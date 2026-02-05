「ガクミカ」をもっと知ってほしい　学生記者による初のリアルイベントを企画【学生のミカタ】

株式会社西日本新聞社

西日本新聞社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：田川大介）が推進する次世代応援プロジェクト「学生のミカタ（ガクミカ）」。3月1日（日）午後1時から「ガクミカ」に所属する学生記者たちが企画した特別イベント『ガクミカ☆DAY 2026』～ガクチカを超えた自分だけの学びを！～を開催します。

ガクミカ☆DAY 2026

大学も学年も違う学生記者メンバーが「ガクミカ」でどのような活動や交流を行い、何を学び成長したのかを知ることができるイベントです。

社会への視野を広げたいと思っている新大学1・2・3年生のみなさん、このイベントで新たな世界に踏み出す刺激を受けてみませんか？「ガクミカ」で活動している学生記者との交流はもちろん、現役の新聞記者を交えた座談会も予定しています。

ぜひお友達を誘って、気軽にご参加ください！

▼参加申し込みはコチラ▼

https://nnp.link/4t8bh3b

【概要】

ガクミカの活動風景■タイトル

『ガクミカ☆DAY2026』～ガクチカを超えた自分だけの学びを！～

■主催

西日本新聞社「学生のミカタ」事務局

■企画

「学生のミカタ（ガクミカ）」

『ガクミカ☆DAY 2026』学生記者実行委員会

■開催日時

2026年3月1日（日）13:00～15:00

■会場

西日本新聞天神南ビル6階

住所:福岡市中央区今泉1丁目9-14（地図はコチラ(https://maps.app.goo.gl/BpznqAi4kNopmE8u6)から）

■内容および出演者

【第1部】キーノート＆座談会セッション（13:00-14:00）

・竹添そら（西日本新聞社編集局記者）※竹添記者の記事一覧(https://www.nishinippon.co.jp/writer/show/459/)

入社5年目の新聞記者が体験した価値観を揺るがす取材エピソードを交えて「働くとは?」「記者と名乗るということは?」「学生時代とは?」などのテーマについて、少しだけ年上の社会人とフラットに話せる基調講演です。



【第2部】トーク＆交流セッション（14:00-15:00）

・「まい」「ゆめり」「Yuka」「ちひろ」「ひなこ」「じょう」（学生記者・4年生）

参考:学生のミカタ（ガクミカ）コーナー ※学生記者の過去記事(https://www.nishinippon.co.jp/student_mikata/)

部活にサークル、バイトに就活、学業を入れたら忙しさは社会人以上？そんな学生生活が間もなく終わり、社会人としてのスタートを目前に控えた「ガクミカ」学生記者の4年生たち。このセッションでは、それぞれが経験した学生生活に迫ります。ここだけの話も飛び出すかも。「どんな就活だった？」「ガクチカはどんなことをした？」などなど。ぜひ、気になる先輩の話を聞いてみてください！

【学生のミカタ（ガクミカ）とは？】

交流会の一コマ

「学生のミカタ」は、福岡県内の大学生を中心にメディア体験を提供する次世代応援プロジェクトです。学生記者が取材・執筆したコンテンツを発信することで地域社会との接点を広げ、地域の未来を担う人材の育成を目指しています。

■Mission 西日本新聞社「学生のミカタ」の使命

地域社会と学生を結び、次世代の成長を支援する。

■Vision 学生記者とガクミカ事務局が目指すもの

福岡の学生のキャリア選択と就活に役立つコミュニティ・メディアをつくる。

■学生記者の所属大学

九州大学、福岡女子大学、西南学院大学、福岡大学、日本経済大学、他

【ガクミカの記事はこちら】

https://www.nishinippon.co.jp/student_mikata/

【学生のミカタ LINE公式アカウント】

「ガクミカで新しく記事を更新しました」「こんなイベントを開催します！」などのお知らせは、ガクミカのLINE公式アカウントから。

今回のイベントに参加できなくても「ガクミカの学生記者に興味がある！」という学生さんは、ぜひLINE公式アカウントからメッセージをお寄せください。

▼友だち登録はこちら▼

https://lin.ee/zrpeDOy

【お問い合わせ】

西日本新聞社メディア戦略局「学生のミカタ」事務局

media-m@nishinippon.co.jp

