世界的脳科学者・茂木健一郎の登壇が決定（TEDxMarunouchi）
一般社団法人フィードフォワード協会（東京都港区南青山5-17-2 シドニービル502、代表理事：久野和禎）は、同協会が運営協力する、2026年5月9日（土）開催のTEDxMarunouchi（ライセンス保持者：久野和禎）において、世界的脳科学者であり、作家・ブロードキャスターとして国際的に活躍する茂木健一郎氏の登壇が決定したことをお知らせします。
TEDxMarunouchiは、「Ideas Worth Spreading（広める価値のあるアイデア）」というTEDの理念のもと、都市の中心・丸の内から、分野や立場を超えた多様な視点と知を共有するイベントです。
今回の登壇決定は、TEDxMarunouchiにとっても、大きな節目となる発表です。
茂木健一郎
登壇スピーカー紹介
◆ 茂木健一郎
脳科学者／作家／ブロードキャスター
Neuroscientist, Author, and Broadcaster
1962年東京生まれ。東京大学大学院理学系研究科物理学専攻課程修了、理学博士。
ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員、屋久島おおぞら高等学校校長。
東京大学大学院特任教授および客員教授を務める。
「クオリア」を中心とした脳科学・認知科学の研究に加え、
人工知能と人間の脳の関係、人間の意識や創造性の本質について探究を続けている。
また、研究活動にとどまらず、執筆やメディア出演、講演活動を通じて、
専門知を社会へとひらく発信を長年にわたり行ってきた。
2005年、『脳と仮想』（新潮社）で第4回小林秀雄賞を受賞。
2009年、『今、ここからすべての場所へ』（筑摩書房）で第12回桑原武夫学芸賞を受賞。
「IKIGAI」に関する英語著作は、世界58カ国・32言語で翻訳出版され、
ドイツ語版は2024年、2025年と2年連続でノンフィクション部門年間ベストセラー1位を記録。
そのほか、The Way of Nagomi、Think Like a Stoic などの著作でも国際的に高い評価を得ている。
■TEDxMarunouchiにおける意義
TEDxは、個人の経験や研究、問いの中から生まれた「広める価値のあるアイデア」を社会と共有する場です。
茂木健一郎氏は、科学者として人間の意識や創造性を探究する一方で、その知見を「人はなぜ生きるのか」「どう生きると人生は豊かになるのか」という問いへとつなげ、「IKIGAI」という概念を通して世界に発信してきました。
それは、「生きるって素晴らしい」という実感を、一人ひとりが自ら発見していくプロセスでもあります。
Life is Beautiful ― Discover。このTEDxMarunouchiのテーマは、茂木氏が長年問い続けてきた思想と深く重なり合っています。
※トークテーマ・内容については、決定次第あらためて発表いたします。
■TEDxMarunouchi 開催概要
イベント名：TEDxMarunouchi
開催日時：2026年5月9日（土）13:00～19:00（予定）
開催場所：丸ビル ホール＆コンファレンススクエア
（東京都千代田区丸の内2丁目4-1）
内容：TEDx Talks（複数スピーカーによるトークイベント）
公式サイト：https://tedxmarunouchi.com/
■チケット情報
TEDxMarunouchiのチケットは現在販売中です。
https://tedxmarunouchi26.peatix.com/
※チケットは数に限りがあります
※登壇者・内容は今後も順次発表予定です
