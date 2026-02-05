にじさんじから「にじいろクローゼット To My Tiny」グッズが登場！2026年2月6日(金) 18:00から販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじいろクローゼット To My Tiny」グッズを2026年2月6日(金)18時00分から販売開始いたします。

グッズラインナップは、にじぱぺ服、にじぱぺ帽子＆鞄、にじぱぺきぐるみ、ぬいぐるみポーチの全4種類。

「にじいろクローゼット To My Tiny」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年2月6日(金)18時00分から販売を開始いたします。

「にじいろクローゼット To My Tiny」グッズ紹介

■にじぱぺ服

・価格：各1,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

服：W70mm×H43mm

エプロン：W64mm×H27mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺ帽子＆鞄

・価格：各2,000円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)

帽子：W125mm×H58mm

鞄：W55mm×H48mm

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■にじぱぺきぐるみ

・価格：各2,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W110mm×H165mm以内

※種類によってサイズが異なります

・素材：ポリエステル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■ぬいぐるみポーチ

・価格：各3,800円(税込)

・種類：全4種

・サイズ(約)：W110mm×H160mm×D60mm以内(フリル含まず)

・素材：綿、PU、PVC、ポリエステル、ナイロン、亜鉛合金、鉄、ABS

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

販売概要

・販売開始日時：2026年2月6日(金)18時00分～

・発送予定：2026年2月中旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_718

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

また、新たな情報に関しては下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・Xハッシュタグ：#To_My_Tiny

