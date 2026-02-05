【20％OFFプランあり】感謝と歓迎の気持ちを伝える「春のイベント」にぴったりなケータリングプラン 期間限定受付開始

株式会社Cqree

株式会社Cqree（本社：東京都品川区、代表取締役：鶴田晃平）は、運営する「ケータリングセレクション」のサイトにて、『春のイベント向け料理特集』をリリースいたしました。20％OFFのお得な「期間限定 特典付き ケータリングプラン」のご注文受付を開始いたしましたのでご案内申し上げます。

出会いと別れ、そして新しい始まり。大切な節目が重なるこの季節、その中心にはいつも美味しい料理と笑顔があってほしい。

そんな想いを込めて、春のイベントにピッタリな「期間限定特典付きのケータリングプラン」を厳選いたしました。

華やかな美味しいお料理と共に、感謝と歓迎の気持ちを伝えてみませんか。

ケータリングセレクションは、春のイベントで大切なゲストに喜んでいただけるケータリング選びを、全力でサポートします。

20％OFFの限定特典付きのプランのケータリングプランのご注文受付を開始いたしました。

ご予約、ご相談はどうぞお早目に！

ケータリングに限らず、オードブルの限定特典プランもございます。

ぜひ特集ページをご覧ください。

◆このような方におすすめ

・歓迎会・謝恩会・慰労会の幹事さま

・人事・総務ご担当者さま

・社内イベントなどの企画運営ご担当者さま

特集ページはこちら > :https://catering-selection.jp/catering-selection_renew/kansogeikai/kanto/

■「春のイベント向けお料理特集」２つのポイント

■春のイベント利用シーン

歓迎会・謝恩会・慰労会

お世話になった感謝の気持ちをこめて美味しい料理でおもてなし。

入社式・歓迎会

社内・チームの歓迎のムードを華やかな料理でも演出。

キックオフ・同期会

1年間の仲間の頑張りと次の挑戦をご褒美グルメで応援。

お花見・特別春ランチ

桜があっても無くても。春を感じる可愛らしいケータリングでリフレッシュ！

■春のイベントにケータリングを活用する５つのメリット

■【ケータリング】エリア別おすすめプラン一例

【北海道】

SA-LABO春限定ケータリングプラン

全9品 通常4,125円→3,300円(税込)/ひとり

札幌の旬を華やかに。道産食材にこだわった、お子様も笑顔になる彩り豊かなケータリングをお届けします。

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000332/plan001/

【宮城県、山形県、福島県、岩手県】

MISTY大満足MISTY特製ケータリング

全13品 通常5,500円→4,400円(税込)/ひとり

仙台駅前人気カフェ「MISTY」が手掛けるケータリング。学校・企業様など様々なシーンでご利用いただけます。

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000183/plan007/

【東京都】

BALNIBARBI CATERINGバルニバービのスタンダードケータリング

全11品 通常5,000円→4,000円(税込)/ひとり

華やかさとボリュームを両立。

迷ったら選びたい春の万能プラン。

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000050/plan017/

【東京都、埼玉県】

肉究Ogatomoミートクラフト贅沢ビュッフェ

全17品 通常5,500円→4,400円(税込)/ ひとり

隠れ家名店の肉料理で、春の歓送迎会を格上げする満足度重視プラン。

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000252/plan015/

【東京都、神奈川県】

TOP KITCHEN -トップ キッチン-Executive Gourmet Buffet - Standard Plan

全13品 通常5,500円→4,400円(税込)/ひとり

温製中心で安心感◎ 入社式・表彰式に選ばれる春の定番プラン。

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000166/plan019/

【京都都、大阪府、兵庫県、奈良県】

神戸ナチュラルフレンチ「マスターピース」桜鯛、淡路牛など人気メニューを詰め込んだスペシャルフードメニュー

全14品 通常5,950円→4,760円(税込)/ひとり

本格絶品フレンチがお得に楽しめる大人気ケータリングプラン！

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS0044801/plan045/

【京都都、大阪府、兵庫県、奈良県】

Harapekobuスタンダードケータリングプラン

全9品 通常4,000円→3,200円(税込)/ひとり

手頃な価格でしっかり美味しく華やか！コスパ抜群です。

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000028/plan028/

【京都府、大阪府、兵庫県】

プラスピートプラスピートプレミアムプラン

全11品 通常4,400円→3,520円(税込)/ひとり

王道和洋折衷メニューが楽しめるお得なケータリングプラン。

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000023/plan046/

【山口県・ 福岡県・ 佐賀県・ 熊本県・ 大分県】

ライベートシェフミツシェフ焼き上げLIVEステーキ！握り寿司付きカジュアルケータリングプラン

全10品 通常4,400円→3,520円(税込)/ひとり

春の歓送迎会に最適。実演演出と寿司で会場が一気に盛り上がります。

https://catering-selection.jp/shop/detail/CS1000141/plan031/

春のイベント向け料理特集を見る > :https://catering-selection.jp/catering-selection_renew/kansogeikai/kanto/

【株式会社Cqreeについて】

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,300店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」を運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、冷凍自動販売機「ど冷えもん」販売など、時代に合わせた飲食店の支援サービスも展開しております。

【会社概要】

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森４階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：サイト運営、食材包材卸、バーチャルレストランブランド提供、中食コンサルティング事業



【お客様からのお問い合わせ先】

《問い合わせ先名称》 ケータリング事業部

TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）

e-mail：support@catering-selection.jp

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社Cqree ケータリング事業部 中村謙太

TEL：0120-262-005（平日10:00～18:00）

e-mail：support@catering-selection.jp