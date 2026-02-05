【東京】株式会社TIMEWELL、2月19日・20日開催のKiraboshi Summit 2026にブース出展し、AI安全保障管理サービス等を展示

株式会社TIMEWELL

株式会社TIMEWELL（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：濱本隆太、以下「TIMEWELL」）は、2026年2月19日（木）・20日（金）の2日間にわたり開催される「Kiraboshi Summit 2026」に、ブース出展することをお知らせいたします。当日は、安全保障輸出管理サービス、AI活用イベントプラットフォーム、AIコーディング研修を展示する予定です。

参加申し込み :https://peatix.com/event/4811426

Kiraboshi Summit2026は、国内外のスタートアップ、大企業・中小企業、VC・CVC、行政機関などが一堂に会し、オープンイノベーションの創出や新たなビジネス機会の創出を目的としたサミットです。2026年も、多様なプレイヤーが集結し、実践的な共創やマッチングが行われる場として開催されます。

オープンイノベーション、新規事業創出、イベント活用に関心を持つ企業・団体の皆さまと直接対話できる貴重な機会として、TIMEWELL一同、皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■ 出展内容

● WARP BASIC、WARP NEXT（詳細(https://timewell.jp/warp)）

AI を活用し、実際に自らアプリを開発できるようになるための実践型学習プログラム です。これまで企業向けのDX研修推進や新規事業開発研修推進を進めてきたノウハウと起業家向けのAI活用プログラムで培ったノウハウを掛け合わせてWARP NEXT（集中研修）、WARP BASIC（e-learning）プログラムを提供しています。

主な特徴：

・内容構成: ビジネス面（事業コンセプト設計）とエンジニア面（アプリ開発）の 2 部構成。

・AI 活用: 生成AI を活用し、開発スピードを劇的に向上させる手法を習得。



● TIMEWELL BASE（詳細(https://timewell.jp/base)）

TIMEWELL BASE は、イベント企画・運営・参加者管理・レポート作成など イベント主催者の工数を大幅に削減する AI 支援プラットフォーム です。

主な機能：

・AI 支援: イベントページ作成、案内メール生成、レポート作成などを自動化。

・コミュニティ、共催機能: コミュニティ管理、メッセージ機能、共催イベント管理などを搭載。

・管理の強化: イベント下書き、カレンダー表示、画像プリセット、共有・プレビュー機能など。

● ZEROCK（詳細(https://timewell.jp/zerock)）

ZEROCK は、ルーティンワークや知的作業を「ゼロクリック」で自動化する 自律型AIエージェント です。高いセキュリティ設計を特徴とし、煩雑な業務を効率化してユーザーの生産性を高めます。

主なポイント：

・高セキュリティ設計： ISO 27001 準拠の暗号化や国内 AWS 運用により機密性が高い作業にも対応可能。

・自動化能力： フォーム入力・ブラウザ操作などの反復作業を含め、日程調整・会議資料作成なども自動化できる機能を搭載。

・ユースケース例: AIスライド生成、Googleカレンダー連携による日程調整、AI秘書機能など、日常業務の効率化を実現。



● ZEROCK-ExCHECK（詳細(https://timewell.jp/zerock-excheck)）

ZEROCK-ExCheckは、経済安全保障（外為法・制裁リスト等）に関わる輸出管理のバックチェックをAIで自動化する「AI輸出管理エージェント」です。

イベント概要

イベント名：Kiraboshi Summit 2026

開催日時：

2026年2月19日（木）12:30～19:30

2026年2月20日（金）10:15～19:00

会場：Tokyo Innovation Base（TiB）1F SQUARE1・2

来場者：国内外スタートアップ、大企業・中小企業、VC・CVC、行政機関 等

来場想定人数：約500名

入場料：無料

お申込み：https://peatix.com/event/4811426

Kiraboshi Summitとは

これまできらぼしグループでは「きらぼしピッチ」や「KicSpace Accelerator」等を通じてスタートアップ支援を行ってきました。

その集大成として、ピッチイベントだけでなく国内外企業によるブース展示とビジネスマッチング商談会も同時開催する年に一度の大規模オープンイノベーションイベントです。

Kiraboshi Summit 2026

～未来を創るビジネスマッチングイベント～

国内外のスタートアップや大企業・中小企業、VC・CVC、行政機関等が集結する「Kiraboshi Summit 2026」

オープンイノベーションの機会創出、販路拡大、資金調達支援など、成長を加速させる絶好の場をご提供します。

▼イベント概要

◯開催日時：2026年2月19日(木)12:30~19:30/2月20日(金) 10:15～19:00 二日間開催

◯会場：Tokyo Innovation Base (TIB) 1F SQUARE1,2

◯形式：オフライン現地開催

◯内容：国内外企業のブース展示、ピッチイベント、ビジネスマッチング商談会、ネットワーキング交流会等

◯参加企業：国内外のスタートアップ・大企業・中小企業・VC・CVC・行政機関 等

◯入場人数：約500名

◯入場料：無料

◯詳細・申込：https://umoh.io/ja/kiraboshisummit2026

注意事項

○参加にはお申込みとは別途、TIBアプリの登録（入場時必ず必要です）が必要となります。

スムーズな受付のために、当日までにダウンロード・登録をお願いします。

▼TiBアプリのダウンロードはこちら

Apple Store：https://apps.apple.com/us/app/tokyo-innovation-base/id6479402728

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.lg.metro.tokyo.tib.app

株式会社TIMEWELLについて

株式会社TIMEWELLは、「世界NO.1の挑戦インフラを創る」というビジョンのもと、AIを活用しながら挑戦の加速を支援する事業を行っています。

「挑戦者を育成する」「挑戦者の時間を増やす」「挑戦の場を増やす」という3つの軸で事業を推進。新規事業開発支援やAI人材開発講座を提供するTIMEWELL WARP、イベント前からフォローまで一気通貫で行えるAIを活用した次世代のイベントアプリケーションのTIMEWELL Base、日々の業務を支える高セキュリティな自律型AIエージェントを提供しています。

経済産業省J-StarX、中小機構FASTAR、神奈川県KSAP選出。

本社：神奈川県横浜市

代表：濱本 隆太

URL：https://timewell.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社TIMEWELL

Email: timewell@timewell.jp