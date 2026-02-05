人材紹介は3期連続！ MatchinGoodが「ITreview Grid Award 2026 Winter」の人材派遣・紹介管理両部門で「High Performer」を獲得

株式会社ブレイン・ラボ


株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江 典博、以下「ブレイン・ラボ」）が提供する人材派遣・紹介管理システム「MatchinGood」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」において、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の2部門で受賞したことをお知らせいたします。



人材派遣管理システム（中小企業）部門では、顧客満足度に優れた製品に贈られる「High Performer」を受賞。
さらに、人材紹介管理システム（中小企業）においては、「High Performer」の2025 Fallに続く3期連続の受賞を果たしました。



■ 受賞概要


受賞アワード： ITreview Grid Award 2026 Winter


受賞製品： MatchinGood（マッチングッド）


受賞部門と称号：


　人材派遣管理システム（中小企業）部門： High Performer


　人材紹介管理システム（中小企業）部門： High Performer


MatchinGoodの受賞カテゴリ-：
人材派遣管理システム：https://www.itreview.jp/categories/temporary-employment(https://www.itreview.jp/categories/temporary-employment)


人材紹介管理システム：https://www.itreview.jp/categories/recruitment-system(https://www.itreview.jp/categories/recruitment-system)



▼「MatchinGood」のITreviewページ（顧客レビューはこちら）


https://www.itreview.jp/products/matchingood/reviews



■ ITreview Grid Award と「High Performer」について


ITreview Grid Awardとは、ITreviewに集まった約15.1万件[G1] のレビューをもとに、顧客満足度と製品認知度を掛け合わせた四象限のマップ「ITreview Grid」で、ユーザーから高い評価を得た製品を表彰するアワードです。



今回「MatchinGood」が受賞した「High Performer」は、数ある製品の中でも特に高い評価を得た製品の証です。



High Performerとは： ユーザーから非常に高い満足度の評価を得ている製品に贈られる称号です。



▼ITreview Grid Award 2026 Winterの詳細


https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html


■ユーザーからの評価コメント（一部抜粋）


ITreviewに実際に投稿された「MatchinGood」へのレビューを一部ご紹介します。








■ 「MatchinGood」について


「MatchinGood」は、人材派遣・人材紹介事業における業務を一元管理し、業務効率化と売上向上を実現するクラウド型の管理システムです。求人・求職者情報から契約、売上までを一気通貫で管理し、事業の成長を力強くサポートします。




＜主な特徴＞


直感的な操作性： ITが苦手な方でもすぐに使いこなせる、シンプルで分かりやすい画面設計。


柔軟なカスタマイズ： 企業の成長フェーズや独自の業務フローに合わせて柔軟に設定変更が可能。


手厚いサポート体制： 導入から運用まで、専任の担当者が徹底的にサポート。



▶　サービスサイトURL：https://www.matchingood.co.jp/


▶　資料請求はこちら：https://www.matchingood.co.jp/document/



■株式会社ブレイン・ラボ 代表取締役社長 中江 典博のコメント


この度、「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、人材紹介部門で3期連続、ならびに人材派遣部門との両部門で受賞できましたこと、大変光栄に存じます。「MatchinGood」をご利用いただいているお客様、並びにレビューをご投稿くださった皆様に心より感謝申し上げます。



『「はたらく」から、人生を豊かに』という当社のビジョンの実現に向け、皆様からいただく一つひとつの声が、我々のサービスをより良くする原動力です。



今後もお客様の事業成長に貢献できるよう、機能開発とサポート向上に一層邁進してまいります。


■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要







［社名］ 　　　　 　　　　　　 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）


［本社所在地］ 　　　　　　　　 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F


［設立年月日］ 　　　　　　　　 2002年11月


［代表者］ 　　　　　　　　　　　代表取締役社長 中江典博


［事業内容］ 　　　　　　　　　 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート


　　　　　　　　　　　　　　　 人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売


［コーポレートサイト］　　　　　 https://www.brainlab.co.jp


［MatchinGoodサービスサイト］　https://www.matchingood.co.jp/



株式会社ブレイン・ラボは株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）のグループ会社です。



■株式会社じげん 会社概要


［社名］　　　　　　 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)


［証券コード］　　　 3679 （東証プライム）


［本社所在地］　　　 東京都港区虎ノ門3-4-8


［設立年月日］　　　 2006年6月1日


［代表者］　　　　　 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈


［資本金］　　　　　 125百万円（2025年3月31日時点）


［事業内容］　　　　 ライフサービスプラットフォーム事業


［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ
株式会社ブレイン・ラボ　株式会社アップベース　


　　　　　　　　　　 株式会社ビヨンドボーダーズ　株式会社タイズ　


　　　　　　　　　　 株式会社オーサムエージェント　株式会社アップルワールド　


　　　　　　　　　　 株式会社TCV　株式会社and A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd　


　　　　　　　　　　 株式会社CORDA　保険マンモス株式会社


［URL］　　　　　　 https://zigexn.co.jp/




■じげんグループについて


当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your　Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。