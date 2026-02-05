《紅の砂漠》プレビュー映像 #2：戦闘と成長 を公開

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市 ）は、発売予定のオープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠（Crimson Desert）』について、戦闘および成長要素にフォーカスした第2弾プレビュー映像「戦闘と成長」を2026年2月5日に公開しました。

本映像では、本作ならではの戦闘システムや、プレイヤーの選択によって広がる自由度の高い成長要素を、実際のプレイシーンとともに紹介しています。

▼ 《紅の砂漠》プレビュー映像 #2：戦闘と成長

https://youtu.be/srQ-NtGNBpY?si=sdEos-zmJAywMTNk

■ 第2弾プレビュー映像では「戦闘」と「成長」にフォーカス

本映像は、紅の砂漠プレビュー映像シリーズの第2弾となります。

1月に公開された第1弾映像「クリフとファイウェル」では、ストーリーや地域、探索、クエストなど、オープンワールドの世界観と主要コンテンツを紹介しました。

第2弾となる「戦闘と成長」では、紅の砂漠の独創的な戦闘システムと、自由度の高い成長要素をより詳細に確認することができます。

■ プレイヤー主導で戦闘と成長を組み立てるゲーム体験

紅の砂漠では、プレイヤー自身が戦闘の流れと成長の方向性を主体的に作り上げていくことが大きな特徴です。冒険を通じて入手した装備やスキルに加え、状況に応じて乗り物や周囲の環境を活用しながら、自分だけのアクションスタイルを構築できます。

■ 多彩な武器と入手方法

プレイヤーは、剣と盾、槍、大剣、斧、遠距離武器など、

それぞれ固有の強みと個性を持つ多彩な武器を使い分けながら戦闘を楽しめます。

武器は購入できるほか、探索中に発見したり、自らクラフトして入手することも可能です。

■ コンボと属性強化による、奥深いアクション

武器攻撃やスキル、素手攻撃、キック、掴みなどを組み合わせたコンボにより、爽快感のあるアクションを体験できます。さらに、敵を燃やしたり凍結させるなど、武器に属性強化を施すことで、戦闘の完成度をさらに高めることができます。

■ ガードと回避を駆使した戦略的バトル

敵の攻撃や行動を見極め、最適なタイミングでガードや回避を行うことも重要な要素です。

正確な操作によって敵の隙を突き、反撃へとつなげることで、より戦略性の高い戦闘が展開されます。

■ 成長の鍵となる「破片」とスキル習得

未知の空間「アビス」からもたらされる「破片」は、スキルの習得や強化など、成長の中核となる要素です。強力なボスを討伐して報酬として獲得できるほか、ファイウェル各地の探索によっても入手できます。一部のスキルは、フィールドを探索する中で実際に目にし、習得することも可能です。

■ 装備強化とカスタマイズによる戦闘の幅

所持している武器や装備を強化することで、キャラクターの能力値をさらに高めることができます。

強化素材は、採掘、敵やボスの討伐、依頼報酬、フィールドでの発見など、さまざまな方法で入手可能です。また、戦闘スタイルに応じて武器や装備の追加能力値や特殊効果を組み合わせたり、

一部のボスを討伐することで、そのボスのシグネチャースキルを使用できる装備や衣装を獲得するなど、戦闘の奥深さを高める要素も豊富に用意されています。

＜参考情報＞

《紅の砂漠》プレビュー映像 #2：戦闘と成長

https://youtu.be/srQ-NtGNBpY?si=sdEos-zmJAywMTNk

■ 発売情報

『紅の砂漠（Crimson Desert）』は、**2026年3月20日（韓国時間）**に、

PCおよびコンソール向けに全世界同時発売予定です。

現在、公式サイトにて事前予約を受付中です。

対応プラットフォーム

PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store



》 関連リンク：

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。 比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。

権利表記：(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.