駐車場精算アプリ「ParkingBee」がWebブラウザ決済に対応へ

株式会社大都テクノロジーズ

株式会社大都テクノロジーズ（本社：東京都千代田区 代表取締役：木原哲）は、精算機を使わずにスマートフォンで駐車料金を精算できるアプリ「Parking Bee」の新サービスとして、アプリを使わずにWebブラウザ上で駐車料金を決済できる機能を、2026年2月15日より一部のパーキングにて開始いたします。

【駐車場利用のスマート化、決済・管理アプリ「ParkingBee」について】

「ParkingBee」はスマートフォン一つで全国の提携駐車場の稼働状況・料金体系の確認から駐車料金の精算までを行うことができる、駐車料金決済アプリです。アプリをインストールし、必要な情報を入力するだけで簡単に登録でき、面倒な手続きなくご利用いただけます。

本サービスでは、アプリ上の決済手段としてクレジットカード決済と２次元バーコード決済（PayPay）に対応しており、精算機に立ち寄ることなく車内からスムーズに決済が可能で、駐車場料金支払いの新たな姿を提供します。

その他の特徴として、掲載駐車場の満車・空車情報をリアルタイムで確認ができるほか、駐車場の料金体系もアプリ上で確認できる機能を搭載しています。さらに、アプリに会員登録している場合には利用履歴から電子領収書の再発行（登録済みのメールアドレス宛に送付）ができます。

【Webブラウザ決済に対応し、誰でも利用可能に】

今回新たに、スマートフォンのWebブラウザから直接アクセスすることで、駐車料金の支払いができる決済方法を導入します。駐車場内にQRコードを掲載した看板などを設置し、ご利用者がQRリーダーの読込みを行うことで支払いサイトにリンクします。

専用アプリのダウンロードや会員登録を行わずに決済ができるため、一時利用のお客様でも、気軽にスマホ決済を行うことができ、スムーズな駐車場利用を実現します。

駐車場運営会社におかれましても、駐車場利用者の利便性向上が実現し、駐車場のキャッシュレス精算化の一助となり、将来的には運営コスト削減につながります。

大都テクノロジーズは今後も、サービスの拡充と改善を通じて、より快適で自由な駐車場利用環境の提供に取り組んでまいります。