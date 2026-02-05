【渋谷餃子】バレンタインに“餃子”を贈る時代が到来！？皮から仕込んだ本気のスイーツ「ひとくち餃子パイ」が2月9日(月)より期間限定で爆誕！

株式会社エムピーキッチンホールディングス

株式会社エムピーキッチンホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：鹿中 一志）が運営する『薄皮餃子専門 渋谷餃子』は、バレンタインシーズンに合わせ、2026年2月9日（月）から2月15日（日）までの1週間限定で、餃子の皮をパイ生地に見立てた新感覚スイーツ「ひとくち餃子パイ」2種（チョコフランボワーズ味／ブルーベリーチーズ味）を販売いたします。

■ 開発の背景：バレンタインの「マンネリ」を餃子が打破する

「バレンタイン＝チョコレート」という固定観念に、渋谷餃子が“斜め上”から切り込みます。 「今年のバレンタイン、何をあげよう？」と迷う世の女性、そして「甘いものは好きだけど、おしゃれなカフェは入りづらい」という男性へ。 渋谷餃子自慢の「薄皮」技術を応用し、揚げたてのサクサク感と、中からとろけ出すスイーツ餡のハーモニーを楽しめる、見た目も味も驚きのメニューを開発しました。 今年のバレンタインは、高級チョコではなく、熱々の「餃子パイ」で、意中の相手やご友人の胃袋を掴んでください。

■ 商品の特徴：皮から仕込んだ「本気」のクオリティ

餃子にただチョコを入れただけではありません。具材に合わせて皮にも味と色を練り込み、見た目にも鮮やかな「うつくしい餃子」に仕上げました。熱々の餃子パイの横には、冷たい「雪見だいふく」を添え、“ひやあつ”の温度差も楽しめる贅沢な一皿です。

１. 【濃厚×甘酸っぱさ】ひとくち餃子パイ ～チョコフランボワーズ味～

価格： 580円（税込）

内容： ココアを練り込んだ特製の皮で、濃厚なチョコと甘酸っぱいフランボワーズソース、そして「とろけるマシュマロ」を包みました。噛んだ瞬間に中からチョコとマシュマロが溢れ出す、フォンダンショコラのようなリッチな味わいです。

２. 【爽やか×クリーミー】ひとくち餃子パイ ～ブルーベリーチーズ味～

価格： 580円（税込）

内容： 鮮やかなピンク色の皮を使用。中には濃厚なクリームチーズとブルーベリーソースをたっぷりと。チーズの塩気とベリーの酸味が絶妙にマッチした、まるでレアチーズケーキのような味わいは、甘いものが苦手な方にもおすすめです。

■ ここが注目ポイント！

半分に割ると、加熱によって溶けたマシュマロとクリームチーズが中から現れ、断面の見た目と食感の変化が楽しめる仕様です。雪見だいふくと組み合わせることで、デザート感覚の味わいとしても楽しめ、食後の一品やシェアメニューとしての利用も想定しています。

■ 販売概要

商品名：ひとくち餃子パイ（チョコフランボワーズ味・ブルーベリーチーズ味）

価格： 各580円（税込）

販売期間： 2026年2月9日（月）～ 2月15日（日）

販売店舗： 渋谷餃子 全店（渋谷本店、新宿西口店、恵比寿店）

※在庫状況により、早期販売終了する場合がございます。

■薄皮餃子専門 渋谷餃子について

「餃子を囲んで、楽しいひとときを。」が渋谷餃子のコンセプトです。渋谷餃子の代名詞、薄皮餃子はご飯のおかずにも、おつまみにもぴったり。どんなシーンでも気軽に美味しく楽しめる本格餃子を提供したい。その想いからこだわり続け、独自開発した極限まで薄い皮で包んだ、自慢の本格餃子をご堪能あれ。

【渋谷餃子 公式SNS】

X（Twitter）： https://x.com/shibuyagyouza

Instagram ： https://www.instagram.com/shibuyagyouza_official/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@shibuyagyouza_official

公式LINE ： https://page.line.me/557udqgh ID：@557udqgh

■会社概要

会社名：株式会社エムピーキッチンホールディングス

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿西2-6-11 川上ビル2F

代表者：代表取締役CEO 鹿中 一志

事業内容：飲食店の総合開発及び運営

URL ：http://www.mpkitchen.co.jp/