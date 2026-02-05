株式会社TOKIUMが営業データプラットフォーム「infobox」を導入しました

株式会社インフォボックス

株式会社インフォボックス（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：平沼 海統）は、経理AIエージェントTOKIUMを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一）が、営業データプラットフォーム「infobox」を導入したことをお知らせします。

株式会社TOKIUM様のコメント

■導入の背景

TOKIUMではこれまで、インバウンドやパートナー経由のチャネルを中心に、比較的に安定してリードや商談を獲得できていました。一方で、流入に頼りがちな営業になり、能動的に攻める動きが取りづらいという課題がありました。

そこで、戦略的な営業活動を推進するため、「いまアプローチすべき顧客」を理由とともに特定できる状態を目指しました。その実現には、リスト作成にとどまらず、ターゲットの選定から優先順位付けまでを一気通貫で行える仕組みが必要だと考えていました。

■導入の決め手

infoboxには、リストに意思を込め、戦略のPDCAを回すためのデータが揃っています。

「親会社・子会社を軸にした系列攻略」や「特定業界へのローラーアプローチ」といったベースとなる施策の精度を高められることに加え、企業のインテントやDXへの注力状況といった切り口でリストに“色”を付与できる点も魅力でした。これにより、アプローチの効率と品質を同時に引き上げられると感じています。

また、直通番号や部署情報など、アプローチに必要なデータの品質を信頼できたことも、導入の後押しになりました。

■導入により期待する効果

infoboxを判断基準として、営業組織全体で日々のアプローチに意思を込めながら、継続的にパイプラインを作っていく仕組みを整えていきたいと考えています。商談獲得の効率化にとどまらず、ISメンバー自身が戦略的にPDCAを回せる状態をつくることで、組織全体のスキルの底上げにもつなげたいです。

また、営業担当者の深い業界理解に加え、カスタマーサクセスの皆さまの成果に向き合う姿勢も、意思決定を後押ししました。頼もしいパートナーとともに、新しい営業の形をつくっていけることを楽しみにしています。

株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/

株式会社インフォボックスについて

私たちは買い手・売り手双方にとってより良い購買環境を実現するスタートアップです。市場リサーチ・企業リスト作成・決裁者アプローチを一気通貫で実現する営業データプラットフォーム「infobox」を開発・運営・販売しています。

infoboxプロダクトサイトURL：https://info-box.jp

■会社概要

会社名 株式会社インフォボックス

代表者 代表取締役CEO 平沼海統

創業日 2018年7月13日

資本金 19億1,393万6,420円 (資本準備金含む)

所在地 東京都千代田区内神田1-9-12 NTビル1F

事業内容 infoboxの開発・運営・販売

URL https://info-box.jp/corp

【本件に関するお問合せ先】

メールアドレス：info@info-box.co.jp