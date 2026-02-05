【東京エディション虎ノ門】世界中の8つのバーから10名のトップバーテンダーを招聘し「GOLD BAR COCKTAIL FESTIVAL」を2026年2月23日（月・祝）開催

マリオット・インターナショナル

このたび東京エディション虎ノ門の「Gold Bar at EDITION（ゴールド バー アット エディション）」は、2026年2月23日（月・祝）に、 1日限定で世界のカクテルカルチャーを体感できるイベント「GOLD BAR COCKTAIL FESTIVAL」を開催します。

今回で3回目となる本イベントでは、MHD、サントリー、ディアジオ、ペルノ・リカールの協賛のもと、世界中の8つのバーから10名のトップバーテンダーが集結し、それぞれが卓越した技術と感性を注ぎ込んだシグネチャーカクテルを披露します。当日は、フリーフローで各バーステーションを巡りながら、ゲストバーごとの個性あふれるカクテルを自由にテイスティングいただき、その背景にあるストーリーや独自のスタイルをご体験いただけます。東京エディション虎ノ門を象徴する「Gold Bar at EDITION」を舞台に、世界のカクテルカルチャーを一堂に体感できる、またとない特別なイベントです。国境を越えたホスピタリティが響き合う、記憶に残るひとときをぜひご体験ください。

＜GOLD BAR COCKTAIL FESTIVAL＞

開催日 ：2026年2月23日 （月・祝） 14:00 - 18:30

開催場所：東京エディション虎ノ門 1階 Gold Bar at EDITION

価格 ：チケット（2セッション＋フリーフロー）13,900円、早割 9,800円 *2月16日 （月）まで

*消費税・サービス料込

購入方法：Gold Bar at EDITION TableCheck(https://www.tablecheck.com/ja/editionhotels-tokyo-goldbar/reserve/experience/6978c5f63af1255b1a2b90a9)にて販売

*事前予約制

*イベント開催日より10 日前から、キャンセル料100％を頂戴いたします。

*ご用意するカクテルは数量限定、なくなり次第終了となります。

＜Timetable＞

■Session 1: 14:00 - 16:00

・佐々木 真悟 | Sober Company

・Angeline Tan & Amanda Wan | Three X Co

・久保俊之 | Ark Lounge

・Joash Conceicao | Offtrack

■Session 2: 16:30 - 18:30

・後藤啓輔 | Bar K-9

・Dhruv Raj Vij & Navjot Singh | Lair

・Soko Son | Soko

・小原 義満 | CITADEL

佐々木 真悟

Sober Company (上海)

中国で最も評価の高いカクテルバーのひとつである Sober Company のマネージャーであり、The World’s 50 Best Bars をはじめとする世界的なバーランキングでも高く評価されている。

スポンサー: MHD

久保俊之

Ark Lounge (青森)

青森県八戸市出身のオーナーバーテンダーで、土地の風土や文化をカクテルで表現する“ローカル・ミクソロジスト”。Ark Lounge を拠点に活躍し、Asia’s 50 Best Bars にて2021年94位、2022年67位にランクインしている。

スポンサー: ペルノ・リカール

Angeline Tan

Three X Co (クアラルンプール)

Three X Co の共同創業者であり、Kuala Lumpur Cocktail Week

の共同創設者、さらにWhat’s On Magazineの創設者兼編集長を務める。Three X Co は、Asia’s 50 Best Bars の常連として高い評価を受け、2025年には15位にランクインしている。

スポンサー: サントリー

Amanda Wan

Three X Co (クアラルンプール)

マレーシア人として初めて女性代表として DIAGEO Global World Class Bartenderに出場し、国際的な評価を確立。現在は、マレーシアでいち早く誕生したスピークイージー・バー Three X Co にてヘッドバーテンダーとして活躍している。

スポンサー: サントリー

Joash Conceicao

Offtrack (シンガポール)

Offtrack のヘッドバーテンダーを務め、バー＆エクスペリエンスプログラムを世界水準へと導き、Asia’s 50 Best Bars 2025 にて23位にランクイン。Jigger & Pony での5年間の経験を活かし、チームの中核を担っている。

スポンサー: ディアジオ

後藤啓輔

Bar K-9 (名古屋)

