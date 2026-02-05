2026年春　東京ギフトショー　新品　ジュエリーボックス　広告販促品や物販品 ピアスケース イヤリング 収納 ノベルティ企業販促品　2月5日により本格展開　東京春ギフトショー限定新品

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

優豊株式会社（yuuto japan）は義烏でアパレル縫製工場をお持ち、服属品のボックス関連のオリジナル名入れ、シルク印刷、回転シルク印刷、回転インクジェット印刷も即納対応です。この度、日本向けにフルカラー印刷ケース卸販売を開始しましたことをご報告します。念品やノベルティ、オリジナルタンブラー等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア配達 オリジナル印刷即納 名入れ印刷可 印刷工場持ち

ジュエリーケース 名入れオリジナル印刷、シルク印刷や熱転写印刷 企業の販促品や物販品 2026年春東京ギフトショー弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://www.ytbra.com

09012323316

担当：ハン

E-mail: info@yuuto-japan.com