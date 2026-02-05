株式会社よしとも（所在地：長野県小県郡青木村村松1002、代表取締役：宮入隆通）は、2026年2月より、クラウドファンディングを通じて余剰ヤーコンのクラフトコーラシロップ化プロジェクトを開始します。本プロジェクトでは、過去最高の大豊作により発生した5トンの未利用ヤーコンを、従来商品である「ヤーコンのクラフトコーラシロップ」に加工し、食品廃棄を防ぐ取り組みを実施しています。クラウドファンディングサイトCAMPFIRE:https://camp-fire.jp/projects/923196/view/

農家の豊作と課題を両立する加工事業

20年間にわたってヤーコン栽培に携わる当農家にとって、今シーズンの収穫は喜びと課題を同時にもたらしました。例年の3トン程度の収量に対し、今季は約8トンの過去最高の収穫を実現。既存の販売チャネルである生芋販売（1トン）、ヤーコンシロップ製造（1トン）、クラフトコーラシロップ加工（1トン）では対応できない5トンの余剰が発生しています。ヤーコンは冬期に収穫される根菜であり、長期保存が困難な作物です。この5トンは現在貯蔵施設に保管されていますが、加工資金がない状態では廃棄される危機に直面しています。当農家は既に実績のあるクラフトコーラシロップ製造技術を活用し、この余剰を地域資源の有効活用へ転換する戦略を採択しました。

ヤーコンを活用したクラフトコーラの開発背景

ヤーコンはアンデス地方原産の根菜で、南米では古くから栽培されてきた野菜です。標高600メートル前後の冷涼な気候環境は、このヤーコンの生育に最適であり、20年の栽培経験を通じて確立された栽培地です。シャキシャキとした食感と梨のような自然な甘さが特徴です。製造予定の「ヤーコンのクラフトコーラシロップ（BOTANICAL CRAFT COLA）」は、砂糖を使用せず、ヤーコンの自然な甘みのみをベースとした商品です。スパイスの配合については、ジュニパーベリーのウッディな風味、カルダモン・ジンジャー・シナモン・コリアンダーなどの複数のスパイスをバランスよくブレンドし、奥深い味わいを実現します。原液200ml当たり、炭酸水で6倍に希釈してクラフトコーラとして飲用するほか、お湯での割飲用（8倍）、カクテルのベース、ヨーグルトやデザートのトッピングなど、多様な消費シーンに対応可能です。

クラウドファンディングによる加工費用調達の実施内容

本プロジェクトの目標資金は100万円であり、余剰ヤーコン8トンのうち2トン分の加工に必要な費用を設定しています。内訳として、人件費、広報宣伝費、リターン仕入れ費、ヤーコン加工製造費用が含まれます。目標金額を超えた場合は、プロジェクトの運営費に充当する予定です。クラウドファンディングのリターンは、現物商品と体験の双方を設計しています。ヤーコン生芋は2kg単位で提供される予定で、クラフトコーラシロップは200ml瓶での提供のほか、業務用720ml瓶も用意されます。加えて、ヤーコンシロップ(甘味料)、ヤーコンドライチップス、ヤーコン発酵茶などとの詰め合わせセットも用意されます。さらに、農園見学(約2時間、6月予定)や、クラフトコーラ製造ワークショップ体験といった、支援者が直接農場と関わる体験型リターンも企画されています。

農業現場における食品ロス課題への実践的対応

農業現場における作物の廃棄は課題となっています。天候や気候変動により豊作となった農作物の販売機会喪失は、小規模農家にとって経営上の脅威となります。今回の取り組みは、既存の販売チャネルだけに依存せず、加工・商品化による付加価値向上を通じた食品ロス回避の実績例です。クラウドファンディングという資金調達手段の活用により、本プロジェクトへの支援を広く社会に求めることで、小規模農家の経営安定と食品ロス削減という社会課題の解決に直結した取り組みとなります。

製造スケジュール及び発送予定

クラウドファンディングは2026年2月末までの実施予定です。支援金確定後、3月上旬に原材料および資材（瓶・ラベル等）の発注を実施し、3月中旬よりヤーコン生芋のリターン発送が開始されます。クラフトコーラシロップの製造・瓶詰め作業は4月に予定されており、4月下旬の検品・梱包を経て、5月より順次リターン発送が開始される予定です。

会社概要

株式会社よしともは、20年間のヤーコン栽培実績を有する農業事業者です。自然栽培を基本とした農薬・化学肥料に依存しない栽培方法を採用し、ヤーコンの品質維持に注力しています。従来はヤーコン生芋の直販とヤーコンシロップ製造を主体としてきましたが、今回のクラフトコーラシロップ事業を通じて、加工食品分野への事業拡大を図る方針です。