【期間限定 特典付プラン登場！】春のイベント向けオードブルご注文受付開始
株式会社Cqree（本社：東京都品川区、代表取締役：鶴田晃平）は、運営する「ケータリングセレクション」のサイトにて、期間限定『人気メニュー プラスワン』の特典付きオードブルのご注文受付を開始いたしましたのでご案内申し上げます。
オフィスや好きな場所で”気軽に集まりたい”を叶える、春のイベントにピッタリな期間限定「特典付きオードブル」を多数ご用意いたしました。
●期間限定 「特典」のご紹介
「プラスワンメニュー」として、限定メニューを1品無料サービスいたします。
限定メニューには、お客様からのリクエストが多いスイーツなどを中心に、自慢の逸品をセレクト。
いつもと同じ価格で満足感＆華やかさがさらにアップした、この春おすすめのオードブルで大切なイベントを彩りませんか。
■食事会に手軽に特別感を込めたい…そんな時に活躍するのが『オードブル』
「お弁当ではちょっと味気ない」「食事の場に華が欲しい」そんなお食事のシーンにおすすめ。
テーブルに置くだけで場が彩られる、手軽で華やかなおもてなし。
お店で調理したお料理を使い捨て容器に盛り付け、お届けのみを行うサービスです。
人数やシーンに合わせ、多彩なジャンルからお料理をお選びいただけます。
■春のイベント利用シーン
■エリア別おすすめオードブル一例
【北海道】
YORIMICHI Shin-sapporo
YORIMICHI カジュアルオードブル
全9品 2,160円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【栃木県産とちあいか苺のベイクドチーズケーキ】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000320/plan004/
【北海道】
肉×ワインビュッフェ Bistro CinqCes （ビストロサンクシー）
ビストロサンクシー ライトプラン全9＋1品
全10品 2,970円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【苺ケーキ】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000103/plan005/
【東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県】
壱（あん）
懐石フレンチオードブルプラン 椿【12＋1品目】
全13品 3,000円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【抹茶ガトーショコラ】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000206/plan007/
【東京都、神奈川県】
ビストロ＆ケータリング
WARM PLAN【11品目＋1品】
全12品 2,800円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【季節のロールケーキ】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000270/plan014/
【愛知県】
ドゥエケータリング
Basic Plan (ベーシック)デリバリープラン
全10品 2,160円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【季節のデザート】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000334/plan011/
【愛知県】
欧風彩亭 ア・ラ・カルト【愛知】
トレゾア
全11品 2,500円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【抹茶on モンブラン】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000239/plan005/
【京都府・ 大阪府・ 兵庫県】
Merenda
カジュアル2000オードブル
全10品 2,000円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【一口プチケーキ2種】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000124/plan013/
【大阪府・ 兵庫県】
Deli＆Tapas KNOT（ノット）
お寿司×9品・小分け2,160円オードブル
全9品 2,160円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【和牛のタリアータ】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000336/plan008/
【広島県】
こめのはな
こめのはな 華プラン
全11品 3,000円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【バナナのパウンドケーキ】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000321/plan010/
【広島県】
シェ・フジノ
ブロンズオードブル
全9品 1,800円（税込）/ひとり
今だけのプラスワンメニュー【ロールケーキ】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000171/plan008/
【福岡県】
ヌーベルシノワ【望海廊】ぼうかいろう
中華パーティー定番オードブル～菊～
全10品 2,376円（税込）/ひとり
春限定のプラスワンメニュー【桜の杏仁豆腐】を2月～4月限定でサービス中！
https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000140/plan008/
春のイベント向け料理特集ページを見る > :
https://catering-selection.jp/catering-selection_renew/kansogeikai/kanto/
【株式会社Cqreeについて】
株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。
現在47都道府県から選りすぐりの約3,300店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」を運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、冷凍自動販売機「ど冷えもん」販売など、時代に合わせた飲食店の支援サービスも展開しております。
【会社概要】
会社名：株式会社Cqree（シークリー）
所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森４階
代表者：鶴田晃平
設立：2014年10月
事業内容：サイト運営、食材包材卸、バーチャルレストランブランド提供、中食コンサルティング事業
【お客様からのお問い合わせ先】
《問い合わせ先名称》 ケータリング事業部
TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）
e-mail：support@catering-selection.jp
【本リリースに関する報道お問い合わせ先】
株式会社Cqree ケータリング事業部 中村謙太
TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）
e-mail：support@catering-selection.jp