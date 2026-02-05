〈Suilive〉高濃度水素溶解装置を活用したイチゴ栽培の共同研究を開始

株式会社SUISO JAPAN

2026年2月4日株式会社SUISO JAPAN（本社：大阪府高槻市 代表取締役：稲石 陽）は、福岡県糸島市であまおう「一座建立のいちご」を営む樋口 真斗氏と共同で、当社開発製品の「Suilive（スイリーブ）」を活用したイチゴ栽培の実証プロジェクトを2026年2月4日より開始したことをお知らせいたします。

また本プロジェクトでは、水素水による育成効果の検証に加え、イチゴの成長プロセスや土壌環境への影響について、国立研究開発法人 産業技術総合研究所（産総研）と共同研究を開始し、科学的根拠に基づいた技術検証を進めてまいります。

共同研究の背景

福岡県糸島市であまおう「一座建立のいちご」を営む樋口 真斗氏Suilive S-1水素水の水素濃度1.1ppm以上（生成10秒後）

「Suilive」は、医療グレードの日本製水素吸入器を開発し、国内外に展開しています。この水素吸入器の技術を転用し、2023年に開発したのが「高濃度水素溶解装置」である。高濃度水素溶解装置は、雨水、川の水など、どんな水でも高濃度の水素ガスを粒子に溶存させる特許庁に認定されている機器です。その機器を用いて2025年度から水素農業のプロジェクトを立ち上げ、日本の第一産業である農業業界に貢献するため、実働させてきました。

そこで2026年2月4日に、水素農業を確立すべく国立研究所の産総研とも連携し、福岡県糸島市にあるあまおう「一座建立のいちご」を営む樋口 真斗氏の協力のもと水素水を用いたイチゴ栽培の実証プロジェクトを開始。

近年、農業分野では人手不足や資材価格の高騰、さらには気候変動による収量や品質への影響など、様々な課題が顕在化しています。こうした背景の中、水素には植物の成長促進や環境ストレス軽減、土壌改善に寄与する可能性があるとされており、次世代農業技術として注目を集めています。

本取り組みでは、実際の農業現場において水素水を活用することで、生産性と持続可能性の両立を目指します。

今後の展望

本研究を通じて、水素水を活用した農業技術の有効性を科学的に検証し、持続可能な農業モデルの確立を目指します。将来的には、イチゴ栽培に留まらず、他作物への応用や国内外への技術展開も視野に入れ、農業分野の課題解決に貢献してまいります。

樋口 真斗氏 コメント

「この取り組みは、すぐに答えが出るものではないかもしれません。しかし、いちごと向き合い、環境と対話しながら積み重ねる試みは、これからの農業の選択肢を広げる一歩になると考えています。実験期間中は、生育の推移や環境条件の変化を記録し、必要に応じて関係機関との情報共有を行います。本実験で得られた知見は、農業関係者や教育機関とも共有しながら、地域農業における実践的な知見として還元していく予定です。命を育み、循環させ、次の世代へ手渡していく。一座建立のいちごは、水素技術との協働を通じて、現場から学び、次の栽培につなげていきます。」

株式会社SUISO JAPAN 稲石 陽 コメント

「Suiliveの技術を農業分野に応用することで、農業従事者にお役に立ち、日本の第一産業である農業を守っていけるように、農業の本質を捉えて邁進していきたい。」

【会社概要】

会社名：株式会社SUISO JAPAN

所在地:大阪府高槻市天神町1－6－24－2F

代表者：稲石 陽

事業内容：水素吸入機、水素風呂、その他水素機器の開発/製造/販売/買取

URL：https://suilive-suisojapan.com(https://suilive-suisojapan.com/)