【労働局長登録教習機関向け】講習会管理システム「C-Wing」が講師謝金業務を効率化する「謝金管理システム」をリリース― 複雑な税務計算および支払調書など帳票作成の自動化を強化 ―

株式会社穴吹カレッジサービス

※C-Wingとは

C-Wingは、労働安全衛生法に基づく技能講習、特別教育および安全衛生教育を実施する労働局長登録教習機関向けに開発された、クラウド型の講習会管理システムです。

講習会の申込受付から受講者管理、各種帳票出力まで、講習会運営業務をトータルで支援します。

C-Wing ホームページ

https://jukou-kanri.jp/?id-tp=pr6

●謝金管理システム開発の背景

株式会社穴吹カレッジサービス（以下、当社）は、講習会運営を行う教習機関様向けに、日常業務の中で生じるさまざまな課題や負担に寄り添いながら、「C-Wing」を通じた業務支援を行ってまいりました。

近年では、新型コロナウイルス感染症の影響による非接触対応のニーズの高まりを受け、教習機関様の業務効率化を目的として、自社ホームページから受付が可能な「Web予約システム」や、インボイス制度に対応した請求書・領収書を発行できる「窓口業務支援オプション」などを提供してまいりました。

こうした取り組みを進める中で、多くの教習機関に共通する課題として浮かび上がったのが、講師への「謝金支払業務」に関する事務負担です。

講師ごとに異なる謝金単価の管理、複雑な税額計算、各種法定帳票の作成、さらには会計ソフトへの二重入力など、属人的かつ正確性が求められる業務が、講習運営や会計業務における大きな負担となっていました。

このたび当社は、登録教習機関が抱えるこれらの課題を解決するため、講師への謝金管理業務を効率化する「謝金管理システム」をリリースいたします。

本システムは、実施済みの講習会および委託業務における講師謝金の登録から支払管理までを一元化することで、業務の効率化と事務負担の軽減を実現します。

●謝金管理システムの主な特長

●謝金管理システム導入による効果

【図１】謝金入力画面。C-Wingの講習時間数から謝礼金が自動計算され、計算ミスがなくなります。- 税務判断・計算業務の自動化と正確性向上・ 複雑な税額計算の自動化： 講師ごとに設定された単価（時給・日給・一式）に基づき、謝金額、消費税、源泉徴収税額をシステム内で自動算出します。・ 高額支払への対応： 支払額が100万円を超える場合に必要となる源泉徴収税率20.42％への切り替えにも対応し、税務ミスのリスクを低減します。- 事務コストを大幅に削減する帳票出力機能・ 多種帳票のワンクリック出力： 支払明細書や領収証に加え、月次の源泉徴収明細書、年次の支払調書まで、必要な帳票を即座に出力できます。・ 集計業務の効率化： 年間の支払額や徴収税額を集計した「徴収税納付額一覧表」や「謝金支払い一覧（年次）」を自動作成し、集計作業の負担を軽減します。・ 郵送業務の省力化： 市販のラベルシールに対応した宛名ラベル（DMシール）の印刷機能により、講師への書類発送準備を簡略化します。- 会計業務との連携・ 会計システムとの連携： 登録された謝金データをCSV形式で出力でき、会計システムへの二重入力を解消します。- 情報の一元管理と既存システムとの親和性・ 講師情報マスタの一元管理： 講師の基本情報、単価設定、過去の支払履歴などをまとめて管理できます。・ 講習会管理システム「C-Wing」との連携： C-Wingで登録済みの講師情報や資格情報を参照して謝金登録が行えるため、講習会業務全体でのデータ活用が効率化されます。【図２】支払調書などの法定調書が出力できます。

本システムの導入により、講習担当者および会計担当者は、属人的でミスの許されない謝金支払業務から解放され、業務全体の効率化と負担軽減を実現します。

また、二重入力や手作業による管理を削減することで、人的ミスの防止と業務品質の向上にも寄与します。これにより、担当者は本来注力すべき講習運営やサービス品質の向上に集中できる環境を構築することが可能となります。

●今後の展開

当社は今後も、講習会運営に携わる教習機関の業務課題に寄り添いながら、「C-Wing」を中心としたサービス展開を進めてまいります。

来年度リリース予定の「会員管理システム」など、引き続き現場の声を反映したシステム開発を通じて、登録教習機関の業務効率化と持続的な運営を支援してまいります。

詳しくは、C-Wingホームページをご参照ください。

C-Wingホームページ：https://jukou-kanri.jp/?id-tp=pr6(https://jukou-kanri.jp/?id-tp=pr6)

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 穴吹カレッジサービス 営業部 竹谷

電話：087-822-3700（受付時間：平日9:00～18:00）

Eメール：eigyoml@acs.anabuki.gr.jp