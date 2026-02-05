人材紹介は3期連続！ MatchinGoodが「ITreview Grid Award 2026 Winter」の人材派遣・紹介管理両部門で「High Performer」を獲得

株式会社ブレイン・ラボ

株式会社ブレイン・ラボ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中江 典博、以下「ブレイン・ラボ」）が提供する人材派遣・紹介管理システム「MatchinGood」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」において、「ITreview Grid Award 2026 Winter」の2部門で受賞したことをお知らせいたします。

人材派遣管理システム（中小企業）部門では、顧客満足度に優れた製品に贈られる「High Performer」を受賞。

さらに、人材紹介管理システム（中小企業）においては、「High Performer」の2025 Fallに続く3期連続の受賞を果たしました。

■ 受賞概要

受賞アワード： ITreview Grid Award 2026 Winter

受賞製品： MatchinGood（マッチングッド）

受賞部門と称号：

人材派遣管理システム（中小企業）部門： High Performer

人材紹介管理システム（中小企業）部門： High Performer

MatchinGoodの受賞カテゴリ-：

人材派遣管理システム：https://www.itreview.jp/categories/temporary-employment(https://www.itreview.jp/categories/temporary-employment)

人材紹介管理システム：https://www.itreview.jp/categories/recruitment-system(https://www.itreview.jp/categories/recruitment-system)

▼「MatchinGood」のITreviewページ（顧客レビューはこちら）

https://www.itreview.jp/products/matchingood/reviews

■ ITreview Grid Award と「High Performer」について

ITreview Grid Awardとは、ITreviewに集まった約15.1万件[G1] のレビューをもとに、顧客満足度と製品認知度を掛け合わせた四象限のマップ「ITreview Grid」で、ユーザーから高い評価を得た製品を表彰するアワードです。

今回「MatchinGood」が受賞した「High Performer」は、数ある製品の中でも特に高い評価を得た製品の証です。

High Performerとは： ユーザーから非常に高い満足度の評価を得ている製品に贈られる称号です。

▼ITreview Grid Award 2026 Winterの詳細

https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

■ユーザーからの評価コメント（一部抜粋）

ITreviewに実際に投稿された「MatchinGood」へのレビューを一部ご紹介します。

■ 「MatchinGood」について

「MatchinGood」は、人材派遣・人材紹介事業における業務を一元管理し、業務効率化と売上向上を実現するクラウド型の管理システムです。求人・求職者情報から契約、売上までを一気通貫で管理し、事業の成長を力強くサポートします。

＜主な特徴＞

直感的な操作性： ITが苦手な方でもすぐに使いこなせる、シンプルで分かりやすい画面設計。

柔軟なカスタマイズ： 企業の成長フェーズや独自の業務フローに合わせて柔軟に設定変更が可能。

手厚いサポート体制： 導入から運用まで、専任の担当者が徹底的にサポート。

▶ サービスサイトURL：https://www.matchingood.co.jp/

▶ 資料請求はこちら：https://www.matchingood.co.jp/document/

■株式会社ブレイン・ラボ 代表取締役社長 中江 典博のコメント

この度、「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、人材紹介部門で3期連続、ならびに人材派遣部門との両部門で受賞できましたこと、大変光栄に存じます。「MatchinGood」をご利用いただいているお客様、並びにレビューをご投稿くださった皆様に心より感謝申し上げます。

『「はたらく」から、人生を豊かに』という当社のビジョンの実現に向け、皆様からいただく一つひとつの声が、我々のサービスをより良くする原動力です。

今後もお客様の事業成長に貢献できるよう、機能開発とサポート向上に一層邁進してまいります。

■株式会社ブレイン・ラボ 会社概要

［社名］ 株式会社ブレイン・ラボ（Brain Lab,Inc.）

［本社所在地］ 東京都港区芝浦4-12-38 CANAL GATE SHIBAURA 3F

［設立年月日］ 2002年11月

［代表者］ 代表取締役社長 中江典博

［事業内容］ 人材紹介・人材派遣業務における、コンサルティングサポート

人材紹介・派遣会社向け業務管理システムの開発・販売

［コーポレートサイト］ https://www.brainlab.co.jp

［MatchinGoodサービスサイト］ https://www.matchingood.co.jp/

営業部 小泉 03-6778-4326

株式会社ブレイン・ラボは株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）のグループ会社です。

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ

株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社TCV 株式会社and A company ZIGExN VeNtura Co.,Ltd

株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/

■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。