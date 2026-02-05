【余命一日から生還】現役税理士兼歌舞伎町No.1ホスト・夜野 仁が、税務調査・副業バレ・掛け飛び・闇バイト……夜の街のリアルを描いた衝撃の実話が書籍化

株式会社イマジカインフォス

2026年2月6日（金）、株式会社イマジカインフォス（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：前田起也）は、書籍『夜職税理士 歌舞伎町の底辺と頂点で目撃した、税金と人生の実録』（著：夜野 仁）を発売します。

本書は、夜職専門の税理士にして歌舞伎町のNo.1ホストという異色の経歴を持つ著者が、夜の街で実際に目撃した金銭トラブルと人間模様を描いたノンフィクションです。 そして、2026年の確定申告シーズンを目前に、夜職従事者のみならず現代を生きるすべての個人事業主・フリーランスが直面するリスクに対し、税金の知識という武器を使って身を守るための究極の実用サバイバルガイドでもあります。

●本書の3つの読みどころ

１．【衝撃の実話】キャバ嬢、ホスト、風俗嬢、ニューハーフバー……夜の街のリアル！

現役税理士が目撃した極限の人間ドラマとは？ 闇バイトに加担し実刑判決を受けた風俗嬢が「刑務所に行く前に納税したい」と事務所を訪れる……。売掛金回収の裁判中に国税局資料調査課（リョウチョウ）の調査が入ったホスト……。教科書の税務知識では太刀打ちできない、夜職特有のトラブルと解決策を綴った衝撃の実話です。

２．【実用コラム】確定申告シーズンに最適！ 夜職だけでなくフリーランスにも役立つ！

副業の会社バレ、家族バレを防ぐ！現代人のための「防御の税金学」。大手広告代理店勤務のキャバ嬢は、なぜ会社に夜の副業がバレたのか？ そもそも確定申告とは？という基本中の基本から、副業全盛時代におけるリスクとその回避策、法人化するメリット・デメリットまで、一般のビジネスパーソンにも役立つ身を守る知識を網羅しています。

３．【著者の半生】余命一日からの復活！ ホームレスから歌舞伎町No.1ホストへ

26歳で急性骨髄性白血病を発症し、余命一日を宣告された著者。無菌室での闘病中に税理士試験の勉強を続け、奇跡的に寛解。その後、ホームレス生活を経てタワマンの最上階、そして歌舞伎町の頂点へと駆け上がるまでの壮絶な半生のすべてを初告白。新宿を見下ろしながら、照明も洗濯機も持たずに暮らすミニマリストとしての一面も。

●著者プロフィール

夜野 仁

夜野 仁（よるの・ひとし）

税理士、ホスト、経営者。1993年、広島県生まれ。放送大学を卒業後、大学院在籍中の26歳のときに急性骨髄性白血病を発症するも、約半年の入院を経て寛解。29歳で税理士資格を取得し、新宿で開業。夜職専門の税理士として活動する傍ら、一時的に夜職のスカウトとしても活動し、2024年11月には、歌舞伎町「ALL NOTORIOUS」でホストとしてデビュー。初月8700万円を売り上げ、以降3カ月連続ナンバーワンを達成。現在、税理士事務所のほか、夜職で働く人をサポートするための事業として７社を経営する。

▼メディア出演実績

日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（2025年3月3日放送回）

テレビ東京『家、ついて行ってイイですか？』（2026年1月2日放送回）

その他YouTubeチャンネル多数

●商品概要

『夜職税理士 歌舞伎町の底辺と頂点で目撃した、税金と人生の実録』

発売日： 2026年2月6日（金）

価格： 1,870円（税込）

仕様： 四六判・192ページ

ISBN： 978-4-07-462290-0

発行： イマジカインフォス

発売： 主婦の友社

●目次

PROLOGUE ある税理士の日常

EPISODE 1 40代でキャバ嬢デビューして経営者になったシングルマザー

COLUMN 1：そもそも税理士ってどんな仕事？

EPISODE 2 夜逃げしたオーナーに代わってお店を再建したニューハーフバーのママ

COLUMN 2：「確定申告」って何をすればいいの？

EPISODE 3 2000万円貸したら税金が安くなった六本木の超売れっ子キャバ嬢

COLUMN 3：夜職では、何が「経費」になるの？

EPISODE 4 税務調査に入られた“掛け飛び”裁判中の元メン地下ホスト

COLUMN 4：もし今まで確定申告をしていなかったら？

EPISODE 5 闇バイトで逮捕され収監直前でも確定申告しようとした風俗嬢

COLUMN 5：高額なプレゼントには「贈与税」がかかる？

EPISODE 6 分社化して“二刀流”経営者になったゲイバーの人気オーナー

COLUMN 6：独立・起業するなら法人化するべき？

EPISODE 7 夜職が会社バレして大手広告代理店をクビになった銀座のキャバ嬢

COLUMN 7：会社や家族にバレないためには、どうしたらいい？

EPISODE 8 “余命一日”から税理士試験に合格してホストでナンバーワンになった僕

EPILOGUE 夜職の未来