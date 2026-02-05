一旗プロデュース「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング 2025-2026」の来場者数が10万人を突破。春に咲き誇る桜や北アルプスの花々など、ダイナミックで幻想的なプロジェクションマッピング。

株式会社一旗

株式会社一旗（代表取締役：東山武明）がエプソン販売株式会社・セイコーエプソン株式会社と共同でプロデュース・制作する「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング 2025-2026」（2025年12月13日（土）～2026年2月15日（日）まで松本城公園（長野県松本市）で開催）の来場者数が10万人を突破しました。（主催：城下町松本フェスタ組織委員会）

この催しは、現存国宝5天守の一つで五重六階の天守の中で最古の国宝 松本城の天守や石垣に、松本市立博物館所蔵の商都松本が描かれた錦絵、絢爛豪華な屏風絵、松本てまりや提灯など松本市ならではの伝統工芸のモチーフ、春に咲き誇る桜や北アルプスの花々など、ダイナミックで幻想的なプロジェクションマッピング映像を投影します。

さらに、園路でのインタラクティブコンテンツ、城門でのプロジェクションマッピング、松本城公園のライトアップなど、さまざまな光のアートを体験いただけます。

観覧は無料で、事前申し込みは不要です。

会期中はそれぞれテーマの異なるプロジェクションマッピング演出をお届けしており、フィナーレの演出＜第三期：光咲く天守 ～春の幕開け～＞は2026年2月15日（日）までとなります。

冬の松本城天守を彩る絢爛豪華なプロジェクションマッピングを、ぜひお楽しみください。

国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング 2025-2026- 開催概要

【名称】 国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング 2025-2026

【日時】 2025年12月13日（土）～2026年2月15日（日） 18:00～22:00

＜第一期：時を超える城 ～光の物語～＞ 2025年12月13日（土）～2026年1月7日（水）

＜第二期：光の記憶 ～名場面ダイジェスト～＞ 2026年1月8日（木）～1月28日（水）

＜第三期：光咲く天守 ～春の幕開け～＞ 2026年1月29日（木）～2月15日（日）

※約9分間のコンテンツを約3分間のインターミッションをはさんで連続投影します。

※天守の演出は会期によって異なります。

※雨天や雪の場合でも投影を実施しますが、荒天・地震等の場合は投影を一時中断・中止する場合があります。また、天守以外の演出については別イベントやメンテナンス等により休止する場合があります。

※会期終盤は日没時間が遅くなるため開始直後は映像が見えにくい場合があります。

【会場】 松本城公園（長野県松本市丸の内4-1）

＜アクセス＞

電車：JR「松本駅」より徒歩約20分

バス：JR「松本駅」より美ヶ原温泉線、浅間線、岡田線、アルプス公園線「松本城・市役所前」下車

車：長野自動車道「松本IC」より車で約20分

※駐車場は松本市営松本城大手門駐車場（立体）（7:30～22:30 普通車150円/30分 松本城まで徒歩約8分）をご利用ください。

【内容】 現存国宝5天守の一つで五重六階の天守の中で最古の国宝 松本城の天守や石垣に、松本市立博物館所蔵の商都松本が描かれた錦絵、絢爛豪華な屏風絵、松本てまりや提灯など松本市ならではの伝統工芸のモチーフ、春に咲き誇る桜や北アルプスの花々など、ダイナミックで幻想的なプロジェクションマッピング映像を投影します。

さらに、園路でのインタラクティブコンテンツ、城門でのプロジェクションマッピング、松本城公園のライトアップなど、さまざまな光のアートを体験いただけます。

【料金】 観覧無料・事前申込不要

【ご来場の方へのお願い】

・夜間のため通行には十分にご注意ください。

・写真撮影・動画撮影をする場合は、フラッシュ撮影・ドローン撮影・混雑時に最前列で三脚を使用しての長時間の撮影はご遠慮ください。また、連写のシャッター音は周囲の方の迷惑となる場合がありますので混雑時は連写を控えていただくかサイレント撮影機能をご使用ください。映像の動きが早いためスマートフォンの場合は動画撮影をおすすめいたします。

・三脚を使用する場合のカメラ位置は観覧場所に関わらず撮影者の頭の高さまでを上限とさせていただきます（公式記録スタッフによる撮影を除く）。また、脚立等地面に足が接触しない物を使用しての撮影はご遠慮ください。

・観覧に適したエリアが限られるため、譲り合いにご協力をお願いします。

・スタッフによる写真撮影・動画編集、メディア取材に映り込む場合があります。あらかじめご了承ください。

・イベントの改善のため、個人を特定できない状態で来場者の動きなどを分析させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

【主催】 城下町松本フェスタ組織委員会

【プロデュース・制作】 エプソン販売株式会社、株式会社一旗、セイコーエプソン株式会社

株式会社一旗

一旗は、アートとテクノロジーを融合させたデジタルコンテンツを提供するデジタルクリエイティブカンパニーとして2019年の設立以来、名古屋・東京・大阪・ミラノを拠点にこれまでに国内・海外で80以上のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムなどのイベント・プロジェクトのプロデュース・総合演出を手掛けています。

「国宝 松本城天守 プロジェクションマッピング」や「動き出す浮世絵展」、「マカオ科学センター プロジェクションマッピング」など、最高峰のプロジェクションマッピングやイマーシブアートミュージアムをはじめ、能や歌舞伎、日本舞踊などの伝統芸能とホログラフィックスクリーン、プロジェクション映像を融合させたイマーシブショー、古民家や料亭など伝統建築を舞台に生け花や和食とインタラクティブ体験を組み合わせたデジタルインスタレーションやイマーシブディナー、屏風絵や錦絵がダイナミックに動く3DCGアニメーション、文化財を仮想空間に再現したVR/AR/メタバースなど、最先端のデジタル技術と地域の文化観光資源、日本の伝統文化を生かし、文化観光のDX（デジタルトランスフォーメーション）に挑戦し続けています。

【会社名】 株式会社一旗（英文表記 HITOHATA,INC.）

【代表取締役】 東山武明

【設立】 2019年7月1日

【資本金】 5,971万円

【所在地】

(Nagoya Head Office)※本社

〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-14-1 なごのキャンパス3F 3-2

(Tokyo Office)

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F

(Osaka Office)

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー1F

(Milano Office) (HITOHATA MILANO S.R.L.)

Via Vigevano, 18, 20144 Milano MI, ITALY

【事業内容】

デジタルコンテンツ事業（プロジェクションマッピング、イマーシブアートミュージアム、イマーシブショー、レーザーマッピング、デジタルインスタレーション、デジタルイルミネーション、イマーシブディナー、3DCGアニメーション、VR/AR/メタバース）

デジタルコミュニケーション事業（プロモーションムービー、デジタルマーケティング、キャンペーン、ブランディング、パブリックリレーションズ）

【ウェブサイト】 https://www.hitohata.jp/

【YouTube】 https://www.youtube.com/c/HITOHATAINC/