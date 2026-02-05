AIを活用した「労災防止AIサービス」提供開始について

株式会社トインクス

株式会社トインクス（本社：宮城県仙台市青葉区、取締役社長：河田 伸、以下 トインクス）は、企業の安全管理強化を支援するため、AI技術を活用した現場安全管理支援ツール「労災防止AIサービス」の提供を開始いたしました。

本サービスは、これまで東北電力グループ内で実証と活用を進めてきた仕組みを基に構築したサービスであり、必要に応じて各業種に応じたカスタマイズも可能となっております。火力発電所を中心に実績を重ねてきた安全管理技術ノウハウをベースに、製造業・建設業・設備保全業務など、幅広い業種の安全活動に応用可能です。

■サービスの特長

「労災防止AIサービス」は、作業内容や環境情報をもとに過去の労働災害事例を分析し、関連性の高い事例を提示します。通常のデータベース検索では見落としがちな潜在的リスクも、AIが事例を発見、安全対策への「気づき」を促します。

▶AIが3つの視点で気づきをサポート

AIが「文章の類似度」・「事故の型予想」・「ベテランの思考法」の3つの視点（※）から、作業内容に関連性の高い過去の災害事例を自動で提案します。

▶シンプルな入力操作と視覚的な事例提案

入力は「天候」と「作業内容」といった最小2項目の入力により災害事例を提案します。事例は、写真や色分けを用いて直感的に確認できるため、現場でも負担なくご利用いただけます。

▶デバイスを選ばずに活用可能

特定端末に限定されず、どのデバイス（パソコン、スマートフォン、タブレットなど）からでもアクセスして活用することができます。

▼画面イメージ

本サービスはクラウド上に構築され、お客さまごとに独立した環境を提供します。各種セキュリティ対策を施しており、安心してご利用いただけます。

▼サービス利用イメージ

■サービス提供の背景

日々の安全活動においては、経験に基づく判断に依存しがちな傾向があり、ベテラン経験者とそれ以外の担当者との間で知見に差が生じるケースが少なくありません。加えて、過去の労働災害事例が十分に活用されていないことや、安全活動そのものが形式化してしまっているといった課題も指摘されています。

こうしたお客さまの課題を解決するため、これまで東北電力グループ内で実証と活用を進めてきた仕組みを基に安全対策において見落とされがちな新たな「気づき」を提供する「労災防止AIサービス」をリリースいたしました。

■導入効果

本サービスは、火力発電所を中心とした東北電力グループ内で先行導入され、「作業前ミーティング」や「安全パトロール」などで活用されています。作業内容に応じた関連性の高い災害事例を活用することで、労働災害の未然防止に寄与しています。

現場部門からは、「実作業に即した安全確認ポイントが提示され、気づきにつながっている」ほか、

・作業前KY（危険予知）活動の質向上

・ベテラン依存の低減とナレッジ継承の促進

・現場パトロール時の適切な判断を支援

・過去事例の再活用による業務効率化

等の高い評価をいただいています。

トインクスは、本サービスを通じて労働災害の撲滅に向けた取り組みを支援し、製造・インフラ・エネルギー・建設など幅広い業界における安全文化醸成に貢献してまいります。

(※)

「文章の類似度」：入力した作業情報と過去の労働災害事例との文章の類似度合いより関連性の高い事例を抽出

「事故の型予測」：入力した作業情報において発生しやすい災害の区分を予測し、該当する事例を抽出

「ベテランの思考法」：利用者（ベテラン作業員）の納得感が高い事例をAIに学習させ、経験に基づく事例を抽出

これらにより、従来では見落としがちな潜在的な危険要因と安全対策への新たな「気づき」を示唆します。

株式会社トインクス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社トインクス 営業本部 営業部

問い合わせフォーム：https://service.toinx.co.jp/contact/ct-rosai_ai/

TEL：022-214-3032

トインクス サービス情報サイト：https://service.toinx.co.jp/