しゃべって、考えて、変えていく。大阪の国際女性デー『TAKARA BELMONT presents HAPPY WOMAN TALK』開催

タカラベルモント株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長：吉川秀隆）は、3月8日の国際女性デーに合わせ、女性のエンパワーメントおよび社会的対話の促進を目的としたトークイベント 『TAKARA BELMONT presents HAPPY WOMAN TALK』 を2026年3月6日（金）11:00より、

TB-SQUARE osaka 1階にて開催します。

当社は、「女性のエンパワーメントの推進による社会活性化」および「SDGs（持続可能な開発目標）の推進」を目的に、国際女性デーに関連した取り組みを継続的に実施しており、本イベントは今年で6回目の開催となります。今回は、FM大阪の人気番組「intense!」（毎週月～木曜日 16:00～18:20放送）と連携し、2026年3月2日（月）～5日（木）各日16時台に、大阪・関西地域における女性たちのエンパワーメントをテーマとした特別プログラム「TAKARA BELMONT presents intense! OSAKA WOMAN TALK」を放送します。

番組を通じて、現代に生きる女性たちが直面する現状や課題について、リスナーの皆さまと共に考えていきます。さらに、3月6日（金）には、同番組の水・木曜日担当DJである中島静香氏をトークゲストとして迎え、幅広い世代が真の女性のエンパワーメントを共に考えるリアルイベントをTB-SQUARE osaka 1階で実施します。このイベントに抽選で10組20名様をご招待いたします。

タカラベルモントは、「美しい人生を、かなえよう。」というパーパスのもと、これからも創業の地・大阪から、女性のエンパワーメントとジェンダー平等を推進し、活力に満ちた輝く社会の実現に向けた取り組みを続けてまいります。

■トークイベント『TAKARA BELMONT presents HAPPY WOMAN TALK』 概要

今回のトークゲストは、FM大阪で毎週月～木曜日の午後4時放送中の人気番組「intense!」で、水・木曜日担当の中島静香さんをお迎えして、ご自身のキャリアと生活、子育てを通じたリアルな声とともに女性のエンパワーメントを考えてまいります。本イベントに抽選で10組20名様をご招待いたします。

日時：2026年3月6日（金） 11:00～11:45（予定）

トークゲスト：中島静香（FM大阪「intense!」水木曜日担当 DJ）

会場：タカラベルモント株式会社 TB-SQUARE osaka 1階

住所：〒542-0082 大阪府大阪市中央区島之内2-13-22

定員：10組20名様（入場無料）

申込URL：https://salon.tb-id.com/contact/qf000354

応募締切：2月20日（金）23：59

当選発表：応募者多数の場合、抽選で当選者を決定します。当選者の発表は当選連絡をもって代えさせていただきます。

アクセス：

大阪メトロ堺筋線 「長堀橋駅」6番出口より 徒歩3分

大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」6番出口より徒歩7分

大阪メトロ千日前線・近鉄「日本橋駅」6番出口より徒歩7分

■タカラベルモント×FM大阪 国際女性デー特別プログラム『TAKARA BELMONT presents intense! OSAKA WOMAN TALK』 放送決定

3月8日の国際女性デーに合わせ、FM大阪の人気番組「intense!」とのコラボレーションによる特別プログラムを3月2日（月）～5日（木）の16時台に放送いたします。「女性のエンパワーメント」をテーマに、リスナーの皆さんのリアルな声を交えながら、幅広い世代がともに考えてまいります。

‐放送局：FM大阪 85.1MHz

‐放送時間：2026年3月2日(月)～5日(木) 16時台

‐出演：DJ：三浦茉莉(月・火)、中島静香（水・木）

‐公式HP：https://www.fmosaka.net/_sites/16783666

‐公式SNS（X）アカウント：@intense851

※radikoのタイムフリー機能で放送後1週間までお聞きいただけます。（エリア外はプレミアム会員登録が必要）

＜ OSAKA WOMAN TALK PROJECT 概要 ＞

国際女性の日（3月8日）は、国連により1975年制定。しかし、日本社会での「真の女性のエンパワーメント」には多くの課題が残っているのが現状です。

そこで、地元・大阪で毎年「国際女性デー」に取り組んできた当社は、企業内外での対話と議論を健全化させ、多くの方に少なくとも年に1回は「女性のエンパワーメントについて考える会話をして欲しい」という思いから、「OSAKA WOMAN TALK PROJECT」を立ち上げました。また、思いを同じくする企業・団体・学校の皆様にプロジェクトロゴマークを無償提供し、ご活用頂く取り組みも行います。

※ご希望の方は、タカラベルモント株式会社広報部宛に、メール：kouhou@takara-net.com でお問い合わせください。

＜ タカラベルモント株式会社 概要 ＞

商号 ：タカラベルモント株式会社

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋2-1-1 ／ 東京本社：東京都港区赤坂7-1-19

創業 ：1921年10月5日

資本金 ：3億円

従業員数 ：1,629名（2025.03.31現在）

事業内容 ：理美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業

URL ：https://www.takarabelmont.co.jp/

公式SNS：インスタグラム ＠takarabelmont_japan

タカラベルモントは、2021年10月5日に創業100周年を迎えました。

次の100 年に向けて、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を新たに制定。

パーパスを軸にした経営を進めていくとともに、持続可能な社会を目指し、「美と健康をかなえる」プロフェッショナルのみなさまとともに、進化し続けます。