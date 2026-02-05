しゃべって、考えて、変えていく。タカラベルモント×FM大阪 国際女性デー特別コーナー『TAKARA BELMONT presents intense! OSAKA WOMAN TALK』放送決定！
国際女性デーが1975年に国連によって制定されてから50年が経ちました。
この半世紀、世界中で女性のエンパワーメントとジェンダー平等の実現に向け、数多くの挑戦と前進が重ねられてきました。
その歩みを敬い、そして次の50年へ。
FM大阪と、「美しい人生を、かなえよう。」というパーパスのもと、
活力に満ちた輝く社会の実現を目指すタカラベルモントが、
国際女性デーに向けた特別企画でタッグを組みます。
3月8日（日）の国際女性デーに合わせ、3月2日（月）～5日（木）の4日間、
FM大阪『intense!』16時台にて特別コーナー
『TAKARA BELMONT presents intense! OSAKA WOMAN TALK』をオンエア。
各日ゲストを迎え、現代を生きる女性たちが直面する現状や課題について、リスナーと共に考え、
語り合う時間をお届けします。
さらに、3月6日（金）には、タカラベルモント主催のトークイベント
『TAKARA BELMONT presents HAPPY WOMAN TALK』 に、
「intense!」水・木曜担当DJの中島静香がトークゲストとして出演！
FM大阪リスナー20名様を抽選でご招待します。
国際女性デーの節目に、ラジオと会場がひとつになり、次の時代へとつながる“新たな一歩”を踏み出すきっかけをお届けします。
お聴き逃しなく。
【番組コーナー概要】
タイトル：「TAKARA BELMONT presents intense! OSAKA WOMAN TALK」
放送日時：2026年3月2日(月)～5日(木) 16時台
D J：三浦茉莉(月・火)、中島静香(水・木)
提供：タカラベルモント
radiko: https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260302160000(https://radiko.jp/share/?sid=FMO&t=20260302160000) (初回放送分)
※上記は放送日の1週間前から有効になるリンクです
詳しくは：https://www.fmosaka.net/_ct/17819752
【イベント概要】
タイトル：『TAKARA BELMONT presents HAPPY WOMAN TALK』
開催日：2026年3月6日(金)11:00～
会場：TB-SQUARE osaka 1 階
ゲスト：中島静香 (FM大阪DJ)
募集URL : https://fmosaka.futureartist.net/enquete/358086
募集締切：2月20日(金)23:59まで