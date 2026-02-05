NARSファンデーション新時代の幕開け。フランソワ・ナーズが追求し続けてきた軽やかさと透明感はそのままに、毛穴カバレッジを極めた「ナチュラルロングウェア ファンデーション」が誕生!

NATURAL LONGWEAR FOUNDATION

光で毛穴をも忘れ去る

透明感続く新次元マット

NARSファンデーション新時代の幕開け。フランソワ・ナーズが追求し続けてきた軽やかさと透明感はそのままに、毛穴カバレッジを極めたリキッドファンデーションが誕生します。NARS独自の「ウェイトレスブラーテクノロジー」を搭載し、インスタントフィルターパウダーが薄いヴェールを重ねたかのように瞬時に肌ノイズを補正。アドバンストフレキシブルフィルムが肌表面に均一に密着し、表情の動きにもなめらかに追随。美しい仕上がりと軽やかなつけ心地を一日中＊キープします。さらに、オイルアブソービングマイクロスフィアが余分な皮脂を素早く吸着し、毛穴レスで透明感に満ちたシアーマットな質感を実現。加えて、先進のスキンケア技術「ポアリファイニングトリオ」を採用し、毛穴の目立ちにくい状態へと整えます。美容液のように軽くブリーザブルなテクスチャーで、重ねても厚みを感じさせず、ミディアム～フルカバレッジまで自在に調整可能。

すべてに立ち向かう自由を肌に。いつでも、どんな時も。肌とあなた自身を支えるファンデーション。

＊・・・24時間化粧持ち（美しい仕上がり）データ取得済

全15色 | 2026年3月20日（金）新発売

■NARS ナチュラル ロングウェア ファンデーション

内容量30mL | 税込価格7,480円（本体6,800円＋税）

※セミセルフ店舗での取り扱い色は各店舗によって異なります

WEIGHTLESS BLUR TECHNOLOGY

・INSTANT FILTER POWDER

非常に微細で均一な形状のインスタントフィルターパウダーが、一体化するように肌表面に密着。肌を美しく見せる光だけを自動的に選択し反射することで、赤み・色ムラはもちろん毛穴や凹凸をもぼかし、フラットな肌に整えます。光のヴェールがすべてをそっと均し、厚ぼったさを出さずに瞬時に補正。均一で整った毛穴レスな肌印象へ導きます。

・ADVANCED FLEXIBLE FILM

NARS独自の高い柔軟性を備えたフィルムフォーマーを採用。肌の上でなめらかに広がり、一般的な積層式とは異なり、まるで一枚の薄膜をまとったかのように均一に密着します。表情の動きにしなやかに寄り添い、ヨレや崩れを防ぎながら、美しい仕上がりと軽やかなつけ心地を一日中＊1キープします。

＊1・・・24時間化粧持ち（美しい仕上がり）データ取得済

・OIL-ABSORBING MICROSPHERES

内部と表面に微細な空洞をもつスポンジ状のミネラル成分、オイルアブソービングマイクロスフィアが余分な皮脂を素早く吸着し、テカリの気にならないクリーンな肌へと整えます。透明感を引き立てる、シアーマットな仕上がりを叶えます。

PORE-REFINING TRIO

3つの美容成分がアプローチ。ナイアシンアミド・グリシルグリシン・マイクログリーンの確かな保湿効果とともに、塗った瞬間からすみずみまで満ちるような、みずみずしい潤いとハリ感を与え、毛穴の目立ちにくい肌に仕上げます。使う度、自信がみちるような理想の肌へ。

＊2・・・クロレラエキス

“FOUNDATION SHOULD HOLD UP AND NEVER LET YOU DOWN.”

「ファンデーションはしっかり持続し、決して裏切らない存在であるべき。」

ーフランソワ・ナーズ NARS創始者／クリエイティブ・ディレクター

