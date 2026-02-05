【期間限定　特典付プラン登場！】春のイベント向けオードブルご注文受付開始

株式会社Cqree

株式会社Cqree（本社：東京都品川区、代表取締役：鶴田晃平）は、運営する「ケータリングセレクション」のサイトにて、期間限定『人気メニュー プラスワン』の特典付きオードブルのご注文受付を開始いたしましたのでご案内申し上げます。

オフィスや好きな場所で”気軽に集まりたい”を叶える、春のイベントにピッタリな期間限定「特典付きオードブル」を多数ご用意いたしました。

●期間限定 「特典」のご紹介

「プラスワンメニュー」として、限定メニューを1品無料サービスいたします。

限定メニューには、お客様からのリクエストが多いスイーツなどを中心に、自慢の逸品をセレクト。

いつもと同じ価格で満足感＆華やかさがさらにアップした、この春おすすめのオードブルで大切なイベントを彩りませんか。

■食事会に手軽に特別感を込めたい…そんな時に活躍するのが『オードブル』

「お弁当ではちょっと味気ない」「食事の場に華が欲しい」そんなお食事のシーンにおすすめ。

テーブルに置くだけで場が彩られる、手軽で華やかなおもてなし。

お店で調理したお料理を使い捨て容器に盛り付け、お届けのみを行うサービスです。

人数やシーンに合わせ、多彩なジャンルからお料理をお選びいただけます。

■春のイベント利用シーン

■エリア別おすすめオードブル一例

【北海道】

YORIMICHI Shin-sapporoYORIMICHI カジュアルオードブル

全9品 2,160円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【栃木県産とちあいか苺のベイクドチーズケーキ】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000320/plan004/

【北海道】

肉×ワインビュッフェ Bistro CinqCes （ビストロサンクシー）ビストロサンクシー ライトプラン全9＋1品

全10品 2,970円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【苺ケーキ】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000103/plan005/

【東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県】

壱（あん）懐石フレンチオードブルプラン 椿【12＋1品目】

全13品 3,000円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【抹茶ガトーショコラ】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000206/plan007/

【東京都、神奈川県】

ビストロ＆ケータリングWARM PLAN【11品目＋1品】

全12品 2,800円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【季節のロールケーキ】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000270/plan014/

【愛知県】

ドゥエケータリングBasic Plan (ベーシック)デリバリープラン

全10品 2,160円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【季節のデザート】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000334/plan011/

【愛知県】

欧風彩亭 ア・ラ・カルト【愛知】トレゾア

全11品 2,500円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【抹茶on モンブラン】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000239/plan005/

【京都府・ 大阪府・ 兵庫県】

Merendaカジュアル2000オードブル

全10品 2,000円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【一口プチケーキ2種】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000124/plan013/

【大阪府・ 兵庫県】

Deli＆Tapas KNOT（ノット）お寿司×9品・小分け2,160円オードブル

全9品 2,160円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【和牛のタリアータ】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000336/plan008/

【広島県】

こめのはなこめのはな 華プラン

全11品 3,000円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【バナナのパウンドケーキ】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000321/plan010/

【広島県】

シェ・フジノブロンズオードブル

全9品 1,800円（税込）/ひとり

今だけのプラスワンメニュー【ロールケーキ】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000171/plan008/

【福岡県】

ヌーベルシノワ【望海廊】ぼうかいろう中華パーティー定番オードブル～菊～

全10品 2,376円（税込）/ひとり

春限定のプラスワンメニュー【桜の杏仁豆腐】を2月～4月限定でサービス中！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000140/plan008/

春のイベント向け料理特集ページを見る > :https://catering-selection.jp/catering-selection_renew/kansogeikai/kanto/

【株式会社Cqreeについて】

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,300店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」を運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、冷凍自動販売機「ど冷えもん」販売など、時代に合わせた飲食店の支援サービスも展開しております。

【会社概要】

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森４階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：サイト運営、食材包材卸、バーチャルレストランブランド提供、中食コンサルティング事業



【お客様からのお問い合わせ先】

《問い合わせ先名称》 ケータリング事業部

TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）

e-mail：support@catering-selection.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社Cqree ケータリング事業部 中村謙太

TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）

e-mail：support@catering-selection.jp