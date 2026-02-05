ホテルプロジェクトの運用フェーズ移行に関するお知らせ

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：河本幸士郎、以下「当社」）は、このたび当社が企画・開発をおこなった『FAV LUX札幌すすきの』（以下、「本物件」）が、当社連結子会社（以下、「子会社」）より売却され、運用フェーズに移行したことを下記のとおりお知らせいたします。

あわせて、本物件の管理業務を受託いたしましたので、引き続き当社は本物件の管理をおこなってまいります。また、当社の連結子会社であるfav hospitality group株式会社が引き続き本物件の運営を担ってまいります。

1． 物件概要

2． 売却先および売却価格

売却先および売却価格は、子会社と売却先との守秘義務契約に基づき、詳細の公表は控えさせていただきます。なお、当社および子会社と売却先との間には、記載すべき資本関係、人的関係はなく、属性について問題はありません。

3． 今後の見通し

本物件の売却につきましては、2026年8月期連結業績予想に織り込み済です。なお、履行義務の充足（売却決済）時点に売上を計上しております。

■ホテル開発予定案件一覧

■ホテル運営中施設一覧

■会社情報

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館28階

資 本 金：485億86百万円（資本準備金含む）※2025年11月末日現在

従業員数：349名（単独）※2025年8月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）