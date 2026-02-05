アウターウェアとしても機能できるリカバリーウェアを販売

山本化学工業株式会社

医療機器メーカーの山本化学工業株式会社(本社 大阪市 社長 山本富造)は、「予防医療」や「QOL向上」を意識したアウターウェアのリカバリーウェア（医療機器一般的名称：家庭用遠赤外線血行促進用衣）、「メディカルバイオエスペランサIII」「メディカルシンセンサーIII」の2タイプを開発しました。

メディカルバイオエスペランサIII（写真左）、メディカルシンセンサーIII（右）

現在、市場では１層構造の素材を用いたパジャマやインナーウェアなどが主流ですが、本製品では赤外線分光放射率の素材設計を考慮し、３層構造による素材を採用しています。適切に臨床試験を実施し、一定の成果が確認された弊社のリカバリーウェアをご体感ください。

本製品は、外出時の着用を想定した設計として、従来品のバージョンアップを行いました。

- 着脱しやすく、着心地よい製品サイズ設計- 着脱しやすいフロントファスナー仕様- 上着・パンツともに普段使いを考慮したポケットの新設

現在、国内外のアパレルメーカーやファッションメーカーと、同製品の技術を応用し、血行促進が可能なレベルの健康増進機器として、共同開発に向けた取り組んでいます。

200年の歩んできたヤマモトが『文明安定装置企業』という思想のもとに生んだ、これからの時代に求められる「予防」という考え方を日常生活に自然に組み込むことを目指し、その基盤になり得る本製品は、令和時代の一つの必須アイテムとなる提案です。

■ 製品概要

●一般的名称等：一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣

●製品名・価格：

メディカルバイオエスペランサIII 605,000円(税込)

メディカルシンセンサーIII 198,000円(税込)

●製造国：日本

●販売開始：2026年2月5日