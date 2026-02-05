【賃貸管理向けAI活用】入居者向けのルール説明を効率化。WriteVideoでゴミ出しや設備の使い方をAI動画化
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、医療法人様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■賃貸管理業界が抱える説明業務の課題
賃貸管理業では、入居者への生活ルールや設備使用方法の説明が欠かせません。しかし、担当者の説明負担や、言った・言わないのトラブル、外国籍入居者との言語ギャップなど、現場では非効率な対応に課題を感じているケースが多数あります。
「WriteVideo」はこうした課題を解消する、誰でも簡単にナレーション付き説明動画を作成できるAIツールとして、賃貸管理業界でも注目を集めています。
＜WriteVideoの活用シーン（賃貸管理編）＞
・ゴミ出しルール、曜日・分別方法の案内動画
・エアコン・給湯器・インターホンなどの設備使用説明
・鍵の返却や退去時のチェックポイント
・外国人入居者向けの多言語対応説明（テロップ翻訳も可能）
URLをワンクリックで再生できるため、スマートフォン1つで入居者自身が動画でルールを把握可能。説明の標準化と効率化に大きく貢献します。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■期待される効果
昨年10月のリリースから約3か月で驚異の150％成長中！商談からご契約までの契約率は驚異の3割となっています。（※25年2月時点）
＜期待される効果＞
・入居前・入居時の説明時間を短縮
・スタッフ間で説明内容のばらつきがなくなる
・トラブル防止の「証拠資料」としても活用可能
・外国人入居者への対応力向上（自動翻訳字幕オプションあり）
すでに一部の管理会社では、「ゴミ出しルールの動画化」で問い合わせ件数が3割減少するなど、効果が出ています。
■管理する皆様へ
WriteVideoは、こうした賃貸管理業務の“説明業務”を、動画に置き換えることで標準化・効率化できるAIツールです。
ゴミ出しや設備の使い方、鍵の返却方法など、入居者に必ず伝える内容を動画にしておくことで、説明の手間を減らしながら、正確に・分かりやすく伝えることが可能になります。
スマートフォンやパソコンでURLをクリックするだけで動画が再生されるため、非対面でも対応が可能。来店前の事前案内、契約後のフォロー、退去時のトラブル防止まで、さまざまなシーンでご活用いただけます。
スタッフの業務負担を減らしながら、入居者満足度も向上できる、次世代の説明スタイルを導入してみませんか？
動画作成は、「文章を書く」「既存の資料をアップロードする」だけでOK。
まずは資料請求や無料セミナーで、導入イメージを体感ください。
AI動画を導入し、現場の情報伝達をより手間とコストなく強化してみませんか？
下記より、WriteVideoの詳細資料をダウンロードいただけます。
サービスに興味をお持ちの方はぜひダウンロードください。
https://www.writevideo.ai/
■無料セミナーについて
無料のWriteVideo使い方セミナーを開催しております。
以下より、参加申し込みをお願いします。
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
