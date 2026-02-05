【無料オンラインセミナー】反応率“35倍”！届くメッセージが売上を変える、顧客接点の新常識 を2026年2月26日（木）16時より開催
AI CROSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：原田 典子、以下「AI CROSS」）は、当社主催の無料オンラインセミナー「反応率“35倍”！届くメッセージが売上を変える、顧客接点の新常識」を2026年2月26日(木)16時より開催します。
https://aicross.co.jp/zettai-reach/seminar/i-seminar21/
「情報を送っているのに顧客に届いていない」
という課題を抱える企業が急増しています。
重要なお知らせや販促情報が見られないまま埋もれ、“届けたつもり”が大きな機会損失につながっているケースも少なくありません。
本セミナーでは、こうした課題に対する解決策として、到達率99%を誇るSMSを活用した顧客接点改革の最新手法を、具体的な数値成果を交えながら分かりやすく解説します。
メール・LINE・SMSの比較から、進化したリッチメッセージの活用方法、EC・金融・不動産業界における実際の導入事例まで、明日から実践できるノウハウをお伝えします。
「今のCRM施策に限界を感じている」
「本当に届く連絡手段を探している」
そんな方にこそご参加いただきたい内容です。
顧客との“つながり方”を見直す第一歩として、ぜひ本ウェビナーをご活用ください。
【開催概要】
□日時：2026年2月26日（木） 16:00-17:00
□形式：オンライン配信 ※登録いただいた方に後日視聴URLをお送りします。
□主催：AI CROSS株式会社
□講演者：AI CROSS株式会社
Account Sales ディビジョン長 山岸 恵理子
□参加費：参加費無料・事前登録制
□申し込みURL：
https://aicross.co.jp/zettai-reach/seminar/i-seminar21/?utm_source=prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=aix(https://aicross.co.jp/zettai-reach/seminar/i-seminar21/?utm_source=prtimes&utm_medium=organic&utm_campaign=aix)
会社名：AI CROSS株式会社（証券コード：4476）
代表者：代表取締役CEO 原田 典子
所在地：東京都港区虎ノ門四丁目 3 番 1 号 城山トラストタワー 20F
設立：2015年3月
事業内容：Smart AI Engagement事業
企業サイト：AI CROSS株式会社 - Smart Work, Smart Life
(https://aicross.co.jp/)
AI CROSS株式会社
AI CROSS株式会社は、法人向けのメッセージングサービスとAIを活用したソリューションを提供する企業です。主力サービスには、SMS配信サービス「絶対リーチ！SMS」、RCS配信プラットフォーム「絶対リーチ！RCS」およびAIを活用した様々なデータ分析サービス「Deep Predictor」などがあり、企業の業務効率化と顧客との円滑なコミュニケーションを支援しています。