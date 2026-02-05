フルAI生成MV10本とビジネス書が完全同期。経営学を「体験」する新形式のKindle本が2月7日発売。

全工程をたった1人で完遂。生成AIによる「ハイブリッド出版」の衝撃

ＵＴＡＧＥ総研株式会社生成AIにより構築された『DESIR』の象徴的ビジュアル。全10本のMVと連動し、経営学を視覚からハックする

本プロジェクト『DESIR - 欲望の饗宴』は、現役の中小企業診断士である山口亨（ＵＴＡＧＥ総研株式会社／代表取締役）が、企画・執筆から全10曲（+2曲）に及ぶミュージックビデオ（MV）の制作まで、その全工程を生成AIを駆使して一人で完遂しました。

Geminiによる執筆支援、Nano BananaやGrok Imagineによる映像生成、Sunoによる楽曲制作など、最新のAIツールを実務レベルで統合。本業の傍ら、短期間でこれほどまでの物量をハイクオリティに仕上げた事実は、生成AIがいかに個人の生産性とクリエイティビティを拡張するかを証明する、出版業界における新たなマイルストーンとなります。

10本のMVと完全同期。視覚と聴覚で経営学を「体験」する新形式

本書は、Kindleでの読書体験とYouTubeでの視聴体験をシームレスに繋ぐ「体験型コンテンツ」です。各章のテーマをメタファー（暗喩）として表現した10本のMVと書籍の内容が完全同期。

読者はテキストから論理的に理解するだけでなく、映像と音楽を通じて感覚的に経営法則を脳に焼き付けることができます。「読む」だけの学習から、没入して「体験」する学習へ。既存のビジネス書の概念をオーバーライドし、記憶の定着率を最大化させる新しい知の形を提示します。

中小企業診断士が挑む、AI時代の「新教養」と知的探求

制作の背景には、経営コンサルタントの国家資格である「中小企業診断士」として、AIがいかにビジネスパーソンの武器になり得るかという実証実験の側面があります。

複雑化するVUCAの現代において、経営学（サイエンス）と感性（アート）、そして暗黙知（クラフト）を融合させることは、新たなビジネスチャンスを掴むための必須スキルです。本作『DESIR - 欲望の饗宴』は、その探求プロセス自体をパッケージ化した、AI時代のビジネスパーソンに贈る「新教養」です。

商品・プロジェクト概要

MVと連動し、経営概念を情緒的に訴えかける。AIが可能にした、右脳と左脳を同時に刺激する新しい学習体験

書籍タイトル：サイバーパンクに学ぶ「経営の法則」１０選(https://amzn.asia/d/0j68lSc4): 全編AI生成MVが暴く不条理：論理と衝動でAI時代の生き方をつかめ

発売日：2026年2月7日（土）

販売プラットフォーム：Amazon Kindle

（https://amzn.asia/d/0j68lSc4）

連動コンテンツ：YouTubeにて全10曲のMVを公開中

（https://www.youtube.com/@desir_utage）

表紙のQRコードの「主題歌」は以下のリンクから視聴可能です。

（https://www.youtube.com/playlist?list=PLBA1DfvRlazwq_eQtrZkJjnLryP3v6Bm-）

※本リリースの「ダウンロード」（プレスリリース添付資料.pdf）から、本書の『目次』および『はじめに』を収録した特別プレビュー版（PDF）を公開しております。ぜひご一読ください。

