠 一成

事業内容：小型モビリティの製造・販売、MaaS事業

設立：2022年7月

Webサイト：https://kg-m.jp/