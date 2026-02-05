株式会社HIROTSUバイオサイエンス

2026年2月5日、株式会社HIROTSUバイオサイエンス（本社：東京都千代田区、代表取締役：広津崇亮）の元従業員1名が、在職中に知り得た当社の機密情報を不正に取得した行為について、千葉県警察本部が当該元従業員を不正競争防止法違反の容疑で書類送検いたしました。

本件の概要について、下記のとおりお知らせいたします。

本件は、当社の研究部門の元従業員が、在職中に知り得た当社の機密情報を取得し、加工し、漏えいした疑いが生じた事案です。

当社は、外部弁護士を含めた社内調査を経て、捜査機関に対して元従業員を告訴しました。その後、当該告訴を端緒として、捜査機関による捜索差押え等の強制捜査が行われ、このたびの書類送検に至ったものと認識しています。

なお、元従業員は、書類送検に先立って係属していた民事裁判において、当社の情報を持ち出した事実及び第三者に当該情報を漏えいした事実を認めております。

一部報道において、当社が実用化した製品に関して、誤った情報に基づく不正確な報道が見受けられましたが、元従業員が持ち出した機密情報の中には、当社が実用化した製品とは直接関係のない、検討段階の情報も含まれておりました。

研究開発型ベンチャーにとって、知的財産は重要な資産です。当社は、本件において、元従業員が強制捜査を経て書類送検に至った事実を重く受け止めております。

今後も引き続き必要な社内調査を実施するとともに、法令違反の容疑については毅然とした対応をとってまいります。

また、機密情報の管理体制及びコンプライアンス体制の一層の強化に努めてまいります。

■HIROTSUバイオサイエンス 会社概要

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート22階

代表者名：代表取締役CEO 広津 崇亮

設立年月：2016年8月

主な事業内容：線虫および線虫嗅覚センサーを利用したがん検査の研究・開発・販売

コーポレートサイト：https://hbio.jp/