冷却剤増粘剤市場：タイプ別、形態別、用途別、最終用途産業別、流通チャネル別- 世界の予測、2026年～2032年
冷却剤増粘剤市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均4.47%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、冷却剤増粘剤市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「冷却剤増粘剤レポート」では冷却剤増粘剤の基礎知識、材料の役割、および製品性能・コンプライアンス・調達戦略を形作る業界横断的な促進要因に関する簡潔な概要を言及するほか、競争優位性を強化するための、配合の柔軟性確保、サプライチェーンの透明性向上、顧客志向の市場投入モデル構築に向けた実践的かつ効果的な施策を分析します。
世界の冷却剤増粘剤市場規模は、2025年に2億2,030万米ドルと評価され、2026年の2億3,664万米ドルから2032年には2億9,920万米ドルと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1914518-coolant-thickener-market-by-type-form-application.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 冷却剤増粘剤市場：タイプ別
第9章 冷却剤増粘剤市場：形態別
第10章 冷却剤増粘剤市場：用途別
第11章 冷却剤増粘剤市場：最終用途産業別
第12章 冷却剤増粘剤市場：流通チャネル別
第13章 冷却剤増粘剤市場：地域別
第14章 冷却剤増粘剤市場：グループ別
第15章 冷却剤増粘剤市場：国別
第16章 米国の冷却剤増粘剤市場
第17章 中国の冷却剤増粘剤市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・冷却剤増粘剤市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に2億2,030万米ドル、2026年には2億3,664万米ドル、2032年までには2億9,920万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.47%です。
・冷却剤増粘剤市場における主要企業はどこですか？
Afton Chemical Corporation、Ashland Global Holdings Inc.、BASF SE、Clariant AG、Croda International Plc、Dow Inc.、Elementis plc、Evonik Industries AG、NewMarket Corporation、Solvay S.A.、The Lubrizol Corporationなどです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、冷却剤増粘剤市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「冷却剤増粘剤レポート」では冷却剤増粘剤の基礎知識、材料の役割、および製品性能・コンプライアンス・調達戦略を形作る業界横断的な促進要因に関する簡潔な概要を言及するほか、競争優位性を強化するための、配合の柔軟性確保、サプライチェーンの透明性向上、顧客志向の市場投入モデル構築に向けた実践的かつ効果的な施策を分析します。
世界の冷却剤増粘剤市場規模は、2025年に2億2,030万米ドルと評価され、2026年の2億3,664万米ドルから2032年には2億9,920万米ドルと成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1914518-coolant-thickener-market-by-type-form-application.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 冷却剤増粘剤市場：タイプ別
第9章 冷却剤増粘剤市場：形態別
第10章 冷却剤増粘剤市場：用途別
第11章 冷却剤増粘剤市場：最終用途産業別
第12章 冷却剤増粘剤市場：流通チャネル別
第13章 冷却剤増粘剤市場：地域別
第14章 冷却剤増粘剤市場：グループ別
第15章 冷却剤増粘剤市場：国別
第16章 米国の冷却剤増粘剤市場
第17章 中国の冷却剤増粘剤市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・冷却剤増粘剤市場の市場規模はどのように予測されていますか？
2025年に2億2,030万米ドル、2026年には2億3,664万米ドル、2032年までには2億9,920万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.47%です。
・冷却剤増粘剤市場における主要企業はどこですか？
Afton Chemical Corporation、Ashland Global Holdings Inc.、BASF SE、Clariant AG、Croda International Plc、Dow Inc.、Elementis plc、Evonik Industries AG、NewMarket Corporation、Solvay S.A.、The Lubrizol Corporationなどです。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
プレスリリース詳細へ