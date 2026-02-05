プレシジョンメディシン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月29に「プレシジョンメディシン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。プレシジョンメディシンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
プレシジョンメディシン市場の概要
プレシジョンメディシン市場に関する当社の調査レポートによると、プレシジョンメディシン市場規模は 2035 年に約 5388 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プレシジョンメディシン市場規模は約 1185 億米ドルとなっています。プレシジョンメディシンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 16.35% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、プレシジョンメディシン市場のシェア拡大は、がん、糖尿病、呼吸器疾患、心血管疾患など、様々な慢性疾患の罹患率増加によるものです。世界保健機関（WHO）の統計によると、毎年17百万人以上が非感染性疾患（NCD）で死亡しており、その約85%は低所得国および中所得国に住んでいます。これらの疾患による負担を軽減するため、プレシジョンメディシンへの需要が高まっています。
プレシジョンメディシンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/precision-medicine-market/80437
プレシジョンメディシンに関する市場調査によると、遺伝性疾患の罹患率の上昇や、個別化と標的治療への嗜好の高まりにより、市場シェアは拡大すると予測されています。さらに、医療インフラ改善への投資増加や、創薬および高度な診断法開発への資金投入の増加も市場成長を後押しする要因となっています。
しかし、遺伝子データの所有権、公平なアクセス、同意に関する問題は倫理的な課題を生み出し、今後数年間における市場成長を阻害する可能性があると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341005/images/bodyimage1】
プレシジョンメディシン市場セグメンテーションの傾向分析
プレシジョンメディシン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プレシジョンメディシンの市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
プレシジョンメディシン市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-80437
エンドユーザー産業別に基づいて、プレシジョンメディシン市場は製薬会社、診断会社、ヘルスケアITプロバイダー、学術研究機関に分割されています。これらのうち、製薬会社セグメントは、標的療法、バイオマーカーに基づく治療法、コンパニオン診断薬の開発への注力が高まっていることから、予測期間中に大きな市場シェアを占めると予想されます。多くの製薬会社は、副作用の軽減、薬剤効果の向上、臨床試験成功率の向上を目指し、ゲノミクス、プロテオミクス、バイオインフォマティクスといったプラットフォームを研究開発パイプラインに積極的に取り入れています。
プレシジョンメディシンの地域市場の見通し