2019年に開業したカクテルバー「Bar K-9」のオーナー兼ヘッドバーテンダー。クラシックな技術とモダンな感性を融合させたスタイルを強みとし、ウイスキーを中心に記憶に残る一杯を提供する、東海エリアを代表するバーテンダーの一人として高く評価されている。

スポンサー: ディアジオ

Soko Son

Soko (ソウル)

ソウルのカクテルバー「Soko」のオーナー兼ヘッドバーテンダー。1920年代の東洋と西洋の飲酒文化を融合したクラシックなスタイルと洗練されたホスピタリティで知られ、Asia’s 50 Best Bars 2023で46位にランクインするなど、ソウルのカクテルシーンを代表する存在。

スポンサー: サントリー

Dhruv Raj Vij

Lair (ニューデリー)

Asia’s 50 Best Bars 2025で8位にランクインしたニューデリーのモダン・スピークイージー型カクテルバー「Lair」の共同創業者。グローバルな感性とローカルな文脈を融合した空間づくりで、国際的に注目を集める。

スポンサー: ペルノ・リカール

Navjot Singh

Lair (ニューデリー)

「Lair」でビバレッジディレクターを務めるバーテンダー。2025年にWorld Class India Bartender of the Yearを受賞し、NDTV Mixologist of the Yearにも選出されるなど、インドのドリンクカルチャーを牽引する存在。

スポンサー: ペルノ・リカール

小原 義満

CITADEL (福岡)

福岡とバンコクで「CITADEL」を展開するオーナーバーテンダー。30歳でCITADELを立ち上げ、独創的で自由な発想のカクテルで知られる。World Class Japan 2024 ファイナリストとしても評価され、国内外のバーシーンで注目を集める存在。

スポンサー: MHD

東京エディション虎ノ門 Gold Bar at EDITION

バーマネージャー アンドレイ・マルク

ルーマニア出身のアンドレイ・マルクは、世界4大陸・30以上の名門バーでの経験を持つバーテンダーで、現在は東京エディション Gold Bar at EDITION のバーマネージャーを務める。ロンドンを拠点に革新的なバーを多数手がけ、「Atelier Coupette」はWorld’s 50 Best Bars の「One to Watch」に選出。世界的ブランドのコンサルティングや国際大会での優勝経験も持ち、国際的な視点と革新性で東京のカクテルシーンに新風をもたらしている。

Gold Bar at EDITION（ゴールド バー アット エディション）

東京エディション虎ノ門の地上階に位置する83名まで着席可能な「Gold Bar at EDITION」は、禁酒法時代以前のアメリカのクラシックカクテル黄金期にインスパイアされた、インティメートで魅力溢れる東京エディション虎ノ門のシグネチャーカクテルバー。斬新なカクテルに加え、進化し続ける小皿料理、豊富なセレクションのウイスキーとローカルジンを用意し、ホテルの宿泊者のみならず、ビジターの方々にも洗練された空間を提供します。

黒を基調に白とゴールドが巧みに配されたこの空間は、ジュエリーの希少素材から着想を得て、また日本の伝統的な工法で、耐久性を増すための「焼杉」からインスパイアされた黒塗りの木材仕上げになっています。ゴールドのアクセント、黒大理石のバーカウンター、高さ5メートルの白いアーチ型バレルヴォルト天井がさらに空間を演出します。親しみやすいバーには、ネロマルキーナ大理石の暖炉が配され、その上にはアーティスト ゲラン・スウィングによる金箔の作品が飾られています。Gold Bar at EDITIONでは、火曜・水曜はGray Vのミックスによるローテンポのクラシック、ジャズ、ソウル、R&B、木曜から土曜の夜にはDJがプレイします。

■ Gold Bar at EDITION（ゴールド バー アット エディション）

営業時間：

【火～木】 18:00 - 25:00（LO ドリンク 24:30 フード 22:45）

【金・土・祝前日】 18:00 - 26:00（LO ドリンク 25:30 フード 22:45）

*日・月休

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-1

東京エディション虎ノ門 1F

Gold Bar at EDITION オフィシャルサイト(https://www.goldbaratedition.com/)

TEL 03-5422-1630

MAIL goldbar@editionhotels.com



@goldbaratedition(https://www.instagram.com/goldbaratedition/) #GoldBaratEDITION #ゴールドバーアットエディション