「わかる」を「できる」へ。AWS実践特化型スキルアップサービス『CloudDriver』の株式会社アンチパターン、JAWS DAYS 2026にゴールドサポーターとして協賛決定！

株式会社アンチパターン

「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」をミッションに掲げる株式会社アンチパターン（本社：東京都港区、代表取締役：小笹佑京）は、2026年3月7日（土）に開催される日本最大級の AWS ユーザーコミュニティイベント「JAWS DAYS 2026」に、ゴールドサポーターとして協賛することをお知らせいたします。

■ 協賛の背景：熱量あるエンジニアの「学びたい」 に支援を

当社は「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」というミッションを掲げ、エンジニアが技術を楽しみ、プロフェッショナルとして誇りを持って働ける社会の実現を目指しています。

JAWS DAYS は、主催 JAWS-UG、後援 アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 で行われる JAWS-UG 最大のイベントです。全国の JAWS-UG メンバーが中心となってイベントの企画、準備を行い、最新技術からビジネス、ライフスタイルなど AWS に関わる幅広いテーマでセッションが予定されています。

本イベントへの協賛を通じて、コミュニティのさらなる発展に寄与するとともに、挑戦し続けるエンジニアの皆様のスキルアップや新しい知見の獲得に寄与できればと考え、ゴールドサポーターとして応援することを決定いたしました。

当日はCloudDriver（クラウドドライバー）チームにてブースを出展いたします。ブースでは AWS を活用した体験型コンテンツや社内 AWS エンジニアの育成、模擬プロジェクトについてのお悩みに関するカジュアルなご相談も承ります。ぜひブースへお立ち寄りいただけますと幸いです。

■ CloudDriver（クラウドドライバー）とは

CloudDriverは、AWS エンジニアの実力向上を実現する、模擬プロジェクト型スキルアップサービスです。 これまで研修やOJTでは補いきれなかった実践経験を、実際の案件を模した模擬プロジェクトを通じてスキルを獲得できます。提出されたアウトプットに対し、現役の AWS 有識者が定量的・定性的なフィードバックを行うことで、資格取得だけでは得られない「実務で通用する技術力」を養います。

【公式サイト】https://clouddriver.net/

■ 「JAWS DAYS 2026」開催概要

開催日： 2026年3月7日（土）

会場： 池袋サンシャインシティ

主催： JAWS-UG（AWS Users Group - Japan）

参加費：有料

詳細・申込： https://jawsdays2026.jaws-ug.jp/

◆株式会社アンチパターンについて

当社は「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げるスタートアップ企業です。理念実現に向け、ソフトウェア開発支援や内製化支援、ならびにソフトエンジニアの教育事業や採用事業を展開しています。

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目15－9 MINOWA表参道3階

創業：2019年7月

代表者：代表取締役 小笹佑京

事業内容：システム開発事業、コワーキングスペース運営、エンジニアマッチング事業

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

JIS Q27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) 認証番号 IS 794005

URL：https://anti-pattern.co.jp/

X：https://x.com/antipatterninc