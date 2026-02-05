【2/18（水）開催】実例から学ぶ！ Maya × Nukeによる実践的なフォトリアル・コンポジット手法 ～日本デザインセンター事例～【参加無料】

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp/ ）は、Nukeを活用した自動車のコンポジット事例をご紹介するオンラインセミナー「Nuke Meetup Online 2026｜実例から学ぶ！ Maya × Nukeによる実践的なフォトリアル・コンポジット手法 ～日本デザインセンター事例～」を、2026年2月18日（水）に開催いたします。

自動車分野におけるNukeの活用事例を紹介！

Nukeを活用した自動車のコンポジット事例をご紹介するNuke Meetupのオンラインセミナーを開催します。

今回は株式会社日本デザインセンターにて画像制作部 CGディレクターとして活躍中の斎藤氏をゲストに迎え、Maya×Nukeでのフォトリアルなコンポジット手法をご紹介いただきます。

なぜコンポジットにNukeを活用したのかを分かりやすく解説いただきますので、この機会にぜひご視聴ください。

■タイムテーブル

15：00 実例から学ぶ！ Maya × Nukeによる実践的なフォトリアル・コンポジット手法 ～日本デザインセンター事例～

15：40 質疑応答

15：55 ボーンデジタルからの案内

16：00 終了

■講演内容

実例から学ぶ！ Maya × Nukeによる実践的なフォトリアル・コンポジット手法 ～日本デザインセンター事例～



20年におよび日本デザインセンターにてトヨタ自動車、ダイハツ、Panasonic、Okamuraなど、多岐にわたるプロダクトビジュアライゼーションのビジュアライズを担当。デジタル表現の黎明期から多種多様な現場で数多のツールを使い倒してきた結果、

「3DCGとNukeの連携こそが、現代の制作現場における最も合理的かつ最強の正解である」と確信するに至り、今回のセミナーに登壇。

Maya／V-Rayで制作した車両CG素材を活用し、Nukeでどのように効率よく仕上げのクオリティを引き上げていくのかを実例を交えて解説。

あわせて、実際の制作現場で常用しているNukeプラグインについてもご紹介します。

【紹介内容】

・事例動画の紹介

・ノードツリーの紹介

・Maya ->Nuke シンプルなマルチチャンネル設定

・Maya ->Nuke 効率を上げてクオリティを高めるマルチチャンネル設定

・プラグイン紹介

当日は斎藤氏もライブ配信に参加されますので、質問がございましたら、当日のチャット欄をご利用ください。

■ゲスト

斎藤 勇貴 氏

株式会社日本デザインセンター | 画像制作部 CGディレクター

神奈川大学経営学部卒。在学中にSilicon Graphics社の「Indigo」「Indy」を自由に操る機会を得たことで、経営学よりも3D制作の深淵に心を奪われる。

CMポストプロダクションでの映画制作に携わったのち、フリーランス、凸版印刷、カイカイキキアニメーションスタジオを経て、2006年より日本デザインセンターに所属。トヨタ自動車、ダイハツ、Panasonic、Okamuraなど、多岐にわたるプロダクトビジュアライゼーションのビジュアライズを担当。

デジタル表現の黎明期から多種多様な現場で数多のツールを使い倒してきた結果、「3DCGとNukeの連携こそが、現代の制作現場における最も合理的かつ最強の正解である」と確信するに至り、今回のセミナーに登壇させていただきます。

Instagram（日本デザインセンター）：https://www.instagram.com/nippondesigncenter/

Instagram（斎藤氏）：https://www.instagram.com/yk31to/

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/217_1_5cd9a8a4988c46ce9c1fb6db7f426aea.jpg?v=202602060351 ]

■ボーンデジタルについて

ボーンデジタルはアニメ・ゲーム・映画といったエンターテインメント業界や、製造・建築・アパレル業界など様々な分野でデジタルコンテンツを制作する方を支援しています。お客様が優れたコンテンツを生み出すために必要な専用のソフトウェアやハードウェアの導入支援、技術習得に役立つ書籍や雑誌の発行、セミナー・トレーニングの企画運営など、多角的なサポートを行っています。

https://www.borndigital.co.jp